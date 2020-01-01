С ароматом хвои 3 принципа живого новогоднего декора Поделиться Поделиться Твитнуть

К концу года города превращаются в сказочные: на улицах развешивают гирлянды, наряжают ёлки, лепят снеговиков — все начинают ждать праздник.

Дома тоже хочется ощущать тихое приближение Нового года: создать уютное освещение, добавить приятных деталей и аромата хвои. О праздничном декоре дома рассказывает Илья Епишин — флорист, дизайнер, декоратор, сооснователь цветочного бутика BURO30.

Илья Епишин

Фото из личного архива Ильи Епишина

Определитесь с материалом

Предновогодняя пора — самый сезон хвойного декора. Поэтому я всегда предлагаю декорировать дом с помощью хвои. Помимо рождественской атмосферы она наполняет пространство приятным ароматом леса. Традиционно в композициях используют нобилис, тую, можжевельник и кедр. Сосновые и еловые ветви обладают меньшей стойкостью, но тоже могут стать частью декора. Композиции из нобилиса могут простоять и до следующего года, а вот туя, например, при высыхании начинает крошиться. Так или иначе, живые растения будут благодарны вам за правильный уход. Не забывайте подрезать их и менять воду или увлажнять оазис, на котором собрана композиция. И поставьте рядом увлажнитель.

В свои композиции я люблю добавлять воздуха, группировать разные сорта растений и декоративных элементов, создавать асимметричные образы. Сейчас в магазинах можно найти декоративные ветви, припорошенные искусственным снегом, неприхотливый флоковый аспарагус. С ними можно делать облегчённые, воздушные композиции. Добавьте к этому, например, голые ветки из леса у дома, бусы и сосульки из стекла или качественного пластика.

Выберите цвет

Любители ярких сочетаний могут добавить в композиции горшечную пуансеттию — красный цветок, который называют Рождественской звездой. Многим он знаком по американским фильмам — вспомните любой, действие которого разворачивается в рождественскую пору. Также добавить к хвое можно алые ягоды илекса, напоминающие калину. Илекс стойкий, после среза долго сохраняет свою красоту и хорошо гармонирует с другими цветами.

Если красный кажется вам слишком активным, можете рассмотреть брунию, берцелию или эрингиум — они более нейтральные по колору и у них интересная фактура, к тому же эти растения стойкие. Тем, кто любит более глубокие оттенки, может прийтись по вкусу скиммия — её цветовой диапазон от бордового до фуксии. Все растения отлично подойдут и для создания монокомпозиций.

Найдите форму

Традиционным в новогоднем декоре остаётся хвойное дерево. Более яркий аромат будет исходить от привычной ели, однако она не отличается стойкостью. Гораздо дольше в доме простоит пихта Нордмана. Учитывайте, что в большинстве квартир на Урале зимой воздух очень сухой. Не забывайте вовремя поливать своё растение, чтобы оно сохраняло свежесть. Излюбленные многими элементы декора — мишуру, дождик, пластиковые шары — я бы рекомендовал заменить игрушками из стекла, натуральными шишками и, например, лентами из бархата. Так ваше дерево приобретёт более благородный вид, а декор может стать семейной реликвией.

Для меня идеальный вариант новогоднего декора — рождественский венок. Он должен быть максимально натуральным, состоящим из лап живой хвои и фактурных веток, с добавлением шишек и лент из натуральных тканей. Создавая венок и любую другую новогоднюю композицию, важно полагаться на ощущение пространства. Постарайтесь сформулировать для себя, каким вы хотите видеть свой дом, оцените его геометрию и атмосферу, присмотритесь к деталям. Я всегда внимательно изучаю интерьер, в котором предстоит создавать декор. Важно, чтобы композиция стала его гармоничной составляющей, чтобы не вызывала ощущение инородности.



Фото из личного архива Ильи Епишина.

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