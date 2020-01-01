Елена Синица Тренд на восстановление Краевой минэк проанализировал состояние отраслей в период пандемии Поделиться Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

В среду, 19 января, состоялось заседание комитета Заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам. В рамках заседания, депутаты обсудили необходимость принятия дополнительных мер для поддержки предпринимателей в связи с коронавирусом. С докладом выступил глава краевого минэка Эдуард Соснин.

Общая картина

Для того чтобы понять, необходимы ли дополнительные меры поддержки, используется два инструмента, начал Соснин. Во-первых, это анализ налоговых поступлений по отраслям. Во-вторых, данные о выручке по кассовым аппаратам. Министр отметил, что анализ проводится не на основе абсолютных показателей (в связи с инфляцией), а по динамике отрасли в целом.

Так, по данным Соснина, отрасль общественного питания существенно пострадала в 2020 году. Нижняя граница по выручке приходится на продолжительный локдаун в апреле 2020 года. Тогда выручка со всех кассовых аппаратов составила 530 млн руб.

«Выручка предприятий не смогла восстановиться к началу 2021 года. Но в течение всего 2021 года для отрасли действовали пониженные ставки по УСН. По итогам года прослеживается устойчивая тенденция к восстановлению отрасли. Показатели выручки с 2021 года уже приближаются к допандемийным. Существенных спадов уже нет», — говорит Соснин.

В сфере розничной торговли непродовольственными товарами динамика аналогичная, продолжает Соснин. Заметное падение отрасли было также в апреле 2020 года: тогда выручка с касс составила 1,96 млрд руб. Второй раз отрасль «просела» после введения системы QR-кодов — 9,59 млрд руб. Тем не менее, по словам Соснина, прослеживается устойчивая тенденция к росту.

В тот же период времени выручка гостиничного бизнеса составила 25 млн руб., туристической отрасли — 8 млн руб., кинотеатров — 0,1 млн руб., театров, концертных клубов — 1,2 млн руб., санаториев — 6 млн руб.

Также по данным Соснина, налоговые поступления в 2021 году увеличились практически по всем отраслям. Исключением стали библиотеки и музеи (2019 год — 198 млн руб., 10 месяцев 2021 года — 134 млн руб.).

Говоря о сфере спорта, отдыха и развлечений, глава минэка отметил, что отрасль тяжело восстанавливалась в течение 2020 года, но постепенно адаптировалась к новым требованиям.

Как и многие другие отрасли, сфера бытовых услуг существенно пострадала в 2020 году (21 млн руб. в апреле), но, по данным Соснина, показатели конца 2021 года уже были приближены к допандемийным.

«Подводя итог, необходимо отметить, что данные, поступающие через контрольно-кассовую технику, объективно отражают состояние отраслей. Данные не учитывают рост цен, именно поэтому мы смотрим динамику выручки. Таких существенных провалов, как в 2020 году, в 2021-м не наблюдается», — заключил Соснин.

Он также отметил, что власти продолжают «держать руку на пульсе» и еженедельно мониторят состояние отраслей экономики. Соснин обратил внимание, что в 2022 году часть мер поддержки продолжат действовать. В частности, упрощённая система налогообложения и микрозаймы по льготной ставке. Он также добавил, что правительство готово при необходимости ввести дополнительные налоговые льготы.

Предложения

По окончание доклада депутат Юрий Борисовец поинтересовался, есть ли какие-то другие способы мониторинга ситуации, кроме налоговой отчётности и данных кассовых аппаратов.

На что Соснин ответил, что «для нас более объективные данные — цифры, поэтому мы анализируем их». Также власти, по словам главы минэка, ведут постоянный диалог с деловыми и общественными объединениями.

Затем высказался уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Павел Новосёлов. По его мнению, необходимо разработать дополнительные меры поддержки. Необходимость он связывает с риском введения локдауна из-за нового штамма коронавируса. Так, Новосёлов предложил увеличить ограничения по площади для применения патентной системы налогообложения с 50 до 150 кв. м для розничной торговли и сферы общепита. Помимо этого, он считает, что нужно вновь отнести фитнес-клубы к числу поддерживаемых отраслей. По его словам, отрасль потеряла от 30 до 60% из-за введения системы QR-кодов.

Юрий Борисовец вновь отметил, что брать за основу налоговую отчётность «вообще неправильно», так как она не отражает истинной картины.

«Мой совет министерству: входить в эту жизнь ногами, общаться с предпринимателями, выясняя истинную картину», — заключил он.

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