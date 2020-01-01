Зоя Фомина Юбилей, проекты, занятость Губернатор Прикамья встретился в Кремле с президентом России Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 14 января, президент России Владимир Путин в Москве провёл рабочую встречу с Дмитрием Махониным. Встреча вышла насыщенной, с большим количеством поднятых тем, подчёркивают эксперты «Нового компаньона».

О юбилейных планах

Губернатор Пермского края рассказал главе государства о планах по подготовке к одному из ключевых региональных событий в ближайшее время — 300-летию Перми.

Дмитрий Махонин сообщил президенту о воплощаемой в жизнь полномасштабной программе подготовки к юбилею. Губернатор сказал о реализуемых проектах в сфере здравоохранения: в частности, в региональном центре запланировано строительство порядка 24 медучреждений, в том числе новой инфекционной больницы на 232 койки, шести поликлиник в разных районах города, детского реабилитационного центра, онкоцентра и других. Часть этих лечебных корпусов возведут инвесторы с применением механизма государственно-частного партнёрства.

«Вопросы образования для нас тоже очень важны. Мы строим 10 школ и четыре детских сада, но это только бюджетные деньги, — добавил глава Прикамья. — Четыре детских сада будет строиться за счёт инвесторов».

В отрасли культуры одной из ключевых задач при подготовке к юбилею Перми является строительство здания Пермской художественной галереи. В ходе беседы губернатор поблагодарил президента за выделение средств в размере 1,75 млрд руб. из резервного фонда правительства РФ на реализацию этого проекта.

Отдельно Дмитрий Махонин рассказал о планах по благоустройству Перми. По его словам, в рамках празднования 300-летия в городе будут отремонтированы фасады 140 домов и восстановлены 80 объектов культурного наследия, приведены в порядок набережные Камы в Кировском и Ленинском районах.

Президент Владимир Путин одобрил озвученные планы по благоустройству. Глава государства подчеркнул, что они ориентированы на создание комфортных условий для жизни и отдыха людей, поэтому их реализация очень важна.

«Мы подали заявку, будем претендовать на проведение чемпионата Европы по баскетболу. Хотел бы тоже заручиться поддержкой, — сообщил губернатор Прикамья. — Скоро 2023 год. <…> Нам бы хотелось получить право проведения международного форума «Россия — спортивная держава». Это было бы уместно (с учётом празднования в этом году 300-летнего юбилея Перми. — Ред.)».

«Да, согласен», — сказал президент России Владимир Путин.

Занятость и «аварийка»

Губернатор доложил, что, несмотря на непростые условия, связанные с пандемией, Пермский край одним из первых в Приволжском федеральном округе вернулся к докризисным показателям занятости и безработицы. «На 13,5% снижено количество жителей, ищущих работу. Это означает, что мы, во-первых, создаём рабочие места, а во-вторых, работаем с теневой занятостью», — сообщил глава Прикамья.

Эти результаты достигаются в том числе за счёт развития предприятий и инвестиций, на что обратил внимание Владимир Путин. «Инвестиции в основной капитал у вас увеличиваются, я посмотрел», — заметил президент.

Дмитрий Махонин подтвердил, что объёмы инвестиций наращиваются благодаря масштабной работе властей региона и территорий. В настоящее время в крае реализуется 90 проектов. В рамках них компании суммарно инвестируют более 1,5 трлн руб.

По словам Дмитрия Махонина, также активно решается проблема дефицита кадров в здравоохранении, о чём глава Прикамья также подробно доложил президенту.

Ещё одна важная часть встречи — обсуждение темы расселения аварийного жилья в регионе. Дмитрий Махонин доложил президенту об исполнении поручения по наращиванию темпов расселения ветхого и аварийного жилья в Прикамье.

По словам губернатора Пермского края, до недавнего времени регион был среди лидеров по объёму такого жилого фонда. Краевые власти приложили достаточно усилий, чтобы эту ситуацию переломить.

«Практически каждый 10-й квадратный метр аварийного жилья, ликвидированный в России в 2020 году, находился в нашем регионе. Идём с опережением благодаря тому, что в Прикамье расселение ведётся в рамках не только нацпроекта, но и региональной программы», — сообщил глава Прикамья.

Он отметил, что в 2019–2021 годах жилищные условия улучшили порядка 16 тыс. прикамцев. В начале 2021 года по нацпроекту регион взял на себя обязательство по ускоренному переселению — планируется завершить процесс почти на год раньше срока, который был установлен до конца 2024 года. Это станет возможным благодаря тому, что за два последних года регион получил от федерации опережающее финансирование на сумму свыше 3,5 млрд руб. В целом по обоим проектам до конца 2024 года предстоит улучшить жилищные условия более чем для 24 тыс. человек.

В ходе встречи Владимир Путин акцентировал внимание на развитии Березниковско-Соликамской агломерации.

Глава Прикамья доложил, что для краевых властей одним из приоритетов является создание комфортных условий для жителей территории. Особое внимание уделяется строительству домов и социальных объектов ЖК «Любимов», который возводится в правобережной части Березников для граждан, чьи дома признаны непригодными для проживания из-за техногенной аварии.

Доверие на крепком фундаменте

Свою оценку встрече главы региона с президентом «Новому компаньону» дали политические эксперты.

Алексей Чусовитин, в частности, отмечает то, что сам факт встречи заслуживает внимания и является сигналом поддержки губернатора в Кремле.

Алексей Чусовитин, политконсультант:

— Российская система власти очень большое значение придаёт политическим ритуалам. Что с формальной точки зрения означает личная встреча президента Путина и губернатора Махонина? Это прежде всего высокая оценка всей предыдущей работы губернатора и напутствие на будущее. Ведь все знают, что в условиях эпидемии отбор тех лиц, кого допускают на офлайновую встречу с президентом, очень строг. Это вообще важнейший на сегодня политический фильтр. И если президент лицом к лицу встречается с чиновником, то это значит, что по отношению к этому руководителю есть абсолютное доверие.

Солидарен с коллегой и Михаил Майоров.

Михаил Майоров, политический эксперт:

— Среднестатистический губернатор бывает на приёме у президента дважды: перед вступлением в должность и накануне отставки. Дмитрию Махонину отставка не грозит, поэтому факт личной аудиенции всего через год с небольшим после победы на губернаторских выборах доказывает, что Пермский край вызывает живой интерес федерального центра. В этом внимании можно смело усматривать поддержку крупных инвестиционных, инфраструктурных и промышленных проектов, а также инициатив, связанных с подготовкой к 300-летию краевой столицы. Вряд ли сильно ошибусь, предложив рассматривать рабочую встречу Владимира Путина с Дмитрием Махониным в контексте декабрьской поездки в Пермь премьера Михаила Мишустина во главе команды из вице-премьера и шести федеральных министров. Надо полагать, достигнутые тогда договорённости и данные обещания были сейчас подтверждены на самом высоком уровне, и мы увидим их воплощение в значимых для региона проектах.

Также рассчитывает на то, что доверие к команде Махонина обернётся позитивными результатами для региона, Людмила Ознобишина.

Людмила Ознобишина, политконсультант:

— Федеральный центр оказывает повышенное внимание нашему региону, отчасти это связано с высоким потенциалом Прикамья в приоритетных вопросах развития страны, и, конечно, всё это можно расценивать как демонстрацию политического доверия и поддержки губернатору Дмитрию Махонину.

В целом Пермский край был представлен регионом, где вопросы образовательные, подготовки кадров для промышленности и социальной сферы приоритетны и важны — и в русле подготовки к 300-летию, и на перспективу.

Будем надеяться, что и встреча с президентом, и визит Михаила Мишустина не будут носить формальный характер, а отразятся на качестве жизни пермяков и жителей края.

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