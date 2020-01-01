Встречайте обновлённый ŠKODA KODIAQ Что в нём изменилось? Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ŠKODA «Камская Долина»

Универсальный и надёжный семейный автомобиль ŠKODA KODIAQ вот-вот приедет в дилерские центры. Обновления автомобиля ждали многие поклонники модели.

Станьте первым, кто увидит и оценит все новшества!

Присоединяйтесь к аккаунтам в Instagram или ВКонтакте официального дилера ŠKODA «Камская Долина», где уже 14 февраля начнётся погружение в мир обновлённого KODIAQ.

На видеопрезентации будут показаны и рассказаны следующие темы:

· общая презентация ŠKODA KODIAQ;

· экстерьер, дизайн и Simply Clever решения;

· интерьер, мультимедийные системы + практичность: салон и багажник;

· коробка передач и двигатель, безопасность и высокотехнологичные ассистенты;

· презентация ŠKODA KODIAQ Sportline и ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement.

Задать вопросы менеджерам по продажам, получить консультацию по модели или записаться на тест-драйв вы также сможете в официальных соцсетях «ŠKODA Камская Долина».

Присоединяйтесь сейчас, чтобы не пропустить ничего важного!

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