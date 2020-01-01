Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Самый первый. Самый зимний В Пермском доме народного творчества прошёл фестиваль «Сочельник» Поделиться Поделиться Твитнуть

Для тех, кто хоть раз побывал на «Сочельнике» (6+), поход на этот фестиваль в первые дни года становится нерушимой традицией. Просто невозможно отказать себе в удовольствии погрузиться в атмосферу настоящих зимних святок, упоительное сочетание уюта, тепла, веселья и какой-то лёгкой жути; именно в эти дни, самые короткие в году, грань между мирами предельно тонка, и всякая хтонь и нечисть так и лезет, так и лезет… А мы её — огнём и народно-смеховой культурой!

В «Сочельнике» соединяются три мира: небесный, земной и подземный. Над гармоничностью этого непростого сочетания трудилось много поколений наших предков, а знатоки народных традиций из «Губернии» смогли сохранить это хрупкое единство и придать ему современный, слегка ироничный облик. В программе фестиваля — глубоко традиционные зимние занятия и развлечения с поправкой на день сегодняшний: домашние рукоделия, стряпня, народные игры, танцевальные «вечёрки», концерты, непременные святочные гадания, а также мастер-классы и лекции.

Что касается последнего, то не надо думать, что это буквально настоящие лекции, академичные и вовсе не праздничные; здесь это нечто особенное. Лекция научного сотрудника Музея истории Екатеринбурга Вячеслава Печняка «Уральский Look» о мужской моде XIX века больше напоминала спектакль. В своём отношении к исторической моде Печняк напоминает Александра Васильева в отношении к моде вообще: для него это не только предмет исследования, но и хобби, а также элемент повседневности. Он сам предпочитает одеваться в исторический костюм, причём не новодел, а настоящий, коллекционный. Когда знакомые при встрече спрашивают: «Что это у тебя за штаны полосатые?», он в ответ читает мини-лекцию о разновидностях полосатых штанов.

Вот и в «Губернии» на «Сочельнике» он не просто рассказал, что носили уральские мужчины в XIX веке, а ещё и на глазах у слушателей, которых набился полный зал, одел двух молодых людей — артистов народного театра из Чайковского — как заправских франтов того времени: азям поверх кафтана, причём кафтан короче, чем азям, и поэтому полы верхней одежды щегольски подоткнуты под кафтан, чтобы все видели, что и кафтан у мужика прекрасный! Шапка — непременно на одно ухо, чем кривее, тем круче. Настоящий щёголь умел гулять в шапке, повёрнутой почти горизонтально, и не терять её.

Мастер-классы, которые в «Губернии» проводят настоящие народные мастера, тоже увлекательны, недаром на протяжении всего фестиваля взрослые наравне с детьми старательно осваивают обвинскую роспись, изготовление текстильных кукол и даже первые навыки камнерезного дела. И у большинства неплохо получается!

События «Сочельника» все три дня проходят с утра до позднего вечера, многие — одновременно, посетить все решительно невозможно, зато каждый найдёт что-то для себя: родители с детьми, молодёжь, пенсионеры — для каждого предусмотрено что-то исключительное.

Пока молодёжь лихо отплясывает кадриль на «Вечёрке», публика постарше собирается в тёмной комнате на страшные сказки и гадания. Рассказывают, поют и гадают наилучшие мастера и специалисты — ансамбль «ТриголОс» и примкнувшая к ним директор «Губернии» Татьяна Санникова — фольклорная певица с богатым бэкграундом. Все программы «ТриголОса» — это сплошной меломанский кайф, а одна из участниц коллектива — Марина Суханова — обладает ещё и выдающимся талантом рассказчицы, она целый диск записала с фольклорными сказками Пермского края. У носителей фольклора она переняла не только тексты, но и интонацию, говор; настолько, что от подлинного носителя её можно отличить лишь по едва заметной иронии в голосе.

А как же иначе? Ведь эти сказки, обозначенные как «страшные», оказались невероятно смешными. Чудища, бабки-ёжки, умертвия, медведи-людоеды и прочие чудовища; сплошные смертоубийства, расчленёнки, съедения заживо и прочие ужасы — сегодня это воспринимать всерьёз очень сложно. К счастью, рассказчицы это понимают. Марина Суханова и Марина Крысова создали полноценную святочную программу, жутковатую, но уморительную, где сказки чередуются с подходящими по случаю песнями. Завершается всё традиционным гаданием — «Кому жить-быть богату, ходить хорошо».

Все вместе гости «Сочельника» собираются на концертах. В этом году хэдлайнерами фестиваля стали два коллектива из Москвы, объединённые солисткой — Варварой Котовой. «Varevo» — это world music, сольный вокал в сопровождении инструментального ансамбля, «Узорика» — женский вокальный ансамбль, поющий a cappella или в ненавязчивом сопровождении старинных инструментов. Безупречная музыкальность и уникальный репертуар — важнейшие качества обоих коллективов. «Узорика», чей концерт состоялся в кульминационный день фестиваля — субботу, 15 января, погружает в многогранный и многокрасочный мир старинных духовных песен, колядок, кантов, хоровых концертов, рождественских гимнов и других подходящих к случаю песнопений самых разных народов — русских, украинских, греческих, латинских, грузинских, французских, английских, итальянских… Всё очень аутентично, XV — XVII века.

В заключительный вечер фестиваля концерт был совсем другой: фольклорный ансамбль из Липецка «Воскресенье» показал весёлые «Святки на Верхнем Дону».

Промежутков между событиями практически не было, но всё гости находили время, чтобы осмотреть выставки, декоративные и рукодельные, как сам фестиваль. Тут и там — в фойе, коридорах, залах — в Доме народного творчества расставлены вертепы, созданные разными мастерами. Очень, скажем прямо, нетрадиционные вертепы, скорее, произведения по мотивам, чем традиционное рождественское убранство. В выставке Натальи и Елизаветы Талавира больше всего обращают на себя внимание большие полотна со сказочными сюжетами, выполненные в технике лоскутного шитья и машинной вышивки.

…Уходя из «Губернии» ближе к полуночи, после всех песнопений, сказок и гаданий, гости с удивлением обнаруживали, что в фойе по-прежнему молодёжь отплясывает кадриль. И, хотя уже второй год на фестивале не проходит некогда любимое публикой фаер-шоу, о часах, проведённых на «Сочельнике», пользователи соцсетей дружно пишут, что это «огонь».

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