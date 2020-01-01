Елена Синица Индексация соцвыплат, кино по «Пушкинской карте» и защита при покупке квартиры Какие изменения вступят в силу в феврале Поделиться Поделиться Твитнуть

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В феврале в России вновь вступает в силу ряд изменений. В их числе увеличение маткапитала, индексация пенсий и пожизненное наказание для педофилов.

Индексация пенсий





Так, с февраля неработающие пенсионеры будут получать повышенную страховую пенсию. Её проиндексировали выше уровня инфляции, на 8,6%. Более того, им положена доплата за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9%), и 8,6%, потому что закон имеет обратную силу.





«Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции — компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.





Увеличение маткапитала





Также проиндексировали материнский капитал: по фактической, а не по прогнозной инфляции — на 8,4%. Теперь его размер на первого ребёнка составит 524,5 тыс. руб., на второго — до 693,1 тыс. руб.





Отмечается, что с момента введения меры выдано 11,6 млн сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 млн семей с детьми, подчеркнул Володин.





Помимо этого, на 8,4% проиндексируют ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, героям Советского Союза и России и ряду других льготных категорий россиян.





Штрафы за немаркированные табак и алкоголь





В феврале повысятся взыскания за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции.





Помимо этого, вводится административная ответственность за её перевозку с такими нарушениями. Размер штрафных санкций для юридических лиц составит до полумиллиона рублей.





Защита при покупке квартиры





Органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Далее эти данные будут направлены в ЕГРН.





Теперь россияне смогут запросить при покупке квартиры данные из этого реестра и узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли его снести.





По словам Володина, принятие закона упрощает для граждан процедуры, связанные с покупкой или продажей недвижимости, а также защищает их права.





Защита прожиточного минимума от списания





С начала февраля также вступает в силу закон о том, что на зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по РФ, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.





Теперь появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счёта, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды.





«Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию», — подчеркнул Вячеслав Володин.





При этом нововведение касается не всех. Под него не попадают уклоняющиеся от возмещения семье ущерба в связи с потерей кормильца и преступники, которые должны выплатить ущерб потерпевшим, а также задолжавшие по алиментам.





Изменения в законодательстве о паевых инвестиционных фондах





В феврале изменятся порядок управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и правила выплаты дохода по паям ПИФов. Теперь они могут быть установлены нормативным актом Банка России.





Помимо этого, с 1 февраля управляющая компания фонда при погашении паёв биржевого ПИФа обязана обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паёв фонда.





Пожизненное заключение для педофилов





8 февраля вступает в силу закон о пожизненном заключении для педофилов. Такой срок будет грозить за преступление, совершённое повторно или в отношении двух и более несовершеннолетних.





Также пожизненный срок грозит в случае совершения преступления в сопряжении с другим тяжким или особо тяжким преступлением против личности.





Штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами загрязнений





В феврале вводятся штрафы за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. Так, для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.





Также штрафы предусмотрены в случае, если системы контроля были установлены с нарушением требований или некорректно передают данные в государственный реестр.





Кино по «Пушкинской карте»





Начиная с 1 февраля «Пушкинской картой» можно оплачивать билеты в кино. Отметим, что это распространяется только на фильмы российского кинематографа. При этом на посещение кино можно потратить только 2 тыс. руб. от всего номинала карты (с января он составляет 5 тыс. руб.).





Напомним, что «Пушкинская карта» предоставляется гражданам от 14 до 22 лет. Ей можно оплатить посещение культурных мероприятий и учреждений.





Путешествия без карантина





С 1 февраля в Таиланде возобновляется регистрация в туристической программе Test & Go. По ней полностью привитые от COVID-19 могут не проходить карантин по прибытии. При этом, согласно требованиям, необходимо сдать два ПЦР-теста — по прибытии и на пятый день нахождения в стране. Также необходимо иметь отрицательный тест при посадке в самолёт.





Отметим, что программа предполагает обязательное семидневное нахождение в пределах определённых территорий. Сейчас к ним прибавятся остров Чанг в провинции Трат, а также районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури.

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