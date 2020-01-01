В чём провести новогодние каникулы 3 популярных сценария глазами дизайнеров Поделиться Поделиться Твитнуть

Чем ближе 31 декабря, тем больше разговоров о том, в чём провести главную ночь года. Стилисты наперебой рассказывают о трендовых цветах, фасонах и материалах. Но одна ночь проходит быстро, а потом ещё 10 дней каникул, самые популярные сценарии для которых — светские выходы на вечеринку, в театр или на концерт, общение с близкими и приём гостей дома, прогулки по лесу или городу. Дизайнеры Полина Кельдибекова, Анастасия Панасюк и Ильсияр Олейникова прокомментировали тренды и порассуждали, какая одежда может быть особенно актуальна в это время.

Выходим в свет

Полина Кельдибекова

основательница бренда Polina Benefit

В 28 лет, будучи дипломированным социологом и менеджером по персоналу, решила кардинально сменить профессию и поступила в Высшую профессиональную школу моды Ирины Филичкиной, которую окончила в 2013 году. После получения специальности «модельер-конструктор, дизайнер» запустила бренд концептуальной одежды Polina Benefit.

Главным в дизайне считает эксперимент и аутентичность. В проектировании коллекций стремится изобретать новое, по-своему трактуя тенденции, экспериментировать с формами и темами, использовать инновационные материалы.

О своём бренде

Всё очень прозаично. Я просто очень хотела одевать себя в то, что говорит обо мне больше, чем слова. Всё начиналось с Барби, спустя 20 лет продолжилось шапками и шарфиками. Но первая сознательная коллекция вышла со мной на диплом — в июле 2013 года. Обучение у Ирины Юрьевны Филичкиной, гениального конструктора, было моей самой сложной и самой осознанной учёбой из всех. Я поняла, что наконец определилась — и это навсегда.

Первую коллекцию полностью отшила сама, а сейчас у нас небольшое производство в Перми. При этом продажи мы ведём по всему миру, в основном онлайн. Уже с первых шагов я решила, что термины Slow Fashion, экологичность и этичность — основа моего бренда. Делать вещи на один сезон мне совсем не интересно. Поэтому коллекции выпускаются ограниченным тиражом и с большим вниманием к деталям и качеству производства.

Тренды в вечерней одежде

Я слежу за брендами, которые считаю достойными, «читаю тренды», но, по-моему, последние несколько лет ничего кардинально не меняется. Всё смешалось, границы размываются. Девочки одеваются в мальчиков, мальчики в девочек. Всё носится со всем и в любой среде. Какие там правила? Правильно так, как классно тебе. Вот и все правила.

Для вечеринок всегда будут актуальны чёрный цвет, пайетки, блёстки, красивые платья, сексуальность и яркий макияж. В контексте пандемии я бы добавила к этому уютные трикотажные костюмы и офисный дресс-код. Так мы хотя бы можем использовать вещи из повседневной жизни: надел каблуки к спортивному костюму или блестящие серьги к брючному — уже праздник. Удобно и экологично.

Во что нарядиться

Рекомендую другим и выбираю сама то, что смогу надеть не один раз и не только «по случаю». Для меня во многом про торжество — чёрный цвет. В недавней капсульной коллекции, созданной в коллаборации с магазином Place в честь их 10-летия, есть два наряда, которые в моём понимании воплощают торжественные выходы. Но они легко могут ужиться и в повседневной жизни.

Первый — платье «1», которое поделено на две половины: вискозная сетка и шерсть мериноса. Любые блестящие серьги, украшения, обувь, сумочка, да макияж в конце концов — и ты уже королева вечеринки. «Приглушить» наряд можно также с помощью аксессуаров: чуть меньше блеска, чуть ниже каблук — ваш аутфит для театра или рождественского концерта симфонической музыки собран.

Второй — асимметричные брюки из воздушного хлопка и кроп-топ из шерсти мериноса на бархатных бретельках. Это же готовый праздник, который всегда с тобой.

Каждая из этих вещей будет отличной базой в ваших прекрасных буднях. Ведь важно не то, что ты надел, а то, как ты себя в этом ощущаешь. Когда мы это поймём и перестанем покупать одноразовые вещи, каждый день будет как праздник.

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Наслаждаемся домом

Анастасия Панасюк

соосновательница Pache Group

В 2016 году окончила кафедру дизайна ПНИПУ. На последнем курсе вуза переехала в Москву, где вскоре запустила «Паче» — бренд минималистичных купальников, нижнего белья и одежды для отдыха.

Главным в дизайне считает умение точно выразить суть через форму. Называет «Паче» своеобразным гимном неповторимой красоте. С помощью простоты и выверенной посадки изделий бренд старается акцентировать внимание на женщине, а не на её одежде.

О своём бренде

«Паче» появился летом 2016 года, после того как я озаботилась поиском лаконичного, хорошо сидящего слитного купальника без декора и логотипов. В магазинах выбор был очень скудным, и я заказала купальник в ателье. Спустя год, за несколько недель до свадебного путешествия, снова задумалась о купальнике и… решила создать бизнес. На следующий день мы с будущим мужем уже нашли первых швей, изучали ткани и искали производство.

Чуть позже в линейке «Паче» появились пляжные аксессуары и одежда изо льна. А идея о производстве домашней одежды и нижнего белья из хлопка появилась уже во время пандемии. Мы стали гораздо больше времени проводить дома, захотелось сделать комфорт красивым. Одежда — очень важная составляющая нашего самоощущения. И в том, что мы надеваем дома, первичен тот самый комфорт, который слагается из качества ткани и продуманных лекал.

Тренды в домашней одежде

Сейчас уследить за трендами сложно. Их очень много, и они постоянно меняются. Но три наиболее актуальных выделю. Уже несколько лет уверенно лидирует оверсайз — свободные расслабленные комплекты для дома и отдыха. Также сейчас дизайнеры отдают предпочтение натуральным тканям: хлопок, шёлк, лён и вискоза преобладают в производстве домашних изделий. Какая-то эра комфорта и естественности наметилась — это радостно. Ещё актуальны бесшовные синтетические велосипедки и разного рода майки. Вот здесь я порадоваться не могу, не очень это люблю и рекомендовать не стану — в подобной одежде тело совсем не дышит.

В чём остаться дома

Я всегда за простоту-красоту. Важно, чтобы домашняя одежда не сковывала движений. Чтобы можно было свободно танцевать под новогодние шлягеры и в обнимку валяться на диване за просмотром любимых фильмов. При этом люблю, когда одежда подчёркивает достоинства, поэтому «Паче» делает акцент на талии. Но мы понимаем тех, кто не мыслит домашних каникул без гастрономического раздолья, и в зоне живота оставляем свободу, чтобы можно было хорошенько поесть и не беспокоиться.

Даже если вам совсем не хочется наряжаться по случаю праздника, любой из классических домашних комплектов — халат-кимоно с удобным бельём, свободные брюки с топом или футболка с шортами — можно стилизовать для уютной вечеринки в кругу близких. Минималистичные аксессуары из серебра, золота или минералов в свете гирлянд добавят образу благородных бликов, глиттер на скулах или карнавальный колпак позволят подурачиться, а подаренные в прошлом году шерстяные носки согреют вас и порадуют бабушку. И не забывайте про главное украшение — сияющие глаза.

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Безудержно гуляем

Ильсияр Олейникова

основательница бренда Ilsiyar Oleynikova

В 2010 году окончила факультет журналистики Казанского государственного университета. В 2019 году — Школу современного вязания в Москве. Всю жизнь вязала и вышивала, к дизайну пришла через любимое хобби. Большой багаж умений получила от мамы и бабушки — профессиональных рукодельниц.

Главным в дизайне считает наличие идеи, её воплощение и способность служить людям — дизайн не только про красоту, но также про удобство и актуальность. Стремится к тому, чтобы за каждой единицей бренда Ilsiyar Oleynikova, который специализируется на производстве трикотажных аксессуаров, стояла своя история.

О своём бренде

Мой бренд родился из боли: дочка категорически не хотела носить шапки, но приближалась зима... Тогда я вспомнила, что умею руками что-то делать. Сшила ей шапку, а потом все стали спрашивать, откуда она, такая классная, начали просить повторить. И закрутилось. Так осенью 2014 года я снова начала вязать — лет пять откладывала спицы. А в 2019 году сделала это своей профессией.

Я произвожу и свитеры с кардиганами, но основная направленность — шапки, капоры, балаклавы, манишки и рукава. Смешиваю ретро и деконструктивизм. Мне важно, чтобы изделие несло в себе мысль, украшало человека, дарило ему тепло. И чтобы было максимально экологичным, поэтому я и выбрала небольшие тиражи. Сейчас в Перми изделия Ilsiyar Oleynikova можно приобрести только в «Историях» — это место на ул. Ленина, 52, где представлены работы российских дизайнеров, ресейл и винтаж.

Тренды в трикотаже

Сама я чаще вдохновляюсь великими женщинами XIX—XX веков, поэтому за трендами почти не слежу. Но многие из них о том, что я делаю уже много лет. Прежде всего это деконструктивизм: рваные края, дырочки, неровные швы либо швы наружу. На пике популярности чепчики, балаклавы, длинные рукава, которые можно использовать в качестве шарфа.

Глобальный тренд, который мне особенно близок, — расслабленность, объёмные формы, пришедшие к нам вместе с пандемией. Радует, что сегодня почти все дизайнеры взяли курс на комфорт. И трикотаж тут максимально себя раскрывает — это самый благодатный материал для создания уютных образов.

Также яркий тренд — жилетки и манишки разных форм, цветов и фактур. Дизайнеры предлагают косы с аранами, затейливые узоры, вязь.

В чём гулять

Как бы вы ни решили провести время на улице — неспешно прогуливаться под тихо падающим снегом, посещать открытые катки или стремительно спускаться с гор — важно, чтобы вам было тепло и комфортно. А раз речь о праздничных каникулах, то обязательно ещё и красиво. И стильные трикотажные аксессуары — удачное решение.

Когда я только начинала вязать капоры, многие их не принимали, вспоминая, как носили их в детстве. Сейчас, когда балаклавы, манишки и капоры стали популярны, этот аргумент, наоборот, привлекает покупателей. В новогодние каникулы особенно приятно вспомнить детское, волшебное ощущение праздника и проводить много времени на улице, любуясь огоньками. К тому же капоры теплее шапок, не так сильно портят причёску и завершают зимний образ.

Главное — 100-процентные составы либо составы с незначительной примесью синтетических волокон. Во-первых, тренды меняются регулярно, а понятие базового гардероба остаётся, и собран он должен быть из качественных вещей. Они будут согревать и выглядеть эстетично и через пять, и через десять стирок. Во-вторых, натуральная пряжа намного теплее. В одном тонком кашемировом свитерке под пуховиком, например, вам будет тепло даже в 30-градусный мороз — и поддевать ничего не придётся.

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