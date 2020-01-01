Елена Синица Социальные пособия, «спортивный» вычет и защита от «долговых ловушек» Какие законы вступят в силу в январе Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото ГТРК Вятка

В январе в России вновь вступит в силу ряд законов. В их числе увеличение МРОТ и прожиточного минимума, ужесточение ответственности за нарушение ПДД, введение налогового вычета на спорт.

Увеличение МРОТ





С 1 января минимальный размер оплаты труда увеличится до 13 890 руб. (ранее — 12 792 руб.). Изменится и величина прожиточного минимума. Так, в целом по России, прожиточный минимум на душу населения составит 12 654 руб. В то же время для трудоспособного населения он будет составлять 13 793 руб., для пенсионеров — 10 882 руб., для детей — 12 274 руб.





Таким образом, МРОТ и прожиточный минимум в 2022 году проиндексируют на 8,6%.





«Значит, вырастут и размеры социальных пособий, которые зависят от величины прожиточного минимума и МРОТ», —сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.





Он отметил. Что повышение социальных выплат и зарплат коснётся 19 млн жителей.





Рост материнского капитала





Согласно поправкам в законодательство, материнский капитал будет индексироваться не по прогнозной, а по фактической инфляции.





Размер материнского капитала будет пересматриваться ежегодно 1 февраля.





Снижение закредитованности





Будут введены и меры для снижения закредитованности населения. Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями. Совет директоров Банка России будет определять виды займов и кредитов, которых будут касаться эти меры, и порядок ограничения.





Как отметил Вячеслав Володин, такое нововведение позволит россиянам избежать «долговых ловушек». Поясняется, что решение было принято на основе имеющейся ситуации на рынке потребительского кредитования. По словам Володина, порядка 30% граждан отдают 80% своего дохода на выплаты по кредитам.





Налоговый вычет на спорт





Теперь государство будет возвращать часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Применить такой налоговый вычет можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года.





Предполагается, что «спортивный» вычет, так же, как и налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, стимулирует развитие экономики и положительно влияет на качество жизни граждан.





Выплаты на детей до трёх лет





С этого года увеличится число семей, которые смогут получить выплаты на первого и второго ребёнка до трёх лет. Для получения пособия доход на каждого члена семьи должен составлять не более двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.





Если ранее этот показатель брался по данным на второй квартал предыдущего года, то теперь его будут брать по данным на год обращения за выплатой.





Увеличение лимита «Пушкинской карты»





Лимит «Пушкинской карты» вырастет с 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб.





Напомним, что карту могут оформить граждане в возрасте от 14 до 22 лет. На эти деньги можно купить билет в театр, музей, галерею или филармонию.





Запрет на списание единовременных соцвыплат за долги





Кроме этого, с начала года будет запрещено автоматическое списание единовременных социальных выплат за долги. Теперь банкам запрещено списывать эти средства, если только сам гражданин не решит направить их на погашение задолженности.





При этом, даже, если заёмщик в договоре дал согласие на такое списание средств, он может обратиться в банк в течение 14 дней и вернуть деньги.





Новая статья в УК РФ за нарушение ПДД





В Уголовном кодексе РФ появилась новая статья — «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишённым права управления транспортными средствами». Она повышает ответственность для тех, кто намеренно превышает скоростной режим или выезжает на полосу встречного движения.





В частности, повышенная ответственность ожидает тех, кто уже был ранее осуждён по этой статье и был вновь привлечен к административной ответственности за аналогичные нарушения.





Так, тех, кто ранее уже нарушал КоАП, лишат свободы на срок до двух лет и права занимать определённые должности (выполнять определённую деятельность) на срок до трёх лет.





Помимо этого, таких нарушителей могут оштрафовать на сумму от 200 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного до двух лет. Также предусмотрены обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.





Тем, кто уже имеет судимость за такие нарушения, грозит лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Штрафы могут составить от 300 до 600 тыс. руб.





Ответственность за неуплату алиментов





Теперь Уголовный кодекс и кодекс об административных нарушениях предусматривают ответственность даже за частичную неуплату алиментов.

Так, КоАП предусматривает обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. руб. за несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.





А вот если гражданин уже неоднократно уклонялся от уплаты алиментов и привлекался к административной ответственности, его ждут исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

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