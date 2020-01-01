Валерий Мазанов Назад и в будущее Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 1999 год Поделиться Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

Год перехода из XX в XXI век был переломным не только в символическом смысле, но и в экономике, политике, «социалке». Дефолт августа прошлого года, казавшийся катастрофой, стал приносить ощутимые плоды — деньги для отечественных предприятий. Как следствие, бюджет стал восстанавливаться, задержки в выплате пенсий остались в прошлом. В то же время рычаги контроля над пермской промышленностью всё больше перемещались за границы региона, и сделать с этим власти ничего не могли. Впрочем, «центростремительные» тенденции проявлялись во всём. Из дня сегодняшнего это не кажется случайным: в 1999 году впервые широкие массы услышали фамилию Путин.

Куда уходят деньги

Бывший мэр Соликамска, бывший вице-губернатор, председатель облкомимущества, контрольно-счётной палаты (и прочая, и прочая) Геннадий Тушнолобов никогда не лез за словом в карман. За что его на протяжении многих лет очень любят журналисты. В первом же январском номере «НК» первый вице-губернатор Пермской области наговорил на пару десяточек строгого режима — но не для него, а для собственников и владельцев ряда пермских предприятий, которые, по словам Геннадия Петровича, бесстыже выводят из них деньги.

Досталось всем. Вице-губернатор рассказал, как прибыль «Ависмы» оседает в Верхнесалдинском металлургическом производственном объединении (ВСМПО), купившем в прошлом году контрольный пакет березниковского титанового завода. Как до этого «Ависму» грабил «Менатеп». Как уводят активы с «Пермских моторов». Как директор завода «Метил» на пару с женой разворовал предприятие. И как равнодушно смотрят на всё это правоохранительные органы, даже имея все документы. Даже мэру Москвы Лужкову и его супруге, про бизнес которой было «всё понятно», влетело от непримиримого Геннадия Тушнолобова.

«Не зря говорят, что у нас 90% собственности сосредоточено в руках 3—5% населения», — возмущался вице-губернатор. Но неизменной осталась концентрация богатств страны в руках узкой прослойки лиц. И делиться никто не собирается.

Зато мы делаем пилы

Но кому-то последствия обвала 1998 года были как мать родна. Взлёт стоимости валюты более чем в четыре раза дал конкурентные преимущества отечественным производствам и вдохнул новую жизнь в ряд пермских предприятий. Так, в интервью по поводу 140-летия завода им. Дзержинского его директор Алексей Бычков сообщил: рост объёма продукции по сравнению с прошлым годом составил 226%.

Отчётливо выявились и флагманы экономики области. Журнал «Эксперт» опубликовал рейтинг лидеров бизнеса региона. Первая тройка: «Уралкалий» (Дмитрий Рыболовлев), «ЛУКОЙЛ-Пермь» (Андрей Кузяев), группа «ЭКС» (Олег Чиркунов). Четвёртое место — у компании «ДАН» (Павел Анохин и Михаил Деменев), которую ждала потом непростая судьба.

Мир — деньгам, война — зачётам

Областную администрацию вконец «достала» ситуация, при которой половина бюджета исполняется зачётами с предприятиями. Поговаривали, что тогда в бюджет принимали зачётами налоги даже с деятельности казино. Готовящееся постановление резко ограничивало эту практику: взаимозачёты можно было проводить только с теми, кто производит «социально значимую» продукцию. На уровне Перми — только с муниципальными предприятиями и компаниями ТЭК.

В начале года на постановление смотрели скептически: бороться с налоговыми зачётами традиционно начинали в начале каждого года, но в конце, чтобы свести бюджет, махали рукой и принимали всё подряд. Но в 1999 году всё же произошёл перелом. Многие депутаты Законодательного собрания области разделяли тревогу исполнительной власти. В частности, депутат Олег Чиркунов констатировал: 50% бюджета области (4 млрд из 8 млрд руб.) исполняется взаимозачётами, 40% — чистые потери, то есть примерно 1,6 млрд руб. На тот момент ровно столько составлял бюджет Перми.

В мае первый вице-губернатор Юрий Белоусов отметил: денег становится больше. Уже в ноябре обе ветви власти констатировали, что 80% исполнения бюджета Перми происходит «живыми» деньгами. Наладилась ситуация со своевременной выплатой пенсий.

В бюджете области — 2000 был заложен план роста доходов на 8,3%.

«Сигналы нашего времени»

Вряд ли тогда даже сама автор этой новой рубрики «НК» Светлана Федотова представляла, во что «вырастут» обычные вроде заметки о событиях «текущего момента». Хотя нет, не обычные: хлёсткие, точные, мгновенно ставящие диагноз. Презентуя новую рубрику, Федотова заметила: «Может, ничего и не получится. Но попробовать-то можно». Получилось. Позже Светлана реализовала куда более масштабный проект в стиле «Сигналов»: «Реальная Пермь» охватила период жизни региона с 1917 по 2014 год, а затем стала одноимённой книгой.

Ну, а Светлана Федотова выросла в заметного писателя. Сегодня она сама является сигналом нашего времени, который уже точно войдёт в историю Прикамья.

Интересные факты Контроль за властью будет независимым. Принят Закон «О Контрольно-счётной палате Пермской области». В задачи КСП входит осуществление контроля законности, рациональности и эффективности использования органами государственной власти средств бюджета. Сметану приходится мазать прямо на колбасу. Главное управление экономики обладминистрации отмечает замедление роста и даже снижение цен на некоторые продукты питания. По сравнению с январём 1998 года подсолнечное масло подешевело на 18%, яйцо почти на 13%, куриное мясо — на 10%, колбасы — на 2%, разливное молоко — на 21%, сметана более чем на 9%. Подорожали на 14% хлебобулочные изделия. 10%, колбасы — на 2%, разливное молоко — на 21%, сметана более чем на 9%. Подорожали на 14% хлебобулочные изделия. 27 августа 1999 года пермской нефти исполнилось 70 лет. В 1929 году возле Верхнечусовских Городков учёные искали залежи калийных удобрений. Вместо этого нашли нефть. С тех пор регион стал одним из «нефтяных». Новая продукция завода им. Шпагина. Пермский моторостроительный завод им. Шпагина завершил сборку УТМ-2м — мощного тепловоза для транспортирования и энергообеспечения путевых машин. Пермской водки стало больше. В Перми приступил к работе третий по счёту завод алкогольных напитков — «Арсенал». Командовать парадом надо в украденном галстуке. Ведущий рубрики «Пресс-парад» телеканала «ВЕТТА» Дмитрий Вершинин в интервью «НК» признался, что галстуки для выхода в эфир он пошёл приобретать в секонд-хенд, но даже так денег хватило только на один, и второй он просто украл (к счастью, тогда ещё не существовало прецедента Роберта Дёрста. — Ред.). Катастрофа по расписанию. В СМИ активно обсуждается «Проблема-2000»: якобы при «обнулении» дат при переходе в новый век компьютеры по всему миру «сойдут с ума» (один из самых первых и мощных всемирных фейков-фобий. — Ред.). Советники рекомендуют Борису Ельцину досрочно покинуть пост президента России. В Кремле разработан сценарий, в соответствии с которым президент РФ должен уйти в отставку в первых числах января 2000 года. Обхохочемся? Пермская сборная команда КВН впервые после 1991 года попала в гала-концерт традиционного фестиваля «КиВиН-99».

«Банкопады» и «банкоросты»

Объявлено о банкротстве «народного» банка «БиС-кредит». Многим было жаль. Как объяснял председатель совета директоров банка Никита Белых, к краху подвели два обстоятельства: иммобилизация значительной части считавшихся ликвидными активов (ГКО, рухнувшие в августе 1998 года) и резкое, неконтролируемое уменьшение средств вкладчиков.

Совсем незадолго до этого мэрия Перми заявила о создании муниципального банка на базе пустого и лежащего на боку Комипермбанка. Тем самым банк был накачан деньгами, встал, отряхнулся, поправился — с тем, чтобы затем превратиться в Камабанк и много позже влиться в Восточный Экспресс банк. «Задышал» и Экопромбанк, на котором менее года назад, кажется, уже все поставили крест.

Немного о политике: от большого к малому

В сентябре прогремели взрывы жилых домов в Москве, были обнаружены мешки со взрывчаткой в доме в Рязани. Вся страна узнала слово «гексоген» и что такое «рязанский сахар». Про организаторов взрывов говорили разное, не обошлось и без версии «чеченских террористов». Был снят фильм, в котором виновниками прямо назывались спецслужбы. Впоследствии создатели фильма погибли при загадочных обстоятельствах. Правду мы в ближайшее время узнаем вряд ли, но взрывы очень скоро кардинальным образом повлияли на политический ландшафт страны.

Весь год шла подготовка к выборам в Госдуму. В сентябре рейтинг популярности партий (движений, блоков) в Пермской области выглядел так: на первом месте — «Яблоко», на втором — блок «Отечество — Вся Россия», на третьем — КПРФ. Бывшим спикером ЗС Пермской области и бывшим министром по делам национальностей Евгением Сапиро в Прикамье была представлена партия «Новая сила» Сергея Кириенко, в которую вошли в том числе главный «кавээнщик» области Ямур Гильмутдинов и банкир Евгений Немоляев. В общем, этакий первый вариант «Новых людей», только не прошедший в Госдуму.

Последовавшее вскоре объединение партий (движений) «Вся Россия», «Отечество» и «Наш дом — Россия» образовало движение «Единство», с налёта взявшее Госдуму. Впоследствии из «Единства» под лидерством Владимира Путина выросла партия «Единая Россия». Сам Путин, назначенный ещё летом и. о. премьера правительства РФ, в новогоднюю ночь был назван преемником Ельцина.

Политологи, журналисты и прочие наблюдатели всё чаще отмечают скрытый конфликт между главой Перми Юрием Трутневым и губернатором Геннадием Игумновым. Начавшись со споров о распределении бюджетных средств (главный донор областного бюджета Пермь была на 39-м месте по бюджетной обеспеченности из 40 территорий), разногласия всё увеличивались, хотя оба политика в паблике твёрдо отвергали наличие каких-то конфликтов. Фигуры влияния стремятся обозначить свои предпочтения на губернаторских выборах, которые предстоят в 2000 году. Например, вице-губернатор Дмитрий Самойлов заявляет: «Только Игумнова вижу губернатором области». Обозначают свои позиции и представители бизнеса.

«Из-под ковра» интрига «Игумнов — Трутнев» вылезет год спустя.

29 апреля 1999 года Пермскому ЦБК исполнилось 40 лет. Первая очередь ЦБК, запущенная в эксплуатацию в 1959 году, состояла из Лёвшинского древесно-массного завода. Он производил древесную массу — волокнистый полуфабрикат, используемый другими предприятиями в производстве целлюлозно-бумажной продукции. Вторая очередь комбината запускалась в течение 1966—1972 годов и включала в себя картонно-бумажное и обойное производства.

В мае 1999 года «Новый компаньон» писал:

«Пермский ЦБК потенциально является одним из крупнейших отечественных производителей гофрокартона и обоев. При максимальной загрузке он способен выпускать в масштабах России более 10% гофрокартона и более 20% обоев». <...>

Целенаправленная работа предприятия в области производства упаковки из гофрированного картона европейского класса заинтересовала пермских промышленников. Ассоциация «Сотрудничество» предложила руководителям ПЦБК с участием заинтересованных предприятий и структур подготовить проект региональной программы «Пермская упаковка».

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