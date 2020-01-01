Елена Бардукова Омикрон уже здесь Как в Прикамье планируют бороться с новой волной коронавируса и ждут ли нас новые ограничения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Предыдущая неделя началась с тревожных новостей: в Пермский край идёт очередная волна коронавируса, которая окажется значительно масштабнее предыдущих. По прогнозу регионального минздрава, если эпидемия будет развиваться по наблюдаемому сценарию, то количество заболевших коронавирусом на седьмую неделю начавшейся вспышки может достичь 13,9—17,3 тыс. человек в сутки.

Прогнозы

На заседании краевого оперштаба по противодействию распространению коронавируса главный санитарный врач региона Виталий Костарев сообщил, что на данный момент заболеваемость растёт на 15% в неделю. Резко растёт число заражённых в краевой столице. Причём увеличение идёт за счёт наиболее активных групп населения: 18—29 лет (+68,5%) и 30—49 лет (+33,8%). В то же время среди лиц старше 65 лет наблюдается снижение доли заболевших.

По мнению министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень, регион может выйти на 600 заражённых в день с дальнейшим ежедневным удвоением числа выявленных случаев заболевания. Именно такой сценарий наблюдается при распространении штамма «омикрон». При этом при заражении данным штаммом предлагается обязательная госпитализация, изоляция контактных лиц без учёта того, вакцинированы они или переболели.

Таким образом, в феврале и марте текущего года количество заболевших коронавирусом, «по самым скромным прогнозам», превысит пиковые значения октября-ноября 2021 года в четыре раза.

Реальность

Стоит отметить, что рост уже начался. Если в пятницу, 14 января, в Пермском крае было выявлено 358 заболевших, то уже через неделю, 21 января — …

Увеличение количества заболевших традиционно связывают с нарушением юридическими и физическими лицами противоэпидемических мероприятий во время новогодних праздников, а также ростом на 33% количества граждан, прибывших в это же время из-за рубежа, — с 1509 до 2013 человек.

При этом в Пермском крае, по данным на 17 января, выявлено шесть случаев заражения «омикроном», пять из которых — «привозные» из Египта, ОАЭ, Кипра, Турции и Австрии. Ещё один заболевший контактировал с заболевшим после зарубежной поездки.

Что делать?

Обсуждались на оперштабе и меры, которые сейчас принимаются в Пермском крае для борьбы с коронавирусом.

В частности, минздрав готов развернуть 7,5 тыс. коек для лечения больных коронавирусом, в том числе с созданием резерва не менее 20%.

«Для разворачивания от момента потребности нам нужна будет неделя. Мы надеемся, что этого хватит», — в прямом эфире 20 января сообщила Анастасия Крутень.

Отметим, что уже сейчас в регионе развёрнуто 2,5 тыс. «ковидных» коек, из которых занято около 1,5 тыс.

Увеличится и потребность в кислороде. «Из-за того, что мы ждём с «омикроном», нам нужно будет порядка 43 т кислорода в сутки. Сейчас у нас заключены все договоры у всех медорганизаций на большой объём кислорода», — сказала министр здравоохранения.

Для сравнения Крутень сообщила, что дефицит кислорода в регионе наблюдался с сентября по ноябрь 2021 года, потребность доходила до 40 т в сутки. По её словам, это в четыре раза больше, чем обычная потребность при нормальной жизни. На сегодняшний день потребность составляет 16 т.

Кадры решают всё

Для борьбы с коронавирусом также планируется в два раза увеличить количество бригад неотложной помощи.

«У нас на пике заболеваемости в 2021 году количество бригад неотложной помощи составляло 400, в 2020-м — 200. В этом году увеличим до 800», — говорит Анастасия Крутень.

Но вот с бригадами скорой помощи всё не так хорошо: их число вырастет лишь на 13% — до 270.

«Нам не удастся увеличить в разы количество бригад скорой помощи, потому что эта помощь ограничена обязательным наличием профильного специалиста — врача или фельдшера скорой помощи. Количество бригад может быть увеличено только в соответствии с количеством этих специалистов», — объясняет глава минздрава.

Кроме того, регион планирует привлечь не менее 1 тыс. волонтёров (как из числа студентов-медиков, так и из числа студентов других вузов) для работы в call-центрах, поликлиниках и бригадах скорой помощи.

При этом бригады медпомощи будут применять методы экспресс-диагностики на выявление COVID-19 и в случае положительного результата выдавать заболевшим лекарственные препараты. Предложено также создать в каждом районе Перми и каждом муниципалитете Пермского края ковид-центры, где будут проходить тестирования на коронавирус.

Полмиллиарда в помощь

Существенную поддержку в борьбе с коронавирусом готово оказать правительство региона. В частности, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина рассматривается вопрос о выделении из резервного фонда Прикамья 500 млн руб.

Большая часть этих средств — 340 млн руб. — будет направлена на закупку лекарственных препаратов для пациентов, проходящих лечение на дому.

Ещё 100 млн руб. — на дополнительные меры по диагностике коронавируса, порядка 50 млн руб. — на приобретение медицинского оборудования на случай возможной необходимости открытия дополнительных коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), сообщает пресс-служба краевого правительства.

Кроме того, 3 млн руб. потребуется для транспортировки пациентов на компьютерную томографию.

Опять ограничения

В минздраве не устают напоминать о том, что наиболее эффективным способом борьбы с распространением коронавируса является вакцинация.

По мнению заведующей кафедрой эпидемиологии Пермского медуниверситета Ирины Фельдблюм, распространение штамма «омикрон» может стать финалом пандемии, однако возможным такой вариант будет только в случае выработки коллективного иммунитета.

Отметим, что сейчас регион ожидает поставки двукомпонентной вакцины «Спутник М», предназначенной для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Прививочную кампанию для подростков организуют в детских поликлиниках и школах, при этом вакцинация будет проводиться только с письменного согласия родителей.

Дмитрий Махонин заявил, что в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью в Пермском крае вновь могут быть применены ограничительные меры, такие как переход на дистанционное обучение, новые ограничения для предприятий общепита, торговых центров и других организаций, предполагающих массовое скопление людей, вплоть до введения локдауна.





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