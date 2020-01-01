Встречайте обновлённый ŠKODA KODIAQ
Что в нём изменилось?
Универсальный и надёжный семейный автомобиль ŠKODA KODIAQ вот-вот приедет в дилерские центры. Обновления автомобиля ждали многие поклонники модели.
Станьте первым, кто увидит и оценит все новшества!
Присоединяйтесь к аккаунтам в Instagram или ВКонтакте официального дилера ŠKODA «Камская Долина», где уже 14 февраля начнётся погружение в мир обновлённого KODIAQ.
На видеопрезентации будут показаны и рассказаны следующие темы:
· общая презентация ŠKODA KODIAQ;
· экстерьер, дизайн и Simply Clever решения;
· интерьер, мультимедийные системы + практичность: салон и багажник;
· коробка передач и двигатель, безопасность и высокотехнологичные ассистенты;
· презентация ŠKODA KODIAQ Sportline и ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement.
Задать вопросы менеджерам по продажам, получить консультацию по модели или записаться на тест-драйв вы также сможете в официальных соцсетях «ŠKODA Камская Долина».
Присоединяйтесь сейчас, чтобы не пропустить ничего важного!
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