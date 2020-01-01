Как построить элитный поселок: экспертное мнение Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае продолжает расти спрос на загородную недвижимость. Но объект объекту рознь, да и спрос разный. Однако элитная недвижимость всегда стоит особняком. Интерес к ней неизменно держится на высоком уровне, несмотря на колебания в экономике. А если это действительно так, то почему элитных поселков в нашем регионе практически нет? Поговорим об этом с коммерческим директором загородного поселка GOLDFISH Светланой Зинатовой.

– Что препятствует развитию элитного сегмента загородной недвижимости в Прикамье?

– Отвечая на этот вопрос, хочу отметить, что строительство коттеджного поселка – это масштабный проект и масштабные инвестиции. И чем выше класс поселка, тем вложения больше. Далеко не каждый девелопер согласится на такие расходы, тем более принимая во внимание фактор времени. Ведь у поселков высокого класса срок реализации более длительный в силу проведения подготовительных мероприятий. Для элитного загородного комплекса просто необходима высокая стадия готовности. Обещания того, что «пляж, охрана, коммуникации обязательно будут!», в этом сегменте при продажах не работают.

– Расскажите, пожалуйста, о необходимых для загородного поселка коммуникациях подробнее.

– Например, на территории нашего поселка на сегодняшний день смонтированы внутрипоселковые электрические сети, получены технические условия на подведение газа. Все коммуникации имеют подземное исполнение, что не вредит экосистеме и внешнему виду поселка. Проведена оптоволоконная линия сети Интернет. Оптоволокно не подвергается помехам, поэтому связь остается стабильной при любых погодных условиях, что позволяет пользоваться технологией «Умный дом»* в полной мере, без каких-либо ограничений. Система «Умный дом» – это прежде всего безопасность, комфорт и экономия.

– Данная система необходима для управления освещением и бытовой техникой в доме?

– Не только, ее функционал гораздо шире: видеонаблюдение, управление бесключевым доступом, автоматический учет расхода коммунальных ресурсов (тепло, электроэнергия, вода), автоматизация работы оборудования по заданному расписанию, климат-контроль, удаленное управление оборудованием и бытовыми приборами. «Умный дом» – это профессиональная система управления всем инженерным оборудованием в коттедже.

– Если устроить виртуальную прогулку по статусному поселку, что мы увидим?

– Важная составляющая элитного поселка – это его внутренняя инфраструктура и благоустройство. Асфальтированные дороги, уличное освещение, благоустроенный пляж протяженностью 450 метров, отсыпанный природной галькой, ландшафтное обустройство прогулочных зон, пристань, часовня, клубный дом, где будет расположен ресторан «Рыбий глаз» и офис управляющей компании, детские и спортивные площадки – таков «портрет» нашего детища GOLDFISH.

– Как девелопер выбирает место для строительства вип-поселка?

– Хочу отметить, что реализовать элитный поселок достаточно сложно, и не только с точки зрения инвестиций. Требований достаточно много, однако мы ради нашего проекта пошли на это, чтобы реализовать потенциал места расположения. Ведь место и определяет концепцию. Наш поселок расположен на берегу Сылвы в экологически чистом районе рядом с городом, в хорошем соседстве и с развитой внешней инфраструктурой, – и это все составляющие элитного поселка. Например, рядом расположены популярная и всем известная горнолыжная база «Жебреи», и полюбившийся многим парк культуры и отдыха «Жебревель». Но на этом критерии элитности не заканчиваются.

– Имеют значение и строительные технологии?

– Безусловно. Важные параметры – это единый архитектурный стиль и технологии. Например, для строительства наших домов выбраны стиль шале и технология «фахверк». Фахверковая конструкция дает возможность легко воплотить практически любые пожелания заказчика по архитектуре и планировке будущего коттеджа, использовать для заполнения стен и перекрытий любые отделочные материалы. В число достоинств конструкции «фахверк» входят быстрое возведение, эффектный внешний вид, длительный срок службы и энергоэффективная эксплуатация.

Каждый из наших домов, по сути, это целая система систем. За экономичность, надежность, безопасность строительных решений у нас отвечают отобранные нашими специалистами технологии, создающие комфортные условия проживания.

– А как обеспечивается приватность проживания?

– Вопрос безопасности в поселке GOLDFISH продуман на все сто процентов: есть профессиональная охрана в режиме 24/7, система видеонаблюдения мест общего пользования, на въезде установлен контрольно-пропускной пункт.

– Что вы хотели бы сказать новоселам вашего поселка в завершение сегодняшней беседы?

– Мы не рассматриваем этот проект как исключительно коммерческий. Есть желание создать статусный загородный поселок с определенным имиджем и своей историей. Впрочем, можно много говорить и писать, но лучше один раз увидеть.





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