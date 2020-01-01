Мария Сыропятова Давление Эспланады Как новый торговый центр повлияет на рынок коммерческой недвижимости Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ Эспланада

Константин Долгановский

В Перми открылась первая очередь МФЦ «iMALL Эспланада». Об этом сообщается на официальном сайте торгового центра. Пользователи соцсетей и арендаторы утверждают, что пока открыта и работает примерно треть торговых точек. Всего в торговом центре по адресу ул. Петропавловская, 73а расположены 86 тыс. кв.м торговых площадей, двухуровневый подземный паркинг на 500 машиномест, а также фудкорт с кафе и ресторанами.

Мнения экспертов о том, как открытие крупного торгового объекта скажется на рынке торговой недвижимости в Перми, расходятся.

По оценкам директора управляющей компании Gold realty group Светланы Костроминой, серьёзной угрозы для расположенных рядом «Колизея» и «Айсберга» нет.

«В Перми был дефицит качественных торговых площадей, в которые могли бы зайти сетевые бренды, ранее у нас не представленные, — отмечает Светлана Костромина. — Не думаю, что соседние торговые центры сильно пострадают. У них будет наблюдаться отток посетителей, но свой сегмент на рынке они не потеряют. Вряд ли их аудитория найдёт своё место в «iMALL Эспланада». Скорее, для них открытие — это плюс, поскольку новый игрок на рынке может претендовать на межрегиональный формат, а это значит, что люди поедут из дальних уголков региона, чтобы получить товары или услуги. И если они не найдут их в «iMALL Эспланада», то пойдут в соседний торговый центр».

Директор управляющей компании «Столица» Константин Копытов считает, что расположенные в центре города торговые центры потеряют часть своего покупательского трафика.

«Открытие «iMALL Эспланада» будет оказывать влияние на крупных игроков — на «Колизей», «Алмаз», «Айсберг» и в наименьшей степени на «Спешиlove», — отметил Константин Копытов. — Определённое давление будет испытывать ТРК «Семья», поскольку их целевая аудитория частично перетечёт в «iMALL Эспланада». Может быть и ротация арендаторов, в том числе якорных, и операторов крупных брендов. Но это во многом зависит от того, как заработает «Эспланада», в каком качестве будет сделана внутри и снаружи».

По мнению Константина Копытова, конкуренция в торговой недвижимости в Перми после открытия нового торгового центра будет по-прежнему мала. В городе достаточно аудитории ещё для трёх крупных торговых центров: одного торгового центра в 150 тыс. кв.м и пары до 100 тыс. кв.м. При этом, по словам Копытова, многое зависит от концепции и просчёта влияния онлайн-сегмента торговли.

В ТРК «Семья» спокойно относятся к открытию нового ТЦ в центральном районе Перми.

«Открытие любого нового крупного торгового центра в Перми, конечно, влияет на посещаемость, — отмечает директор ООО «Управление недвижимостью «ЭКС» Елена Жданова. — Обычно динамика оттока происходит в период от первых трёх до шести месяцев, потом ситуация выравнивается. Многое будет зависеть от того, с кем открывается торговый центр. Прежде всего, речь о том, какие арендаторы будут готовы к открытию, насколько именно эти арендаторы в этом месте будут востребованы. Потом нужно будет посмотреть на транспортную доступность, насколько клиенту будет удобно. Это будет познаваться уже опытным путём после открытия. Итоговую оценку можно будет дать в течение полугода».

Константин Копытов отмечает, что после открытия «Планеты» трафик в «Столице» упал примерно на 15-20%, но оценить сколько было потеряно из-за ограничений пандемии, а сколько из-за появления нового конкурента сложно.

«Более пятнадцати лет мы работали с избыточным трафиком, — отметил Константин Копытов. — Сейчас он корректируется в планово-прогнозные рамки. Невозможно работать 18 лет на рынке и снимать сливки. Доминирующее положение вредит рынку, препятствует развитию и не заставляет всех быть гибкими. Конкуренция заставляет двигаться, стимулирует меняться в лучшую сторону сильных, а слабых убирает с рынка».

По словам Константина Копытова, стритретейл показал свою живучесть в условиях пандемии. Главные преимущества — небольшие эксплуатационные затраты, легкость трансформации и почти полное отсутствие воздействия ограничительных мер из-за пандемии, которые сильно влияют на крупнейших игроков рынка в торговой недвижимости.

Константин Долгановский

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