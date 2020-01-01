Татьяна Власенко журналист Аномальный год на рынке инвестиций Заместитель председателя правления банка «Урал ФД» к. э. н. Артём Хайдаров — о том, какие инструменты будут востребованы у инвесторов в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Минувший год был непредсказуемым для инвесторов. Год начался с исторического минимума значения ключевой ставки Банка России на уровне 4,25%. В результате инвесторы устремились на фондовый рынок в поисках высокой доходности, и к концу года 10% населения страны имели брокерские счета. Однако уже в апреле тренд снижения ключевой ставки изменился на противоположный, и за неделю до нового года Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку до нового уровня в 8,50%, тем самым удвоив её за год. Это вновь повысило актуальность вопроса: как инвестировать дальше?

Артём Хайдаров

— В 2021 году финансовые рынки при всей нестабильности ситуации позволили инвесторам заработать. Кто из инвесторов оказался в прибыли?

— Вы правы, 2021 год, как и предыдущие годы, предоставил возможности для получения прибыли, однако реально зафиксировать доход получилось только у активных инвесторов — тех, кто смог вовремя сориентироваться.

Основные рынки, интересовавшие инвесторов в 2021 году, известны. Это Россия, США и Китай — все они начали 2021 год с позитивной динамикой.

Российский рынок к октябрю 2021 года вырос на 30% — это был самый большой показатель среди развивающихся рынков. Ключевыми растущими секторами были сырьевой и финансовый. Тем не менее зафиксировать прибыль смогли только те инвесторы, кто успел продать купленные акции в октябре, так как к концу года сохранить рост стоимости удалось единицам: например, таким компаниям, как «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Алроса», «ВТБ», «Северсталь». При этом «Сбербанк» закончил год, растеряв весь рост, — на уровнях начала 2021 года. И на мой взгляд, это ещё не минимальные значения.

Как и следовало ожидать, на фоне повышения ключевой ставки с 4,25 до 8,50% рублёвые облигации к концу года упали в цене. В среднем государственные облигации потеряли в цене 12% стоимости, а корпоративные — 6%.

Тем временем американский рынок вырос за год на 25% по индексу S&P 500, а китайский — на 4%.

Вместе с тем ставки по депозитам в течение всего года росли. Средняя максимальная доходность топ-10 крупнейших банков по вкладам в рублях за минувший год выросла с 4,468 до 7,738% годовых. За счёт того, что вклады являются инструментом с максимальной ликвидностью, вкладчики имели возможность при каждом повышении ставок реинвестировать их с большей доходностью.

— Как меняется рынок в целом, изменилось ли поведение инвесторов?

— Сейчас рано делать выводы. 2021 год стал годом пробуждения экономической активности населения. Многие реализовали отложенный спрос и совершили ранее запланированные покупки, использовав для этого в том числе кредиты. Так, за 2021 год население использовало для покупок более 14 трлн руб. кредитных средств. В то же самое время 8 млн инвесторов открыли брокерские счета и вышли на фондовый рынок, совершив за минувший год торговых операций на рекордные 30 трлн руб. В целом инвестиционный рынок стал более доступным. Появились удобные сервисы и приложения, в которых можно торговать ценными бумагами. Да и сами инвесторы стали финансово грамотнее. Во многом благодаря инициативам Банка России, который целенаправленно ведёт работу по финансовому просвещению. В частности, с помощью проекта «Финансовая культура» (fincult.info).

— Будут ли банковские депозиты конкурентоспособны в смысле сохранения средств и получения дохода с прочими инструментами (недвижимостью, ценными металлами)?

— По моему мнению, банковские депозиты всегда будут конкурентоспособными из-за их ликвидности. У Уоррена Баффета есть важное правило успешного инвестирования: «Будь жадным, когда другие боятся». Так вот, не получится в нужный момент быть жадным, если у вас для этого манёвра не будет свободных ликвидных денег. Например, на вкладе.

— Ряд экспертов прогнозируют дальнейшее повышение доходности вкладов. Как долго продлится этот взлёт?

— Безусловно, ставки по вкладам продолжат расти, если Банк России будет повышать ключевую ставку. Однако, если ориентироваться на официальный прогноз на 2022—2024 годы, мы видим, что ключевая ставка уже близка к своему максимуму.

— В 2022 году россиянам придётся заплатить налог с процентного дохода по вкладам. Изменения в системе налогообложения вступили в силу ещё в январе 2021 года. Скажется ли новое правило на поведении вкладчиков — ваших клиентов?

— Мы не ожидаем существенного изменения поведения вкладчиков в связи с введением налога. Информация об изменениях появилась более года назад, и все желающие уже изменили долю вкладов в своих портфелях с учётом налогообложения. В течение 2021 года мы провели встречи со всеми своими вкладчиками, которым нужна была консультация, и разъяснили процесс уплаты налога. Он будет реализован максимально понятно и удобно — каждый банк подаст в налоговую службу информацию о выплаченных вкладчику процентах (наши клиенты могут получить в банке специальную справку с суммой процентных доходов по всем счетам и вкладам). После этого ФНС рассчитает сумму налога и предъявит вкладчику требование к уплате необходимой суммы.

Если посчитать влияние введённого налога на сумму дохода вкладчика, то, например, с 1 млн руб. по вкладу с доходностью 7,5% годовых за 2021 год нужно будет заплатить налог в размере 4225 руб. (доходность после вычета налогов составит 7,0775% годовых), а в 2022 году налог платить будет не нужно из-за увеличения необлагаемой суммы доходов до 85 000 руб. с 1 января 2022 года.

Более того, в процессе общения с вкладчиками мы убедились, что на их выбор принципиальное влияние оказывает вовсе не налог, а надёжность банка, гарантии сохранности суммы вклада и удобство пользования средствами вклада в течение срока его действия.

— Какие инвестиционные инструменты, на ваш взгляд, будут популярны среди частных инвесторов в 2022 году? Дайте совет, куда выгоднее вложить деньги?

— Если давать совет по всем правилам финансового консультирования, то для начала важно понять, кого я консультирую: возраст инвестора, семейное положение, жизненные цели, соотношение уровня ожидаемого дохода и толерантности к возможным убыткам в процессе получения этого дохода и прочее. Согласитесь, что возможность заработать 30% с риском потерять 100% и возможность заработать 7% без риска убытков — это совершенно разные сценарии.

Я отношу себя к представителям классической школы экономистов и считаю, что у каждого инвестора должен быть сбалансированный портфель: от ликвидных вкладов до высокорисковых ценных бумаг. Из новых трендов на рынке я допускаю кратковременную активизацию интереса российских инвесторов к цифровым валютам, так как 20 января Банк России опубликовал доклад, в котором предложил ввести запрет на майнинг и обращение криптовалют на территории РФ. Пока данная инициатива находится на рассмотрении, у российских инвесторов остаётся последний шанс поторговать этими валютами. Это может вызвать всплеск спроса и, как следствие, рост котировок. Те, кто сориентируются быстрее всех, успеют заработать. Интересно будет наблюдать за развитием рынка криптовалют после принятия ограничений, так как Россия находится в числе лидеров по объёму мировых майнинговых мощностей и потеря такого игрока будет существенна для рынка.

Если вернуться к традиционным инструментам, то в перспективе одного года, безусловно, выгодно будет разместить часть средств на вкладах — они смогут принести инвестору доход около 7,5% годовых без риска убытков, а часть вложить в дивидендные акции. При текущей стоимости акций сейчас можно найти доходность в диапазоне 10—15% годовых, так как компании уже зафиксировали рекордные значения прибыли по результатам 2021 года.

В это же самое время мы наблюдаем продолжение падения на фондовом рынке, начавшееся в ноябре и усилившееся сейчас из-за конфликта в Казахстане. Это падение составило более 16% между минимумами и максимумами января 2022 года по индексу ММВБ и уже вошло в топ-4 сильнейших падений за последние 10 лет. Нужно понимать, что фундаментальная оценка акций от этого события не поменялась, поэтому, если смотреть на длительную перспективу, цены для покупки акций стали ещё привлекательнее. Можно предполагать, что падение ещё не закончено и, где будет дно рынка, покажет время. Хотя для многих это падение станет возможностью поучаствовать в последующем ралли на рынке акций.

На рынке рублёвых облигаций есть государственные и корпоративные выпуски, которые стоят ниже номинала (100%). Здесь можно найти консервативные варианты c доходностью 10—15% годовых до погашения. Однако я бы рекомендовал повременить с покупкой и подождать февральского решения Банка России по ключевой ставке, так как при эскалации военных вопросов и возможных санкциях можно ожидать повышения ключевой ставки, а значит, облигации будут стоить ещё дешевле. Вот тогда стоит присмотреться к покупкам.

На сроке инвестирования три—пять лет самым сбалансированным вариантом с точки зрения доходности и уровня защиты капитала от волатильности на фондовом рынке будут стратегии инвестиционного страхования жизни с купонной доходностью в районе 20% годовых.

И это лишь те варианты, которые лежат на поверхности. В действительности вариантов больше, и единственно верного инструмента с точки зрения выгоды не существует. Повторюсь, важен баланс подобранных инструментов в портфеле инвестора, который отвечает его возможностям и целям.

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