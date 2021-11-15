Татьяна Власенко журналист Стратегия выжидания Что делать инвесторам, чтобы доход мог «приятно удивить» Поделиться Поделиться Твитнуть

Год Тигра не будет радужным для инвестиций — выносят приговор текущей ситуации участники рынка. И в то же время утверждают, что зарабатывать можно при любых обстоятельствах, если вести себя осторожно, не рисковать и ждать того момента, когда качественные активы можно будет получить на рынке по «бросовым ценам». В том, что такие шансы реальны, эксперты не сомневаются.

Противоречивые настроения

Санкции, введённые США против России и Китая ещё при президенте Трампе, в 2021 году имели своё продолжение. Это не могло не сказаться в целом на инвестиционной активности. Пандемия, ограничившая передвижение людей и капиталов, добавила проблем. При всём этом на рынке акций сохранялись возможности для получения существенной доходности, делают вывод участники рынка.

Колоссальный приток частных инвестиций на биржу считает главным результатом 2021 года управляющий директор ООО «Инвестлэнд» Игорь Вагизов. «Если на декабрь 2020 года на ММВБ было открыто 9 530 980 брокерских счетов, то на декабрь 2021 года количество счетов почти удвоилось и составило 17 150 464», —подчёркивает эксперт.

По его мнению, 2021 год можно смело назвать «годом акций» — именно эти инструменты принесли наибольший доход частным инвесторам. Компании сектора полупроводников, нефтяные и металлургические холдинги, банки, производители электромобилей и их комплектующих порадовали владельцев акций не только ростом курсовой стоимости, но и зачастую хорошими дивидендами.

«В связи с тем, что на Московской бирже к концу 2021 года к российским эмитентам добавились 500 эмитентов иностранных компаний (в основном американских), выбор инструментов для инвестирования стал более разнообразным», — добавляет генеральный директор ООО «Пермская фондовая компания» (ПФК) Сергей Токарев.

На его взгляд, безоговорочными фаворитами в доходности инвестирования в российском сегменте были металлургия и добыча угля (среди них все металлургические компании — «Северсталь», ММК, НЛМК, а также ПАО «Распадская»). Хорошие итоговые доходности за год показал холдинг «Русал».

«Однако говорить о том, что этот расклад был понятен в начале 2021 года, не приходится: ситуация в течение всего периода менялась. Вялое начало года, хороший рост в сентябре,который сменился существенным падением в ноябре и декабре практически по всем российским эмитентам», — подчёркивает особенности прошлого периода руководитель.

У большинства эмитентов — иностранных компаний, по данным ПФК, также наблюдалась существенная волатильность. Это касалось автомобилестроительной промышленности, ретейла в США и Европе, а также всех нефтедобывающих компаний из-за постоянного изменения стоимости нефти в течение года. Из-за роста стоимости газа росли акции газовых концернов (типа «Газпрома»), но и этот рост не был постоянным.Советов от консультантов было очень много, но не все из них оказались провидцами.

«Все рынки облигаций выглядели слабо — лишь инвесторы в американские высокодоходные облигации получили положительный финансовый результат, тогда как облигации развивающихся рынков и государственные облигации по всему миру не смогли порадовать инвесторов», — подводят итоги эксперты «Инвестлэнда».

В связи с тем, что ключевая ставка в России демонстрировала рост в течение года (к концу года — быстрыми темпами), то и доходности на рынке облигаций тоже «бежали», не отставая от ключевой ставки. Соответственно, цены наблигации за год существенно менялись в зависимости от категории ценных бумаг (с фиксированной ставкой или плавающей). Специалисты Пермской фондовой компании отмечают: доходности по облигациям находились в диапазоне от 6,5 до 13% в зависимости от качества эмитента.

По золоту движение цен было весь год в «боковике», без какой-либо яркой динамики. Инвестиционное исследование «Финама» (от 15.11.2021) по компаниям сырьевого сектора свидетельствует, что за девять месяцев 2021 года общее предложение жёлтого металла сохранилось на уровне предыдущего года. Объём добычи вырос на 5%, но мировой спрос на золото снизился на 9%.

Осторожные надежды

Очевидно, что 2022 год не будет радужным для инвесторов, предупреждают в «Инвестлэнде». Высокая инфляция вынуждает центральные банки по всему миру повышать процентные ставки. И если центробанки РФ и Бразилии уже завершают этот цикл, то ФРС США и Европейский ЦБ находятся на старте этого процесса. Рост учётной ставки и сжатие ликвидности традиционно оказывают определённое давление на финансовые активы по всему миру.

«Мы советуем инвесторам в 2022 году обратить внимание на акции стоимости по всему миру — это сырьевые и индустриальные компании, также неплохую динамику покажут банки. Мы позитивно смотрим на инвестиционные трасты недвижимости — в условиях высокой инфляции это очень интересный инструмент для инвестирования. При этом советуем с осторожностью инвестировать в технологические акции и облигации с дальними сроками погашения», — даёт рекомендации Игорь Вагизов.

Эксперты ПФК подчёркивают: нельзя однозначно сказать, как будет вести себя в наступившем году фондовый рынок. Пандемия, похоже, не закончится быстро, санкции не уменьшат давление, геополитическая ситуация продолжает оставаться напряжённой, и всё это будет оказывать влияние на рынки капитала.

«Несмотря на это, существует вероятность получить хорошие дивиденды в акциях нефтегазового сектора из-за высоких цен на газ и нефть. Есть ожидания роста стоимости акций автомобилестроительных концернов (например, BMW и Volkswagen), будут расти фармацевтические концерны (типа Pfizer) из-за громадных доходов на пандемии. Остаются вопросы по авиаперевозчикам из-за снижения количества пассажиров, но и здесь не всё однозначно, так как цены на акции таких компаний находятся на исторических минимумах и ждут момента роста при снижении давления пандемии», — предлагает свой вариант прогноза Сергей Токарев.

Аналитики уверены, что по рынку недвижимости пик роста пройден. Ставки по ипотеке начинают повышаться, что повлечёт снижение спроса на рынке, который радовал в последние полтора года.

«Финам» ожидает, что золото в 2022 году будет находиться в коридоре $1700—1800 за тройскую унцию, а тенденции на этом рынке будут определять политика ФРС и пандемия. Цены же на акции будут зависеть от отчётности эмитентов, которая появится по итогам минувшего года, и от дивидендной политики компаний.

Ключевым риском 2022 года является рост ставок по всему миру, доказывают брокеры «Инвестлэнда». Они рекомендуют инвесторам проявлять осторожность, диверсифицировать свои вложения, не пользоваться заёмным капиталом и не пропускать уникальные возможности, когда качественные активы будут торговаться по «бросовым ценам» (а такие ситуации в этом году, по мнению специалистов, будут возникать обязательно).

ПФК, в свою очередь, предлагает не гнаться за мифическими супердоходностями. В компании не рекомендуют для инвестиций акции «третьего эшелона», если инвестор не собирается проводить массу времени у торгового терминала. По мнению профессионалов, достаточно ограничиться основными ликвидными акциями, набраться терпения, и тогда «доходы от инвестиций приятно удивят».

«Глядя на рост процентных ставок, на рост инфляции во всём мире, на избыток денежной массы в обороте экономик стран, коррекцию стоимости акций многих эмитентов в текущий момент, мы понимаем, что сейчас есть возможность войти на фондовый рынок в совсем неплохое время. Инвестировать на фондовом рынке можно всегда. Это моё мнение, оно не поменялось за минувшие 10 лет. Даже доходности облигаций, которые сейчас находятся в районе 9—10%, интересны по сравнению с депозитами. Если не лениться и вести активную инвестиционную работу, то доходности можно получить значительно выше», — уверен гендиректор Пермской фондовой компании, хотя, по его словам, риски потерь на фондовом рынке никто не отменял.

Сбережения в тренде?

В 2022 году российские банки надеются привлечь рекордный объём средств физлиц, сообщает пресс-служба ВТБ. Банк, в частности, прогнозирует, что в 2022 году население России перейдёт к сберегательной модели и обеспечит рекордный за пять лет прирост рублёвых депозитов — порядка 1,4 трлн руб. «Этому будут способствовать повышение ставок, девалютизация сбережений и возвращение в банки наличных», — заявил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.

Переход ЦБ РФ к политике повышения ключевой ставки в 2021 году привёл к росту ставок и по вкладам, и по накопительным счетам. Также рынок изменился структурно: если в 2020 году россияне активно выводили деньги с депозитов на накопительные и карточные счета, чтобы держать их «под рукой», то во второй половине прошлого года ситуация кардинально изменилась — основной приток сбережений населения размещался в рублёвые вклады. Эти тенденции на рынке сбережений в 2022 году только укрепятся, уверены аналитики ВТБ.

Банк даёт свои рекомендации: для фиксации максимальной доходности стоит рассмотреть возможность открытия депозитов в ближайшие два — два с половиной месяца. Далее не исключено постепенное снижение ставок. В целом по рынку средние ставки по вкладам будут варьироваться около 8—8,5%, на такую доходность можно ориентироваться в качестве рационального вложения.

Сами банки также выступают эмитентами на розничном рынке. По данным пресс-службы ВТБ, количество акционеров банка в Пермском крае за год увеличилось более чем на 70% (по данным на 1 декабря 2021 года превысило 10 тыс.). На долю акционеров — физических лиц приходится 7% голосующих акций, что является максимальным показателем за всю публичную историю банка. Общее количество розничных акционеров ВТБ достигло 577 тыс. Схожая динамика, как утверждают эксперты, наблюдается и в целом по стране.

«Банк «Урал ФД» не ставит перед собой задачу возвращать инвесторов с фондового рынка, поскольку сам продвигает среди клиентов идею портфельного размещения денежных средств в разные инструменты. Сейчас каждый четвёртый вкладчик банка уже инвестирует в инструменты фондового рынка через стратегии инвестиционного страхования жизни или индивидуальные инвестиционные счета. Если вкладчикам нравится полученный опыт, то они инвестируют с нами дальше в дополнительные стратегии, которые мы для них тщательно выбираем у лучших партнёров на рынке. В конечном счёте выбор клиент всегда делает сам и сам решает, как и какую сумму ему разместить. Именно поэтому мы признательны нашим вкладчикам за то, что они выбирают нас как партнёра для решения их инвестиционных задач», — поясняет заместитель председателя правления банка «Урал ФД» Артём Хайдаров.

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