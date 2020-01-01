Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Опубликованы не изданные ранее главы антиромана «Вишера» Варлама Шаламова Книга издана в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

В. Шаламов Фото: иллюстрация из книги

Изданный по инициативе Уполномоченного по правам человека Павла Микова сборник произведений Варлама Шаламова полностью называется «Вишера: рассказы, очерки, стихи». В него вошли все тексты писателя, так или иначе связанные с Вишерой и Пермским краем, включая ранее не издававшиеся рассказы и фрагменты самого крупного произведения Шаламова — антиромана «Вишера».

Варлам Шаламов — один из самых известных наряду с Александром Солженицыным русских писателей, прошедших через ГУЛАГ и описавших его в своих книгах. В общей сложности Шаламов провёл в лагерях почти 20 лет. В 1929 году был арестован как троцкист-анархист и отправлен в Вишерлаг, на строительство Красновишерского ЦБК. Освободился в 1932 году, но в 1936-м был повторно арестован и отправлен уже на Колыму, откуда вернулся лишь в 1951 году. Казалось бы, Вишера и Колыма, три года и 17 лет — несравнимые величины, однако для студента Шаламова именно Вишера стала первым опытом несвободы, первым столкновением с репрессивной системой, важнейшей жизненной школой, задавшей ориентиры на все последующие годы. Недаром он возвращался к этому опыту снова и снова, и даже в «Колымских рассказах» есть немало страниц о Вишерлаге.

Вид на территорию комбината и 1 отделение УВИТЛ ОГПУ /фото: иллюстрация из книги

«Вишера» — это история двух личностей, которые стали сегодня легендарными. Одна — это сам Шаламов, юноша-идеалист, которого жизнь заставила избавиться от иллюзий самым жестоким образом; второй — начальник лагеря Эдуард Берзин, тоже идеалист, свято веривший в ленинскую революцию, которого эта вера сделала винтиком репрессивной машины. Судьба уравняла их: в 1937 году Берзин тоже был арестован и расстрелян как «враг народа».

Издание, осуществлённое в Перми, «приземляет» творчество Шаламова на пермскую почву, проявляет пермские корни его произведений. Над книгой работали не только специалист по творчеству писателя Валерий Есипов (Вологда), но и краеведы из Пермского края: директор Вишерского заповедника Павел Бахарев и заведующий архивным отделом администрации Красновишерска Константин Остальцев, один из создателей «шаламовской комнаты» в Красновишерском музее. Они составили точнейшие примечания к текстам писателя, проясняющие всё, что касается места и времени действия шаламовских рассказов.

Рабочие во время строительства галереи насосной станции 10 ноября 1930 года / фото: иллюстрация из книги

Новое издание «Вишеры» — самое полное из существующих. Как известно, «антироман» не был завершён, существует несколько его авторских редакций, часть рукописей была утрачена. Как рассказал Валерий Есипов, два чемодана с рукописями были похищены из квартиры писателя в 1978 году, когда он отдыхал в Доме творчества в Ялте. Часть из них была спустя 20 лет возвращена наследникам Шаламова, остальные находятся в частной коллекции. К сожалению, эти фрагменты рукописи до сих пор не опубликованы и не изучены специалистами, но рукописи из той части, что были возвращены наследникам, впервые опубликованы в пермской книге.

К полиграфическому исполнению (издательство «Форвард-С») есть большие вопросы: тяжёлая бумага, очень мелкий и плотный шрифт, маленькие, невыразительные фотографии. Хотелось бы, чтобы над следующими изданиями работали не только литературоведы, историки и краеведы, но и дизайнеры-полиграфисты.

…А последующие издания планируются. Книга вышла совсем небольшим тиражом, 300 экземпляров, которые не продаются, а распространяются по библиотекам. Понятно, что ажиотаж огромный, поэтому планируются дополнительные тиражи и даже перевод на английский язык. 19 февраля состоится презентация книги в Музее ГУЛАГа в Москве.

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