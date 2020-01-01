Жила зима в избушке 5 шагов к созданию уюта в доме Поделиться Поделиться Твитнуть

Ника Лебедева

Алиса Калипсо

Самоизоляция, ставшая одним из символов 2020 года и звучащая эхом в 2021-м, изменила отношение людей к своим домам. Но перед жителями Урала стоит ещё одно испытание — необходимость пережить тёмную и холодную зиму. О том, как сделать дом убежищем от беспокойного внешнего мира, рассказала дизайнер Ника Лебедева.

Пандемия показала, что большинство людей не задумываются о своих квартирах. Самый главный инсайт всех, кто сидел на карантине: красота дома — это скорее про удобство, а не про декор. Я вообще проповедую такой подход, что изначально должно быть всё-таки комфортно, а уже потом декоративно. Потому что чем более эргономично организовано пространство, тем меньше требуется декора. Это можно сравнить с хорошей фигурой: чем она лучше, тем меньше нужно драпировок. Скорее наоборот — уместнее простота и лаконичность. Ещё во время первого локдауна было очень много запросов, как уместить в одном помещении разные функции — и кабинет, и детскую, и спальню.

Начните с уборки

Когда я прочла книгу Марии Кондо про уборку, подумала, что её надо дарить всем моим клиентам. Потому что все приходят с запросом, как сделать красиво, но при этом не хотят расставаться с большим количеством вещей, которые им не нужны. Мне кажется, самое главное — начать с реорганизации. Чтобы потом было что украшать, а не просто прикрывать бардак. Можно развесить множество гирлянд, но гораздо лучше, когда есть чистота в линиях, объём и воздух.

Поэтому первое, с чего нужно начать, — обстоятельная уборка. Я стараюсь следовать такому принципу: если не брала вещь в руки несколько месяцев, крепко задумываюсь, насколько она мне вообще нужна. Если я пользуюсь ею раз в год (в эту категорию входят и ёлочные игрушки), просто отвожу для неё конкретное место и объём. Например, одну коробку. И если её содержимое начинает увеличиваться, то нужно её перебрать — сломанное выбросить, надоевшее отдать.

Этим, конечно, многим не хочется заморачиваться. Кажется, что дизайнер придёт, подберёт красивый цвет, и всё изменится. На самом деле большинство квартир, если их хорошо прибрать, для каждой вещи организовать своё место, уже будут нормально выглядеть.

Если есть вещи, которые должны остаться, но они не находят своего места, значит, нужно его придумать. Возможно, заказать какую-то систему хранения или контейнеры. В планировках квартир я стараюсь выделять место под отдельную гардеробную, кладовку. Потому что место для хранения лучше, чем даже самый большой шкаф.

Организуйте освещение

В наших широтах очень короткий световой день. С октября по март мы используем большое количество источников искусственного освещения, поэтому зимой хочется задуматься, как сделать домашний свет более уютным. Например, расставить настольные лампы. Они творят чудо! Когда выключаешь верхний, заливающий свет, уже совсем по-другому воспринимается пространство. А лампочки, гирлянды — вообще про ощущение праздника. Сама я уже с ноября их начинаю зажигать, не жду декабря, даже ёлку мы всегда ставим в последний осенний месяц. С возрастом ожидание праздника намного круче, чем сам праздник.

Получается, что всю зиму мы только за счёт Нового года и держимся. До него — на ощущении предстоящего чуда, а после — уже всё, скоро весна. Кажется, что с Нового года всё изменится (и непременно к лучшему), хотя это же просто отметка в календаре. Ощущение праздника помогает держаться, когда на улице холодно и враждебно, хоть и особенно красиво. А когда приходишь домой, расслаб­ляешься, греешься. Я обожаю всякие лампы, небольшие светильники, возвращаюсь с улицы — везде и всё включаю, и эта атмосфера сразу меняет настроение. Заливающий свет не даёт такого эффекта. Он хорош для уборки или поиска какой-то вещи. А чтобы провести время с друзьями, например, или с детьми, нужен более уютный свет.

Ещё я очень люблю и всем рекомендую торшеры. Они не требуют больших вложений, при этом действительно клёво формируют пространство. Наш глаз так устроен, что мы практически никогда не воспринимаем вещи по отдельности. Мы видим картинку целиком и достаточно плоско, поэтому не всегда можем понять, близко или далеко предмет. Свет позволяет варьировать это ощущение. Если комната небольшая, даже выкрашенная в тёмный цвет, при грамотном освещении вы не считаете её границ. Конечно, может появляться немного театральный эффект, но ты не чувствуешь углов, просто видишь, что что-то существует вокруг света.

Уделите внимание текстилю

Несмотря на то что зимой хочется больше света, возникает естественная потребность будто в норку спрятаться, создать тёпленький кокон. Хочется более мягких текстур, приглушённых оттенков. У кого-то, наоборот, появляется тяга к ярким краскам. Как бы то ни было, я рекомендую иметь в доме как минимум два комплекта текстиля — летний и зимний вариант. Речь не только о шторах, можно приобрести сезонные комплекты постельного белья, пледов, скатертей и кухонных полотенец.

Очень сильно меняет ощущение пространства текстиль на окнах. Однажды мы делали белые портьеры с жёлтым шёлковым подкладом, благодаря которому казалось, что в комнате всегда солнце. Но шторы, в отличие от светильников, — дорогостоящая вещь. Тем более если делать их «по науке». Скорее всего, их нужно будет сдавать в химчистку, то есть это не две тряпочки взять и повесить. Другое дело, что можно пойти от обратного. Если нет необходимости отгораживаться от соседей или от других домов, выберите суперлёгкие ткани, тюли. Даже в IKEA много классных штор. Но сама я, если беру икеевские шторы, всё равно адаптирую их под свои потребности у швеи — перешиваю ленту, добавляю подклад и так далее.

Прислушайтесь к своим ощущениям

Один из лучших способов сделать пространство по-настоящему своим — добавить в него вещи, которые очень сильно нравятся и откликаются, но совсем не функциональные. Хотя перед тем как что-то купить, я всё же призываю задумываться о том, что в мире перепроизводство, а у каждого из нас переизбыток вещей. Присматривайте аутентичные, винтажные вещи. За чем-то можно поохотиться на Avito, там доступна доставка из других городов. Вдруг кому-то не нужен красивый комод, а у вас он как раз встанет. К тому же будет с историей и адекватной ценой, хотя большую часть мебели оттуда, скорее всего, придётся реставрировать. В Перми есть мастерская «Снова новое», ребята занимаются поиском, реставрацией и продажей таких вещей.

Зимой особенно важно тепло. Дом — это вообще очаг. И если ты дома мёрзнешь, то надо подумать, не добавить ли ковров. А может быть, купить или связать себе тапочки или носки. В продолжение темы очага — свечи. Мерцание огня успокаивает, смотреть на него — очень медитативное занятие. Не все могут позволить себе организовать настоящий камин, но можно сделать хотя бы свечной. Для этого потребуется оформить портал, в который ставятся свечи в подсвечниках. Но это должно быть безопасно, особенно если в доме есть дети и животные.

Безусловно, оживляют интерьер живопись и искусство. Не обязательно картины маслом. Это могут быть и акварели, графика, красиво оформленные фотографии. Сейчас как раз есть повод пересмотреть снимки за год, напечатать любимые фото и поставить их в аккуратные рамы с паспарту. Жилому пространству необходимы цветы — глаз радуется, когда видишь что-то живое и зелёное. Зимой это могут быть хвойные ветки, праздничные композиции или венки.

Я люблю украшать дом гирляндами. Все эти мерцающие огоньки напоминают о детстве, волшебном театральном занавесе «Щелкунчика», на который мы с родителями ходили 10 лет каждое 31 декабря. Очень люблю диско-шары и вообще лучики. И для своего ребёнка мы создаём больше «эмоциональный» декор. Он сейчас сам начинает делать снежинки, поделки. У меня есть набор советских стеклянных игрушек, которые я купила на металлорынке у какой-то бабулечки. Она продавала их большим пакетом, я забрала всё и уже дома сортировала.

Наполните дом приятными ароматами

Очень важный нюанс — ароматы для дома. Я раньше недооценивала их влияние. Но вот уже несколько лет мы регулярно ими пользуемся, и это просто очень круто. Когда гости приходят, всегда говорят, что у нас особенная атмосфера.

Ты можешь не задумываться о запахе, но всякий раз, возвращаясь домой, будешь чувствовать, что теперь на своей территории. Замечаю, что сейчас запрос на ароматы обострился. Наверное, из-за коронавируса люди переосмыслили обоняние, поняли, как им важно ощущать запахи. Только выбирать их может быть непросто, как покупать себе духи. Этот процесс требует сосредоточения на чувствах. Возможно, сначала придётся взять несколько тестеров.

Кроме того, все по-разному относятся к интенсивности запахов. Кто-то любит глубокие маслянистые ароматы в диффузорах, кто-то — лёгкие спреи для дома. Вот у меня есть аромалампа, которая ещё озонирует воздух. Она заполняет ароматом всё пространство, но потом он легко выветривается и нет ощущения, что запах «висит» в воздухе. Я очень люб­лю древесные запахи, более маскулинные и сложные, аромат трав. К Новому году появляется очень много ароматических аксессуаров, которые пахнут корицей, имбирём, шоколадом, цитрусовыми и хвоей. Эти запахи подсознательно возвращают нам ощущение праздника — того, самого стойкого, из детства.

В Перми большой выбор ароматов для дома в магазине Home Decor, который находится в Тополевом переулке. Разнообразные ароматы и аромалампы вы можете найти и в салоне Кристины Гилей InterYes на перекрёстке улиц Ленина и Плеханова.

Послесловие

Мне не нравится пустое украшательство. Я за экологичный подход и здравый смысл, против декора-мусора и дежурных подарков, которые покупаются, просто чтобы люди поняли, что ты о них думаешь. Стараюсь не дарить всякую ерунду, лучше какую-то эмоцию или то, что человек будет использовать или сможет съесть. Чтобы вещь не стала очередным пылесборником, который и выбросить сложно, потому что это подарок, и симпатии он не вызывает — мы же редко угадываем.

Сейчас начнётся предновогодняя гонка, люди побегут в магазины, будут всё скупать. Из-за невозможности куда-то выезжать возникает желание тратить, получать откуда-то эндорфины. Я на всё это смотрю и понимаю, что ин­терьеры так или иначе тоже с этим связаны. Пожалуйста, старайтесь не городить лишнего. Чистое пространство гораздо комфортнее для проживания, чем искусственная картинка, которая будет радовать непродолжительное время.

Фото Алисы Калипсо и из личного архива героини

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.