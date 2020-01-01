Мария Сыропятова Дела пошли в гору В Прикамье растёт спрос на горнолыжные курорты Поделиться Поделиться Твитнуть

В новогодние каникулы 2022 года два крупнейших горнолыжных курорта в Пермском каре посетили более 71 тыс. человек. Примерно 30 тыс. посетителей за это время приняли в Такмане недалеко от Чусового, ещё 41 тыс. — в Губахе, рассказали представители «горнолыжек».

При этом перед сезоном 2021/22 года владельцы курортов существенно вложились в развитие инфраструктуры: инвестиции в Такман составили около 50 млн руб., а в Губахе более 40 млн руб.

Обновление инфраструктуры

Курорт в Губахе в этом году стал внесезонным. Рядом с трассами на горе возвели семь четырёх- и шестиместных коттеджей с панорамным остеклением, террасой, кухонными зонами и саунами. Домики пользуются большой популярностью. Например, проживание в выходные сейчас можно забронировать только на вторую половину марта. Стоимость аренды коттеджей — от 8500 до 15000 тыс. руб. за сутки.

В этом сезоне в Губахе расширили число трасс: плюсом к горнолыжным открылись беговые на 5 км, 10 км и 50 км. Вдвое расширен прокат, переоборудована гардеробная, отремонтировано кафе у подножья. Кроме того, на вершине горы появились пиццерия Local и кафе с испанскими сладостями «Чуррас».

Для борьбы с очередями в кассу на Ski-pass нанесён код, который после сканирования позволяет пополнить его с банковской карты. В декабре в Губахе закончили разработку и запустили мобильное приложение, которое позволяет посетителям вносить плату за пользование подъёмниками, минуя кассу.

В Такмане рядом с Чусовым к новому зимнему сезону запустили четвёртый высокоскоростной бугельный подъёмник. Также открыта новая трасса с элементами фрирайда. На курорте закупили два новых ратрака для подготовки склонов, что позволит ускорить подготовку и качество трасс. На треть расширено административное здание, на треть — столовая у подножья, вдвое увеличен прокат лыж и сноубордов.

На горнолыжных курортах считают, что на фоне инвестиционной активности предсказуемо идёт рост трафика. По словам директора курорта «Губаха» Ивана Малахова, повышенный спрос наблюдался уже со 2 января, а не с 3–4 января, как в прежние годы.

«Растёт интерес к курорту, — отмечает Иван Малахов. — У нас появилось много дополнительных услуг. Сейчас можно не только покататься, но и пожить на природе в коттеджах A-frame на горе. На курорте можно провести время с хаски, погулять и сфотографироваться с ними. Запустили снегоходы для экскурсий за пределы курорта. Активно развиваются и наши арендаторы. Благодаря появлению новых локаций увеличено количество посадочных мест в кафе на горе и у подножья».

По словам Ивана Малахова, благодаря введению онлайн-сервисов сейчас удаётся даже в пиковые дни посещения курорта избегать очередей.

Позитивно оценивают итоги новогодних праздников и на Такмане. «В эти новогодние праздники к нам приехало на 10 тыс. посетителей больше, чем в прошлом году, — отмечает директор по развитию горнолыжного курорта «Такман» Евгений Мухутдинов. — Причём мы считаем только по проданным скипассам, а многие приезжали просто погулять, сходить в кафе и провести время. Их посчитать мы не можем».

По мнению Евгения Мухутдинова, активное развитие индустрии горных лыж в Пермском крае порождает спрос. При этом, по его наблюдениям, год от года посетителей из других регионов становится больше. «Гости приезжают со всей России — из Москвы, Кирова, Самары, Омска, Екатеринбурга. Пока львиная доля — это жители Перми, но из других городов тоже много посетителей», — отмечает Евгений Мухутдинов.

Перспективы

В Губахе позитивно оценивают перспективы на ближайшие месяцы работы курорта. Но карты может спутать пандемия. «Если до конца сезона не будет серьёзных противоковидных ограничений, то общий рост числа посетителей должен держаться на уровне 30–35%, — оценивает ситуацию Иван Малахов. — Перед началом нового горнолыжного сезона мы обновили систему оснежения трасс, что позволяет обсыпать снегом основные трассы и удержать снег до середины или даже конца апреля. В этом году снежная зима, что позволило открыть сезон уже 1 декабря. Поэтому есть надежда, что снег задержится, и будет возможность кататься на лыжах даже в майские праздники».

Евгений Мухутдинов также настроен оптимистично. «В декабре и в новогодние праздники было больше людей, поэтому, думаю, что в середине зимы и весной рост продолжится, — отмечает он. — В праздничные дни 23 февраля и 8 марта традиционно приезжает много людей. Посетителей будет так же много, как и в новогодние праздники». При этом, по мнению Мухутдинова, на число посетителей традиционно влияет погода. «Люди стали в последнее время менее зависимы от погоды, приезжают и в мороз. Но мы по-прежнему зависим от погоды, и от количества осадков, и от температуры», — отмечает он.

Программа туристического кешбэка также положительно сказывается на позициях горнолыжной отрасли. «Благодаря раннему бронированию, места в гостиницах на выходные у нас достаточно быстро раскупаются, — отмечает Иван Малахов. — А более свободные будни могут загружаться благодаря программе туристического кешбэка и комплексным турам на два-три дня». При этом, по мнению Ивана Малахова, в целом положительное влияние на развитие «горнолыжки» оказывают и мода на спортивный образ жизни, и общий тренд на развитие внутреннего туризма.

Работает на горнолыжные курорты в Пермском крае и доступность. «У нас цены значительно ниже, чем в Сочи, и тем более, чем в Европе, — отмечает Евгений Мухутдинов. — И это, конечно, значимый фактор. Покупка пакетного тура с поездкой на автобусе даёт скидку в 30% на скипасс и прокат».

Внешние эксперты подтверждают, что спрос на горнолыжные курорты в Прикамье растёт. «Во-первых, есть любители горнолыжного спорта, которые раньше могли себе позволить съездить на «горнолыжки» за пределами Перми, — отмечает руководитель магистерской программы «Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты» НИУ ВШЭ — Пермь Александра Сажина. — Сейчас пандемия, и ограничения из-за неё затрудняют возможность путешествовать. И те, кто привык к горнолыжному отдыху, готов поехать и на местные курорты, для того чтобы удовлетворить свою потребность покататься. Во-вторых, сейчас в целом достаточно высокий интерес к горнолыжному спорту. Есть те, кому надоели коньки или прогулки на лыжах. Поэтому они стремятся экспериментировать и готовы попробовать покататься на горных лыжах. Тем более что кататься можно и с детьми». По мнению Александры Сажиной, открытость горнолыжных курортов к семейному отдыху — это важный фактор, располагающий аудиторию.





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