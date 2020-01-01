Елена Синица На дистанции На предприятиях Пермского края рассказали о переводе сотрудников на «удалёнку» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом, в связи с новой волной заболевания председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу и обеспечить тестирование сотрудников, работающих очно. «Новый компаньон» узнал, какие решения приняли предприятия Пермского края.

ПАО «Лукойл»

В связи с ростом заболеваемости COVID-19, с 26 января 2022 года в ПАО «ЛУКОЙЛ» и дочерних обществах компании часть сотрудников

переведено на удалённый режим работы. Как пояснили в компании, переведено 50% персонала. Исключение составляют работники, занятые в непрерывном производственном процессе.

Также в компании добавили, что на данный момент коллективный иммунитет по группе «ЛУКОЙЛ» составляет около 90%. При этом, проводится масштабная информационная кампания по участию работников в ревакцинации.

Налажено регулярное экспресс-тестирование на COVID-19 всех сотрудников, соблюдается масочный режим и социальное дистанцирование, осуществляются другие противоэпидемические мероприятия.

Краснокамский ремонтно-механический завод

Как сообщил «Новому компаньону» директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов, на предприятии ещё до новой волны часть сотрудников была переведена на онлайн-режим работы.

Как пояснил Теплов, удалённо работают те сотрудники, чью работу можно выполнять из дома. Он также добавил, что на заводе большинство сотрудников имеют иммунитет к коронавирусу: они либо привиты, либо переболели.

«Уралхим»

Как сообщили на «Уралхиме», в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на предприятии прошло заседание штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Принято решение с 31 января перевести в режим удалённой работы на две недели подразделения заводоуправления, не связанные напрямую с производством.

На этот же срок запрещены командировки персонала предприятия без явной производственной необходимости, а также приём на заводе делегаций. Плановое обучение сотрудников переведено в онлайн-формат. Временно отменены спортивные мероприятия заводской спартакиады.

Руководителям подразделений предписано усилить контроль исполнения базовых мер профилактики распространения коронавируса: ношение масок, контроль температуры и экспресс-тестирование при ухудшении самочувствия, работа с документами в перчатках. В силе остаются также необходимость регулярно проветривать помещения, обрабатывать руки и поверхности антисептиком, соблюдать безопасную дистанцию, использовать в помещениях облучатели-рециркуляторы.

«Протон-ПМ»

А вот сотрудников АО «Протон-ПМ» пока не переводят на удалённый режим работы. На предприятии действуют все противоэпидемические меры. В частности, соблюдается масочный режим и социальное дистанцирование. В начале и в конце смены измеряется температура тела. Ограничены передвижения по заводу.

В то же время совещания предприятие проводит в режиме ВКС. Помимо этого, минимизированы командировки, а командированные из других организации обязаны предоставить отрицательный результат теста ПЦР.

Также в «Протоне» добавили, что более 80 % работников предприятия имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. В медпунктах предприятия еженедельно организуется вакцинация и ревакцинация сотрудников.

ПАО «РусГидро» — «Камская ГЭС»

В филиале ПАО «РусГидро» — «Камская ГЭС» перевод сотрудников станции на удалённый режим работы начался ещё 20 января. Такое решение принял оперативный штаб филиала.

В организации пояснили, что на «удалёнку» переведены 50% всего административно-управленческого персонала гидроэлектростанции и 30% от общего числа. Ожидается, что в скором времени последняя цифра также увеличится до 50%. «Удалёнка» продлится до особого распоряжения оперативного штаба ПАО «РусГидро».

В филиале предприятия также отметили, что зарплата дистанционного работника сохраняется на том же уровне, что и его зарплата, когда он работал на стационарном рабочем месте. Оплата труда производится за фактически отработанное время в соответствии с трудовым договором, заключенным с работником, а также положением об оплате труда работников филиала.

Число привитых сотрудников сейчас составляет 95 % от общего числа работников ГЭС. В оставшиеся 5% входят сотрудники, переболевшие и имеющие действующие сертификаты, а также те, у кого есть официальный медотвод от прививки, в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями.

В штатном режиме продолжают работать только привитые сотрудники. Однако и часть привитых работников также переведена на удалённую работу.

«Метафракс Кемикалс»

Перевели в онлайн сотрудников и «Метафракса». На дистанционный режим работы ушла часть дневного персонала. Сменный персонал, обеспечивающий непрерывность производства, продолжает работу.

На предприятии отметили, что стремятся вывести на удалёнку максимально возможное количество сотрудников. Целевой показатель — 50% дневного персонала.

На данный момент принято решение отправить работников на «дистант» до 31 марта. При этом, зарплата сохранится в полном объёме, добавили в «Метафраксе».

На «Метафракс Кемикалс» вакцинировано 84% работников. Но и среди них часть также работает дистанционно.

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