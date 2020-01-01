Елена Синица Автомобильная лихорадка Почему на автомобильном рынке сложился дефицит, и продолжат ли расти цены в этом году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае сейчас практически невозможно без ожидания купить новый автомобиль. Дефицит спровоцировал резкий рост стоимости — по разным оценкам, он составил от 8 до 35% по итогам прошлого года. В связи с этим выросли цены и на автомобили с пробегом. Их стоимость в среднем поднялась на 20%. Эксперты отмечают, что в 2022 году рост цен продолжится.

Цены бьют рекорды

Согласно предварительной оценке агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 2021 года выросла на 20%. Средневзвешенная цена рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объёмов продаж по каждой модели с учётом модификаций (объём двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Так, в 2021 году этот показатель чуть превысил 2 млн руб. Для сравнения: в 2020 году он составлял 1,68 млн руб. Соответственно, средневзвешенная цена увеличилась более чем на 300 тыс. руб., или на 20%. Как отмечают эксперты «Автостата», последний раз такой резкий скачок показателя был в 2015 году. Тогда он также вырос на 20%. В последующие пять лет (2016—2020) рост составлял менее 10%.

Ситуация на автомобильном рынке продолжает оставаться стабильно тяжёлой, говорит заместитель директора по продажам «Сатурн-Р-Авто» Дмитрий Репин. Автомобильный рынок России вырос на 4% в 2021 году по отношению к предыдущему году. Но фактически эта положительная динамика обусловлена только лишь колоссальным ростом в апреле и мае — месяцах, которые больше всего пострадали от локдаунов в 2020 году, отмечает Репин. По его словам, также продолжился рост цен на новые легковые автомобили — от 8 до 35% в зависимости от марки и модели.

Руководитель отдела продаж «Volkswagen Форвард-Авто» Александр Торсунов подтверждает, что цены на автомобильном рынке значительно выросли — за год рост составил до 15%. По оценке директора по продажам автомобильного холдинга «Экскурс» Егора Щербова, за предыдущий год цены повысились в среднем от 8 до 14%.

«На автомобильном рынке мы второй год видим продолжающийся рост цен, а также определённый дефицит в различных сегментах. Однако увеличение стоимости и наличие автомобилей неравномерно распределяются по сегментам и по брендам. Если рассматривать рынок целиком, то увеличение стоимости составило порядка 20%», — соглашается с коллегами исполнительный директор автосалона «Автомобили Баварии» Константин Бабиян.

Из-за заметного роста цен на рынке новых автомобилей многие российские покупатели вынужденно переориентировались на рынок автомобилей с пробегом, рассказывают эксперты «Авито Авто». По их данным, авторынок с пробегом в стране по итогам 2021 года показал положительную динамику по продажам.

Аналитики зафиксировали рост на 4,6% по сравнению с показателями 2020 года. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в России за год выросла на 20,8% и составила 349 тыс. руб. В Пермском крае рост цены составил 24,5%. В среднем автомобиль с пробегом по итогам года обойдётся покупателю в регионе в 330 тыс. руб.

Причины роста цен

Помимо инфляционной составляющей, отмечают в «Автостате», рост цен на новые автомобили в 2021 году был вызван нехваткой новых машин у дилеров. Она, в свою очередь, обусловлена глобальным дефицитом электронных компонентов и высоким спросом со стороны потенциальных покупателей. Автопроизводители корректируют свои программы, и дилерам поступает автомобилей меньше, чем реально они могли бы продать. Это создаёт дополнительные предпосылки для роста цен.

«В первую очередь увеличение стоимости связано с объективными причинами, которые складываются в мире, а именно с пандемией, из-за которой происходили закрытия заводов, локдауны. Это не могло не привести к задержкам транспортировки, увеличению стоимости энергоресурсов. Также дефицит автомобилей существенно влияет на рост их стоимости», — говорит Константин Бабиян.

Автомобильная индустрия так и не преодолела кризис в логистике (нехватка морских контейнеров), добавляет Дмитрий Репин. Также сказался и дефицит электронных компонентов, которые дополнили удорожание всех основных материалов, использующихся для производства автомобилей.

Главным образом на ценовую политику повлияли именно проблемы с морскими контейнерами, поддерживает руководитель отдела продаж Russian Tesla Club Азиз Замалиев. Он пояснил, что многие запчасти для автомобилей производятся в Китае. К тому времени, когда Китай вышел из локдауна, весь мир, наоборот, был «закрыт». Тогда запчасти в контейнерах из Китая поставляли, но сами контейнеры не возвращались, так как считались «ковидными».

«Условно, детали из Китая забирали, увозили в Европу, но сами контейнеры там и оставались, — сказал Замалиев. — У меня есть знакомый, который занимался непосредственно перевозкой. В доковидное время аренда одного контейнера, то есть самой перевозки, стоила $800. Во время ковида она стоила $3,6 тыс. Соответственно, выросла и стоимость деталей, так как свободных контейнеров попросту не было».

Затем же был создан искусственный спрос, считает Азиз Замалиев. По его словам, многие официальные дилеры поняли, что люди покупают автомобили даже в кризисный период, и стали поддерживать искусственный спрос.

«Это уже обычная психология людей. В кризис многие люди начинают что-либо покупать, потому что вроде как дальше будет дороже. Так и сработало: люди покупают — цены возрастают. Представим, что мы с вами предприниматели, продаём хлеб, — приводит пример Замалиев. — В карантин вроде как вы должны цену сбавить, но картина совсем другая. Допустим, хлеб стоил 25 руб., вы в карантин подняли цену до 36 руб. Люди думают: «а вот хлеб-то нужен, надо купить, потом будет дороже». Вы подняли цену, проверили, купят или нет. Вы ещё немного подняли, купили ещё больший объём. В какой-то момент приостановитесь, подержите имеющуюся цену». Таким образом, в начале пандемии цены выросли на 10—25%, заключает он.

Сроки поставки

Предложение в автосалонах официальных дилеров продолжает оставаться ограниченным. Автомобили в наличии есть, но выбрать конкретный цвет и комплектацию, а в некоторых брендах и модель достаточно затруднительно, отмечает Репин.

«Есть возможность заказать необходимый автомобиль в производство, но при этом ни один дилер либо производитель уже не может гарантировать срок поставки и зафиксировать цену», — отмечает заместитель директора по продажам «Сатурн-Р-Авто».

Срок доставки автомобилей, которые производятся на территории России, как правило, может составлять от трёх до 30 дней, продолжает Репин. Сложнее с импортными моделями: срок поставки может колебаться от трёх до 12 месяцев, ряд опций (в основном связанных с электронными компонентами) могут попасть под рестрикции (ограничение производства. — Ред.).

Такого обилия автомобилей, как было пару лет назад, сейчас нет на складах дилеров, и какие-либо ликвидные позиции сложно найти, они в основном доступны только под заказ, соглашается Константин Бабиян. При этом, по его словам, ожидание автомобиля напрямую зависит от его ликвидности: какие-то автомобили надо будет ждать шесть-семь месяцев, какие-то — два-три, а какие-то есть в наличии.

В то же время Александр Торсунов говорит, что «предложение есть, и купить автомобиль в салоне можно, с этим проблем нет». В частности, в «Volkswagen Форвард-Авто» всегда есть в наличии и новые автомобили, и почти новые Volkswagen по программе Das WeltAuto. Также можно заказать автомобиль под особые предпочтения клиента. Срок поставки будет зависеть от того, какую комплектацию и оснащение автомобиля желает покупатель. Что касается цены — да, она может измениться, это уже регулируется поставщиком, поддерживает коллег Торсунов.

На данный момент предложение по автомобилям ограничено, но острый дефицит отсутствует, считает директор по продажам автомобильного холдинга «Экскурс» Егор Щербов.

«Уже сейчас можно подобрать себе автомобиль если не в наличии, то в ближайшей поставке. У нас 70% линейки сейчас есть в наличии, остальные модели можно купить, ожидая не более одного месяца. Если машину заказывать под себя, то срок ожидания от двух месяцев, и единицы дилеров предоставят сохранение цены на момент прихода, я таких не знаю», — говорит Щербов.

В связи с этим покупатели делятся на два типа, дополняет он. Кто-то понимает ситуацию и осознаёт, что не будет более выгодных условий, чем сейчас, и покупает автомобиль. Кто-то категорически не готов ждать и предпочитает альтернативные варианты (например, автомобили с пробегом). Есть и те, кто выбирает выжидательную позицию в надежде на снижение цен. Но, как сказал Егор Щербов, такого не было уже последние 10 лет, и ждать снижения стоимости не стоит, «так как оно вряд ли произойдёт».

Многие автодилеры объясняют дефицит предложения тем, что все имеющиеся автомобили выкупили, добавляет Азиз Замалиев. Но, кроме этого, «машины производят и просто держат на складах в Европе», отмечает он.

«Это просто для того, чтобы у людей складывалось мнение, что машин нет. Если есть спрос, просто ограничивается предложение. Если этот спрос «закрыть», то не будет такой потребности в автомобилях», — поясняет Замалиев.

Перспективы

Пока предпосылок к изменению сложившейся ситуации нет, а цены, безусловно, продолжат расти, говорит Дмитрий Репин.

«Почти все производители говорят об увеличении объёмов производства во второй половине года, но я бы был более осторожен в прогнозах, — поясняет Репин. — Ведь в прошлом году мы также ждали восходящий тренд доступности на складах дилеров. Уже в январе большинство брендов подняли прайс на 2—5%, и эта тенденция пока сохранится».

Рост цен будет продолжаться, но в таком же ли темпе — сказать сложно, поддерживает Константин Бабиян: «Если не произойдёт ничего во внешней среде, то мы ждём меньший рост, нежели мы наблюдали последние полтора года. В ближайшие четыре—шесть месяцев мы ждём также сохранения дефицита».

В «Volkswagen Форвард-Авто» надеются, что в скором времени смогут предлагать больший выбор автомобилей в наличии, чтобы у клиентов была возможность покупать их здесь и сейчас, избегая неожиданностей в плане повышения цен, говорит Александр Торсунов.

В то же время Егор Щербов считает, что дальше стоит ожидать увеличения предложения по автомобилям, так как ситуация с дефицитом комплектующих нормализуется. «Повышение цен, естественно, будет, как минимум в 2022 году не было традиционного новогоднего подорожания, так как большинство производителей держат цены прошлого года, долго держать они их не смогут. Я думаю, что в этом году подорожание будет от 6 до 12% в зависимости от моделей», — заключает он.

Эксперты «Авито Авто» заключают, что в перспективе в связи с глобальным спадом в автомобильном производстве снижение цен как на новые автомобили, так и на ходовые модели с пробегом маловероятно. Более того, из-за отсутствия новых автомобилей у дилеров автовладельцы не спешат продавать старые автомобили, что повышает конкуренцию на рынке автомобилей с пробегом и ставит продавца в ещё более выигрышное положение.

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