Cтроить самому или купить готовый дом, что вы ответите? Поделиться Поделиться Твитнуть

От общения с профессионалами рынка недвижимости от первого лица всегда больше пользы, чем от других источников информации, если вы планируете стать владельцем квартиры в новостройке или земельного участка и дома за городом. Продажи в сегменте загородной недвижимости в пандемию подросли, что понятно: собственный коттедж вблизи реки и соснового бора в организованном поселке — самый комфортный способ для всех членов семьи выдерживать меры самоизоляции, беречь и восстанавливать силы и здоровье. О тонкостях выбора дома на природе и о том, на чем точно нельзя экономить в этом вопросе, мы беседуем с Павлом Веселковым, руководителем проекта «Лебединая Бухта».

— Если вас спросить, строить самому или купить готовый дом, что вы ответите?

— Имея большой опыт, я отвечу, что если вы не строитель и никогда этим не занимались, то лучше, конечно же, купить готовый дом. Иначе говоря, будет очень много погрешностей, которые потом приведут к удорожанию объекта недвижимости, не говоря уж о фатальных ошибках.

— Что это могут быть за ошибки?

— Например, не сделаны геологические изыскания. А по факту под местом, где будет построен дом, находится водяная линза (водоносный слой), в результате это приведет к неравномерной и непрогнозируемой осадке дома. Впоследствии из-за этого появятся трещины в фундаменте, стенах, внутренней отделке.

Или забыли заложить гильзы под коммуникации в фундаменте. Вроде ничего страшного, но это приводит к дополнительным расходам. Раскопать фундамент на глубину промерзания не менее 1,6 метра для нашего региона в месте подвода коммуникаций, сделать необходимые отверстия — это недешево и занимает время.

Я уже не говорю о планировочных недочетах. Допустим, не предусмотрели помещение под размещение котельной. Переоборудование существующих помещений также обойдется в кругленькую сумму.

Безусловно, должен быть архитектурный проект дома. Когда конструкторы разрабатывают его, они учитывают очень много параметров и подбирают соответствующие проекту материалы: марку бетона, материал несущих конструкций, облицовочные материалы, кровлю. Поэтому я буду рекомендовать обратиться к профессиональному застройщику с нулевого цикла возведения вашей «фамильной усадьбы» или купить готовый дом именно от застройщика. Они реализуют типовые апробированные проекты и строят из надежных материалов.

— Материалы — это очень сложная тема. Как выбрать их, чтобы и надежно, и безопасно для здоровья, но и неразорительно?

— Очень важно, чтобы на все приобретаемые материалы были сертификаты соответствия. Например, газоблок можно производить и в гараже. Только качество газоблока зависит от пропорции ингредиентов состава смеси — показателя, который в гаражных условиях соблюсти практически невозможно.

Мы в строительстве своих домов используем только сертифицированные материалы и конструкции от надежных производителей. Фиброцементные панели, которыми обшиты дома, не подвержены погодным условиям, не выцветают и не теряют внешнего вида очень долгое время, имеют экологический сертификат качества. Пеноблок выдерживает любую нагрузку, поэтому полка, прибитая к стене, не отвалится. Стремление сэкономить на материалах может привести к постоянным дополнительным затратам и переделкам во внутренней и внешней отделке коттеджа. Металлическая кровля и отлив выполнены из высококачественной и прочной стали и не подвержены коррозии.

Безусловно, экономить очень заманчиво. Материалы, не имеющие сертификатов, могут быть дешевле почти на 40 %. Однако во время эксплуатации дома такие материалы будут проявлять себя совершенно непредсказуемо с точки зрения качества и экологичности.

— А готовый дом от застройщика — это как квартира в новостройке?

— Не всегда. Здесь тоже стоит быть внимательными. Есть предложения домов, куда не включена стоимость земли или где нет коммуникаций. Цена таких предложений низкая. Но подумайте, купить дом без земли невозможно. Поэтому реальная цена сделки будет выше. А коммуникации придется подводить самостоятельно. По времени это займет не менее 2—3 месяцев в сезон, а если подводить газ, то от 8 месяцев. По стоимости все будет индивидуально: на смете скажутся глубина залегания водоносного слоя для скважины, решения по водоотведению, размер и тип накопительной емкости и многое другое. Затраты могут доходить до 1 млн рублей (работы, покупка оборудования и монтаж). Например, у нас центральное водоснабжение от поселка Красный Восход, точки подключения газа на каждом участке, электричество. Это, безусловно, очень удобно даже при самостоятельном строительстве дома.

Коттеджный поселок Лебединая Бухта

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