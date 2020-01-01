Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Техника как зеркало возможностей В галерее «Уникум» открылась выставка печатной графики «Тагильский след» Поделиться Поделиться Твитнуть

Вадим Зубков

«Школа — это не тогда, когда по работам ученика видно, кто его учил, а тогда, когда каждый из учеников становится личностью и не похож ни на однокашников, ни на учителей», — говорит куратор галереи «Уникум» Вадим Зубков, начиная экскурсию по выставке «Тагильский след» (16+). Экскурсия — не просто рассказ о художниках и их произведениях, а знакомство с разновидностями печатной графики, в том числе редкими и особо трудоёмкими графическими техниками — их в этой экспозиции можно изучить более десятка.

Тагильская художественная школа — уникальное явление в российском масштабе. Это самая мощная школа живописи, графики и прикладного искусства в нестоличной России, при этом она появилась и достаточно долго процветала не в специализированном вузе, а в педагогическом институте, работающем даже не в региональном, а в районном центре. Как-то на художественно-графическом факультете, целью которого была подготовка учителей рисования, стали преподавать выдающиеся художники, которые массово стали выпускать не менее выдающихся учеников. Буквально две недели назад «Новый компаньон» писал о народном мастере из коми-пермяцкого села Белоево Иване Канюкове, и замечательный керамист оказался выпускником Нижнетагильского худграфа; а нынче речь о рафинированном, тонком, максимально эстетском искусстве — и снова Нижнетагильский худграф!

Печатная графика — один из «профильных» предметов тагильцев-выпускников. Мастера книжной иллюстрации и экслибриса, вышедшие из этого вуза, исправно пополняют коллекции крупнейших художественных собраний уровня Эрмитажа и музеев Ватикана, частные же собиратели экслибрисы, например, Владимира Зуева берут не глядя, занимают очередь заранее: художник ещё не создал серию оттисков, даже эскиз никто не видал, а уже все оттиски разобраны.

Владимир Зуев

Вадим Зубков

Пермский коллекционер Игорь Фомин, основатель «Уникума», может похвастать особо представительным собранием «посттагильской» графики. Работы Владимира Зуева, Владимира Наседкина, Евгения Бортникова и Татьяны Баданиной неоднократно выставлялись в «Уникуме», и каждый раз — не те, что раньше. Вот и теперь выставка «Тагильский след» предъявляет изысканнейшее собрание, где все работы до сих пор пермяки не видели. Открытие выставки было приурочено к 70-летию Евгения Бортникова, но, поскольку художника уже нет на этом свете, юбилейных торжеств решили не устраивать.

Рассматривать эту выставку можно… годами! Каждая гравюра — маленький универсум: здесь множество техник, сюжетов, смыслов. Особенно это верно по отношению к работам Владимира Зуева, которого Вадим Зубков называет «мастером сверхзадачи». В одной совсем маленькой гравюре — и акватинта, и мягкий лак, и резец, и открытое травление, и цветная печать (бронза). Понятно, что при таком сочетании не может быть идентичных оттисков: все гравюры, выпускающиеся очень маленькими сериями, чем-то отличаются от «близнецов».

Гравюры Владимира Зуева — наглядный пример того, как далеко ушла в своих изобразительных возможностях печатная графика от первоначального предназначения: ведь её изобрели когда-то как способ репродуцирования картин. Сейчас оригинальные гравюры наполняются смыслами одновременно глубокими и возвышенными, как, например, зуевские иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» или «Антигоне» Софокла. Они лишь отдалённо корреспондируют с литературной основой, являясь самостоятельными авторскими высказываниями. Персонажи Зуева — это особая раса странных людей, почти уродливых и в то же время прекрасных. Эти люди, словно на’ви из «Аватара», наделены нечеловеческой гибкостью, умением сливаться друг с другом, прятаться в графической основе произведения и проступать из неё, как мираж. Разглядывая эти изображения, состоящие из неисчислимого количества тончайших линий, каждый раз видишь что-то новое.

Печатная графика — вид творчества, родственный не только живописи, но и декоративно-прикладному искусству: оно такое же рукодельное и технологичное, да и в изобразительных свойствах есть нечто общее, что заметно, например, по работам Татьяны Баданиной из серии «Таблица птиц». Формально это тоже печатная графика, но она не тиражная — произведения существуют в единственном экземпляре. Техника суперсложная, что важно для проекта «Тагильский след»: тиснение на бумаге ручного литья в сочетании с коллажем и акриловыми штампами; художница имитирует архаичное искусство, что-то из древних, дописьменных цивилизаций. На эту идею работает всё: и шероховатая поверхность артизанской бумаги, и блёклые цвета, и изображения персонажей пермского звериного стиля, и загадочные знаки — быть может, первые прообразы будущих букв неизвестного языка.

Татьяна Баданина "Тайная_вечеря" 1985 год

Вадим Зубков

Работы Владимира Наседкина сделаны строго в одной технике — сухая игла, линогравюра, меццо-тинто, но из каждой техники художник извлекает максимум изобразительных возможностей. Загадочные минималистичные пейзажи с лёгким японским колоритом, сделанные сухой иглой, кажутся абстракциями, пока не прочитаешь подпись: «Заросли бамбука». Эти линии и пятна подчинены особому ритму — может быть, ритму ветра, раскачивающего бамбуковые стебли, а может, тихой музыке, недаром искусствоведы отмечают в работах Наседкина сильное музыкально-поэтическое начало.

Владимир Наседкин "Вечерний сад" 1980 год

Вадим Зубков

Совсем другое впечатление создаёт меццо-тинто с его бархатистой, нежной фактурой. Гравюры печатаются на основе матрицы, состоящей из множества иголочек разной длины, и в зависимости от длины иголок цвет на белом листе темнее или светлее.

Евгений Бортников "Обнаженная" 1984 год

Вадим Зубков

Евгений Бортников — художник, из-за работ которого выставка промаркирована на 16+, хотя решать, конечно, родителям: правильно воспитанные подростки жанра ню не испугаются. Бортников, по воспоминаниям друзей, был человеком жизнелюбивым, гедонистом и модником. Стильно курил трубку, гордился умением варить кофе, любил женщин, а они отвечали ему взаимностью. Он был виртуозом обнажённой натуры в печатной графике, настоящим Моцартом этой темы и этой техники. Его тончайшие ксилографии создают зыбкие женские образы, которые, кажется, движутся, дышат, смотрят, как живые.

Тематически работы Бортникова в чём-то перекликаются со второй выставкой в «Уникуме» — «Сквозь магический кристалл» (6+), где представлен хрусталь Lalique: винтажные флаконы «Пагода», «Пион», «Стрижи», «Бабочки» и другие шедевры хрустальной пластики в стиле ар-деко. Если выставка печатной графики выдержана в строгом стиле, то витрины Lalique сочатся абрикосово-персиково-молочным светом и словно напоминают о приближении весны.

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