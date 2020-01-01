9 вопросов, которые стоит задать себе при выборе загородной недвижимости Поделиться Поделиться Твитнуть

Иметь свой уголок природы вблизи города — дело прекрасное. Но выбрать дом или участок не всегда просто. Прежде всего затруднительно разобраться в изобилии предложений на рынке. Какие есть подводные камни при покупке загородной недвижимости, на что важно обратить внимание, поговорим с Мариной Сорогиной, коммерческим директором группы компаний «Эр-Сити».

Дом или участок?

Прежде всего стоит определиться с объектом покупки. Начать можно с ответа на вопрос о режиме использования приобретаемой недвижимости: круглогодично или только летом, для постоянного проживания или же просто отдыха на природе (баня и шашлыки)? Именно от того, как часто вы планируете ездить за город и в каких целях использовать свою собственность, зависит решение об удаленности выбираемого объекта недвижимости, наличии инженерных коммуникаций, подходящей категории земли.

Коттеджный поселок «Дивногорье»: квартал в стиле шале

Летний домик или коттедж?

Как правило, абсолютно все покупатели загородной недвижимости, если выбирают участок, намерены в последующем построить дом. Но какой дом строить, также зависит от планируемого режима его использования — всесезонно либо только в теплые месяцы.

Усть-Качка, Полазна или?..

Далее следует определиться с загородным направлением. Рекомендую поездить и посмотреть все приглянувшиеся локации. Именно на выезде и в сравнении можно понять, ваше это место или нет, удобно и быстро ли будет добираться до города при необходимости, что есть в округе, какое соседство.

Индивидуальная застройка или организованный поселок?

Покупка участка в чистом поле чревата большими рисками. Для комфортной и безопасной жизни вас и ваших близких за городом должен быть как минимум организованный поселок с благоустроенной дорогой как на подъезде к поселку, так и к дому. Как-то не хочется терять время на вытаскивание машины из грязи, верно? Плюсы организованного поселка — это гарантия безопасности (есть охрана, контрольно-пропускной пункт для жителей и гостей, зачастую установлено видеонаблюдение), приватность, достойные соседи, равные по социальному статусу и со схожими жизненными целями и ценностями. С эстетической точки зрения немаловажен единый архитектурный стиль домов и иных строений поселка.

Коттеджный поселок «Мельница»: квартал в стиле «Бавария» Дом по проекту «Бавария-90» с полной чистовой отделкой

Шесть соток или усадьба?

Пора определиться с величиной участка. Традиционные 6 соток известны многим, но такая площадь рассчитана под строительство небольшого дома для сезонного проживания. Размер участка должен зависеть от того, какие постройки вы планируете впоследствии возвести и какой площади. Оптимальной покупкой считается приобретение не менее 9—10 соток земли.

Границы на бумаге и по факту?

Важно обратить внимание, что при покупке земельного участка его границы должны быть четко определены, выставлены кадастровыми инженерами, отмежеваны. Так вы избежите проблем с соседями и налоговыми органами.

Есть или нет коммуникации?

Коммуникации — большой вопрос, без решения которого невозможна комфортная жизнь за городом. Частое заблуждение проявляется в желании купить дом или участок без подведенных коммуникаций, тем самым сэкономить, а подвод сетей сделать самостоятельно. Да, можно выбрать этот путь при условии, что вы имеете лишние денежные средства и много свободного времени, а ваша семья готова несколько месяцев жить в «фамильной усадьбе» без воды, электричества и канализации. Акцентируйте внимание на тех предложениях загородного рынка, где вопрос с коммуникациями за вас уже решил застройщик поселка. Экономический эффект заключается в том, что подводить сети на несколько участков организованно получается дешевле, нежели самостоятельное подключение.

Коттеджный поселок «Мельница»: КПП, пункт охраны

Дом с нуля или под ключ?

Купить готовый коттедж или построить самостоятельно? Тоже частый вопрос для обсуждения. Еще лет десять назад купить индивидуальный дом от застройщика не представлялось возможным. Просто не было таких предложений. На рынке были только вторичные продажи. Сейчас ситуация изменилась к лучшему. Можно купить готовый дом со всеми удобствами — новостройку на загородном рынке. Только представьте: все заботы по выбору строительных, отделочных материалов и технологических решений, контролю за подрядчиками и приемке работ ложатся на плечи квалифицированных специалистов застройщика. К тому же на фоне растущих цен на стройматериалы застройщик имеет возможность фиксировать стоимость своих объектов на момент начала строительства, да и срок возведения не превышает одного года.

Коттеджный поселок «Мельница»: детская площадка

Что выгоднее: квартира или дом?

Есть приверженцы как городского стиля жизни, так и загородного. По факту индивидуальный дом по стоимости выходит дешевле, чем квартира в новостройке равного метража. Только плюсом к квадратным метрам за эту же цену вы получаете земельный участок, красивую и чистую природу вокруг, свободное парковочное место, качественную недвижимость. Без лишних нервов, финансовых и временных затрат на самострой.

Конечно, самый надежный способ удачно подыскать загородный дом — это выбрать предложение от крупного застройщика, который строит современные коттеджи по типовым проектам в организованном поселке. Такие поселки есть в нашем крае — это «Мельница» и «Дивногорье». На дома от группы компаний «ЭР-Сити» распространяется гарантия в течение 10 лет. Это единственный застройщик в Перми и Пермском крае, предлагающий такие условия для покупателей. При этом нет никаких сложностей при оформлении сделки, все прозрачно и понятно. Пора планировать новоселье!

Группа Компаний «ЭР-Сити» — это единый бренд, образовавшийся от слияния крупных компаний: ГК «ЭР-Капитал» и ГК «Еврокапитал». Этот синтез положил начало успешным и масштабным проектам в сфере коммерческой и загородной недвижимости. Нами построены — ТЦ «Семь Пятниц», логистический центр «Навигатор», ТЦ «Мелодия» в г. Березники, коттеджные поселки «Мельница» и «Дивногорье».

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