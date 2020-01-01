Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Гармония контрастов Галерея «Марис-арт» отметила «возраст полного совершеннолетия» Поделиться Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Двадцать один год — это возраст, когда в Соединённых Штатах Америки молодой человек может впервые попробовать спиртное, в старинных английских семьях — получить ключи от родительского дома, а в современной России — стать депутатом и приобрести оружие. Достигшая этого возраста галерея «Марис-Арт» может гордиться «полным совершеннолетием» — до этого возраста не дожила ещё ни одна частная галерея в Перми!

Директор Татьяна Пермякова отметила день рождения галереи открытием выставки, доказывающей, что у «Мариса» всё ещё впереди. Казалось бы, на арт-рынке Перми всё давно устоялось, круг авторов известен, галереи и арт-менеджеры поделили сферы влияния… Однако выставка «Двери, открытые для всех» показала, что есть ещё невостребованные резервы в изобразительном искусстве Пермского края, да и известные художники могут преподнести нечто доселе невиданное.

Юлия Баталина

Татьяна Пермякова говорит, что идея объединить в экспозиции керамику народного мастера из села Белоево Коми-Пермяцкого округа Ивана Канюкова и графику абстракциониста Анатолия Френкеля удивляет её саму. Решение возникло спонтанно во время поездки в Кудымкар, где проходила выставка Канюкова. Директор «Мариса» признаётся, что к прикладным изделиям дышит достаточно ровно, но тут она впервые увидела чернолощёную керамику, которая её поразила редким сочетанием архаичности и актуальности. Появилась мысль, что эта тёмная матовая фактура неплохо смотрелась бы в сочетании с глянцевой графикой Френкеля…

В окончательной редакции экспозиции кроме чернолощёных изделий появились ещё и цветные корчаги из серии «Времена года»; если чернолощёная керамика сочетается с графикой Френкеля по принципу сходства, но цветная — по принципу контраста, но всё вместе смотрится на удивление гармонично и как-то особенно тактично. Чувство меры в этой экспозиции — ключевой параметр: здесь ничто не доминирует, не подавляет, всё уравновешено; если же присмотреться, каждый из авторов оборачивается своей противоположностью: рафинированный, холодноватый Френкель проявляет огромное внутренне напряжение и эмоциональность, а яркий, простодушный Канюков оказывается изысканным и элегантным.

Серия графических листов Анатолия Френкеля, созданных в 2010-2020-е годы, настолько броская и эффектная, что, кажется, стремится доказать, что она может быть не менее живописной, чем живопись. Френкель рисует на глянцевых листах большого формата офсетной краской; глянец бумаги и глянец краски создают двойной блеск, чёрное на белом сияет, как бриллианты в металлической оправе. Сюжеты абстрактны лишь на первый взгляд: в них совершенно явное, очевидное содержание — размышления о природе Востока, о тонкостях японского искусства, традиционной графики, каллиграфии. На нескольких листах появляется ярко-красный круг — восходящее солнце с японского флага.

Юлия Баталина

Графическая серия Френкеля — это эксперимент по трансформации японских принципов минимализма и применению их к жанрам европейского искусства, таким как ню или автопортрет. Сюжеты композиций Френкеля скорее угадываются каким-то особенным зрением, чем складываются из чёрных и белых пятен, хотя лицо художника на автопортрете вполне узнаваемо.

Иван Канюков тоже экспериментирует, он тоже внедряет экзотический этнический материал — на сей раз родной для художника коми-пермяцкий — в сферу высокого профессионального искусства. «Времена года» — это тончайшая живопись, настолько филигранная, что напоминает палехскую лаковую миниатюру. Травки, цветы, листья, пчёлы и бабочки на этих расписных корчагах свежие, как после дождика, каждая прожилочка видна, а ведь это, на секундочку, не «холст, масло», а роспись гончарного изделия.

Юлия Баталина

Но это не всё: орнаменты опоясывают корчаги из серии «Времена года» кольцами, как кушаки; кроме кольца с природным сюжетом на каждом изделии ещё два: с традиционными геометрическими орнаментами коми-пермяцких поясов (так что эти корчаги действительно опоясаны) и с изображениями персонажей пермского звериного стиля. Каждую крышечку украшает фигурка животного из тех, что водятся в парме. Всё это не избыточно, не чрезмерно, а очень аккуратно, взвешенно.

Работа для создания этих изделий проделана нечеловечески сложная: каждая корчага — это подглазурная и надглазурная роспись, тиснение, оплётка, несколько обжигов, ведь керамические краски разного цвета «проявляются» и «закрепляются» при разной температуре. Керамика Канюкова — это не только искусство, но и огромный труд; так, для чернолощения он специально собрал отдельную печь, чтобы обжигать изделия на дровах: в электрической печи такое не делают. Каждый раз печь полностью герметизируется, а после обжига раскупоривается. Всё для достижения необычного эффекта — матовой поверхности цвета тёмного асфальта.

Творчество Канюкова — это союз природного начала и высокого профессионализма. Художник каждый день гуляет по лесам, фотографирует, изучает традиционную керамику разных народов, народную игрушку — и всё полученные впечатления пропускает через мастерство, которое совершенствует со студенческих лет, когда обучался на нижнетагильском худграфе — лучшем художественном вузе Урала, а может, и всей нестоличной России.

У Ивана Ивановича огромная школа. Достаточно сказать, что его сын — тоже Иван Иванович и тоже народный художник, но обучил он не только сына: в экспозиции «Мариса» есть прекрасный керамический портрет Канюкова, сделанный его ученицей — народным мастером из Юрлы Екатериной Булдаковой.

Ну и… Собственно, название выставки говорит о многом. Это, так сказать, принцип работы галереи «Марис-арт»: двери, открытые для всех — и для посетителей, и для новых авторов.

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