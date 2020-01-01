Вдох после суеты 5 мест для отдыха за городом Поделиться Поделиться Твитнуть

Как бы вы ни сопротивлялись предновогодней суете, она всё равно настигает. Годовые отчёты, покупка подарков и всё незавершённое актуализируется к концу года. Новогодние праздники позволяют замедлиться: встретиться с друзьями и родственниками, приготовить любимое блюдо, побыть наедине с собой. И кажется, лучшие места для этого найдены — за городом, где сказочная зима, хвойные деревья, уютные дома и нарастающее умиротворение.

Hytte

● Расположение

Деревня Шалашная (неподалёку от залива реки Чусовой). Удалённость от Перми — около 70 км. Согласно 2ГИС, время в пути — 1 час 30 минут с учётом пробок. Поездка на такси в одну сторону обойдётся примерно в 1000 руб.

● Цены и условия

Поселиться можно в домиках на двоих Lagom и Varme. Сутки проживания с понедельника по четверг обойдутся в 4000 руб., с пятницы по воскресенье — 5500 руб. Другой дом — семейный — Familj вмещает до четырёх гостей. Стоимость его аренды составляет 6000 руб. в будни и 7500 руб. в выходные. Для каждого домика оборудована отдельная мангальная зона. Из дополнительных услуг отдельно оплачивается баня и заселение с питомцем.

● О месте

Hytte переводится с датского языка как шалаш. Основатели проекта Алексей и Вероника Санниковы любят путешествовать, но при этом с трепетом относятся к родным краям. Поэтому они хотели создать место в крае, куда хочется возвращаться, — своеобразный рай в шалаше. И тут, кажется, всё сошлось: уютные скандинавские шалаши расположились на реке Шалашной.

В каждом хютте есть всё необходимое для комфортного проживания: туалет, душ, кухня с индукционной плитой, холодильником и всей необходимой посудой, спальное место с качественным постельным бельём, Wi‑Fi, а также панорамные окна с видом на лес и реку. «Таким образом, гости, отдыхая у нас, наслаждаются комфортом и уютом и одновременно с этим — пребыванием на природе», — говорит Вероника Санникова.

В Hytte можно сходить в баню, покачаться в гамаках и на качелях. К Новому году на территории появятся новогодние украшения, фотозоны у домиков, горка и даже каток на реке. Основатели проекта поддерживают идею замедления, остановки, чтобы уделить время себе и близким. Hytte — как говорят Вероника и Алексей, место, где можно отложить дела и просто быть.

«Побег из города»

● Расположение

Село Усть-Качка. Удалённость от Перми — около 50 км. Согласно 2ГИС, время в пути — 1 час 10 минут с учётом пробок. Поездка на такси в одну сторону обойдётся примерно в 1000 руб.

● Цены и условия

В «Побеге из города» есть два варианта заселения: до двух или до четырёх человек. Аренда одномодульного домика — от 2300 до 3100 руб. за сутки. За проживание в домике побольше, двухмодульном, оплата выше — 4100 руб. в сутки. Из дополнительных и приятных услуг — барбекю и гриль у каждого дома, прокат квадроцикла, лыж, аренда мини-проектора, настольные игры, возможность отправить открытку прямо из леса и сделать мгновенное фото на Polaroid. А ещё можно отправиться в спа или баню.

● О месте

На территории глэмпинга находятся восемь домиков в стиле скандинав­ского минимализма. Дома снаружи и внутри выполнены из натуральных древесных материалов. У каждого домика — большие панорамные окна, терраса, спальные места, кухня, холодильник с мини-баром и санузел с душем. Домики оборудованы электрическими конвекторами, поэтому в них точно будет тепло.

С одной стороны, пространство дома достаточно компактное. Большую часть площади занимает кровать. С другой стороны, со спального места открывается невероятно умиротворяющий зимний пейзаж, который встраивается в убранство дома. Основатель проекта Александр Трофимов говорит, что идея создания места загородного отдыха навеяна временем: «Люди стремятся вырваться из города, по­этому нужно дать им тихое уединение, возможность встроиться в природу, но не причинить ей вреда».

К празднованию Нового года в «Побеге из города» появятся гирлянды и дополнительная подсветка домов. Все украшения интерьера будут стилистически отсылать к скандинавскому Рождеству. Прогуливаясь по территории, можно заметить фигуры животных и светящиеся шары, нарядную ёлку и финские узоры.

«Бухта Беринга»

● Расположение

Город Оса, ул. Вокзальная, 1. Удалённость от Перми — 143 км. Согласно 2ГИС, время в пути — 2 часа 30 минут с учётом пробок. Поездка на такси в одну сторону обойдётся примерно в 3000 руб.

● Цены и условия

В «Бухте Беринга» предусмотрены разные варианты проживания. Заселиться в двухэтажный домик формата А-фрейм с террасой, кухней и камином можно, заплатив от 8000 руб. за сутки. Завтрак и уборка номеров включены в стоимость. Можно поселиться в глэмпинг-палатке от 5000 руб. в сутки. По желанию предлагают дополнительные услуги: погреться в бане-бочке с панорамным окном за 1500 руб. в час, покататься на коньках или отправиться на зимнюю рыбалку.

● О месте

Сейчас трудно представить, но на месте глэмпинга был старый речной порт для грузовых судов. Облагораживанием территории занялся бизнесмен Сергей Ажгихин. Для создания интерьеров и элементов декора в «Бухте Беринга» использовали только экологичные материалы и современные технологии. Деревянные домики с панорамными окнами расположены на берегу Камы и подойдут для размеренного отдыха. Дом рассчитан на шесть спальных мест. Есть просторная оборудованная кухня, совмещённая с гостиной зоной, камин, кровати, диван.

Это место отлично подойдёт и тем, для кого близость к природе связана с активными развлечениями. В «Бухте Беринга» вы можете организовать семинары, тренинги, конференции, спортивные соревнования. На территории отеля есть шатёр для проведения событий. Здесь предлагают отпраздновать свадьбу или провести медовый месяц. На территории есть кафе-бар Vintage, где можно поесть и поиграть на бильярде, детская и спортивная площадки.

Chudesnoemesto

● Расположение

Деревня Одина (в 3,5 км от села Усть-Качка). Точную геолокацию гости получают после бронирования дома. Удалённость от Перми — около 50 км. Согласно 2ГИС, время в пути — 1 час 10 минут с учётом пробок. Поездка на такси в одну сторону обойдётся примерно в 1000 руб.

● Цены и условия

Стоимость аренды Chudesnoe­mesto на сутки — 8000 руб. в будни и 10 000 руб. в выходные. В доме могут разместиться до шести человек. В скором времени на территории будет открыт ещё один дом на четырёх гостей. Его аренда будет стоить в будни 6000 руб., а в выходные дни — 8000 руб. Есть возможность приобрести подарочный сертификат.

Дом приветствует гостей с детьми и домашними животными. Эти и другие, обычно дополнительные услуги уже включены в цену, которую вы заплатите за размещение. Для каждого гостя заваривают фирменный чай из местных трав. В доме есть всё необходимое, чтобы приехать налегке: от зубной пасты до фольги для приготовления блюд. Единственное, что предлагают взять с собой, — это продукты, чтобы воспользоваться мангальной зоной или приготовить еду на кухне.

● О месте

Дом на берегу Камы отлично подойдёт для отдыха, где пальма первенства отдаётся семейным ценностям, созерцанию и душевным разговорам. Как рассказывает Ольга Селезнёва, дом — это не про бизнес, для них с мужем Александром это семейное дело: «Мы любим встречать гостей, готовить, общаться. В прошлом году мы приобрели участок, построили дом и сразу поняли: это чудесное место. Нам захотелось, чтобы люди приезжали сюда впитывать любовь, красоту природы, взяв только себя и хорошее настроение».

Первый дом под названием «Фламинго» и строящийся «Дом Чайки» оснащены всем необходимым. Здесь укомплектованная кухня, большой стол для семейного ужина, уединённые спальные места, диванная зона для общения. Большое внимание в доме уделено деталям: есть всё необходимое для сервировки стола или завтрака в постель. Из крана можно набрать чистую воду для питья. Чтобы подтвердить качество воды, хозяева дома проводили лабораторные исследования.

«К нам приезжают молодые семьи с детьми или романтические пары. Мы отказываем в проведении шумных мероприятий с алкоголем: это концептуально не близко месту. Здесь всё направлено на тишину, получение удовольствия от жизни, природы, общения вживую», — подчёркивает Ольга Селезнёва.

«СмородинаХаус»

● Расположение

Пермь, микрорайон Новобродовский, ул. Смородиновая, 87. Удалённость от центра города — 23 км. Согласно 2ГИС, время в пути — 30 минут с учётом пробок. Поездка на такси в одну сторону обойдётся примерно в 350 руб.

● Цены и условия

Минимальная цена за аренду гостевого дома в будни — 5000 руб. Оплатив аренду, можно отдохнуть вдвоём. Если вы отправляетесь в дом большой компанией, нужно заплатить по 1000 руб. за взрослого человека и по 500 руб. за ребёнка. Пятница и выходные дни добавляют к стоимости по 1000 руб. и 3000 руб. соответственно. Из дополнительных услуг — горячая купель на свежем воздухе и баня на дровах.

● О месте

Изначально семья Емелевых строила дом для себя. В гости, вспоминают Вадим и Виолетта, приходил знакомый, которому очень понравился дом. Он попросил сдать его в аренду на день. «Мы не отказали: всегда хотели иметь свой небольшой семейный бизнес, и идея с гостевым домом показалась нам отличной», — рассказывает Вадим.

Главное преимущество дома — расположение. Немного отъезжаете от городской суеты, и вы уже в дебрях уральского леса. Дом уединён, здесь нет соседей, заборов — полное погружение в окружающую среду. В доме к новогодним праздникам поставят ёлку, украшенную в русском стиле — яркими шарами и гирляндами. Домашний интерьер, где главный акцент — панорамное окно в два этажа, тоже украсят новогодними атрибутами.

У Вадима есть готовое решение, как провести день в гостевом доме: «Пока взрослые готовят шашлык, дети качаются на качелях, играют в прятки, снежки. Хотя взрослые тоже могут весело провести время — например, спуститься на тарзанке между деревьев. По тропинке можно спуститься до ручья, попутно любуясь могучими соснами и лиственницами. Вечером все отправляются погреться у костра на «лобном месте». После отдыха на свежем воздухе можно погреться в баньке или купели».

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