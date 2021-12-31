Мария Сыропятова Вставай на лыжи Что подготовили горнолыжные курорты к новому сезону Поделиться Поделиться Твитнуть

Губаха

курорт Губаха / фото: gubahasport59.ru

Как доехать:

Горнолыжный экспресс – трансфер из Перми на электричке с пересадкой на автобус со станции до курорта. Стоимость билета для взрослого в обе стороны — 738 руб., в одну сторону — 384 руб. Дети до пяти лет бесплатно, от пяти до семи лет: в обе стороны 313 руб., в одну – 160 руб. Школьникам и студентам в обе стороны – 678 руб., в одну – 339 руб. С 1 января 2022 года возможно небольшое изменение стоимости. Отправление от станции Пермь I в 7.06, Мотовилиха в 7:11, Молодёжная в 7:20, Лёвшино в 7:25, Ярино в 8:10, Боковая в 8:47, Парма в 9:17, Углеуральская в 9:59. Прибытие на курорт в Губаху на автобусе в 10:25. Отправление на автобусе от курорта Губаха в 17:50.

GUBAHABUS – трансфер из Перми на автобусе в Губаху. Стоимость билета в обе стороны в один день – 800 руб., в разные дни – 1200 руб.; стоимость билета в одну сторону – 600 руб. Дети до 14 лет (в сопровождении взрослых) и именинники в день рождения – 600 рублей; Пенсионерки от 60 (женщины), от 65 (мужчины) до 70 лет – 600 рублей. Пенсионеры от 70 лет - бесплатно. Скидка на подъёмник в 20%

Ежедневно отправление от Столицы в 6:10, Гознак в 6:20, Драмтеатр 6:40, Дом офицеров 7:00, Пост ДПС перед мостом реки Чусовой в 7:35, прибытие на курорт Губаха в 10:40, отправление от курорта Губаха в 18:00. По средам и субботам от Экрана в Закамске в 6:00, ТЦ Браво в 6:15, Железнодорожный в 6:20, Пролетарка 6:25, Сосновый бор в 6:30, Драмтеатр в 6:40, прибытие на курорт Губаха в 10:40, отправление в Пермь в 18:00.

На автомобиле по трассе от Перми до Губахи и поворота на курорт, есть автостоянка

Где покататься:

18 трасс протяженностью от 100 до 2600 метров, многочисленные зоны фрирайда.

Подъемники - 3 бугельных, 3 безопорных, 1 ленточный и 4-местная кресельная канатная дорога с фиксированными креслами европейского производства Doppelmayr. Ее протяженность 1200 метров, а пропускная способность 1600 человек в час.

Режим работы:

ПН 11:00 - 18:00

ВТ-ЧТ 10:00 - 18:00

ПТ 10:00 - 20:00

СБ 10:00 - 21:00

ВС 10:00 - 18:00

Где поесть:

На вершине склона кафе Montblanc, Local и Чуррас, у подножья – столовая, кофейня Red cup и apres-ski bar «Полярная станция».

Ski-pass: для взрослого в выходной день на час – 150 руб., на день - 1500 руб., в будни час – 150 руб., на день - 1100 руб. (при покупке через сайт скидка в 10%). Для ребёнка при росте свыше 125 см до 14 лет в выходной день на час – 150 руб., на день - 900 руб., в будни час – 150 руб., на день - 800 руб.

Прокат: для взрослого горнолыжный или сноубордический комплект на один час – 500 руб., на один день – 800 руб., для ребёнка – на час – 250 руб., на день – 500 руб.

Где переночевать: на горе коттеджи, у подножья хостел Daniel и гостиница у горы Крестовой.

Такман, Чусовой

Как доехать:

Горнолыжный экспресс «Такман»: трансфер из Перми на электричке до остановочного пункта 130-ый км с пересадкой на автобус до курорта Такман. Стоимость билета для взрослого в обе стороны 500 руб., в одну сторону 250 руб., детский в обе стороны 220 руб., в одну – 110 руб. школьникам и студентам в обе стороны 385 руб., в одну – 200 руб. Дети до пяти лет – проезд бесплатный. Отправление от станции Пермь I в 7:50, прибытие на курорт Такман в 10:55. Отправление в Пермь из курорта Такман в 18:40. Скидки в 25% на услуги подъёмника, 10% на прокат и 15% на проживание.

Автобус из Перми по пятницам, субботам и воскресеньям из Перми. Стоимость билета в обе стороны в один день - 660 руб., в разные дни – 900 руб., имениннику в день поездки билет - 500 руб. Стоимость Ski-pass по выходным и праздничным дням – 750 руб., по пятницам – 650 руб. Прокат горнолыжного и сноубордического оборудования – 600 руб.

По субботам и воскресеньям отправление от ЦУМа в 8:00, Цирк в 8:15, Площадь Восстания в 8:25, Лодочная в 8:40. Прибытие на курорт Такман в 10:30. Отправление в Пермь в 18:00. В пятницу отправление от ЦУМа в 9:00, Цирк в 9:15, Площадь Восстания – 9:20, Лодочная в 9:40. Прибытие на курорт Такман в 11:00. Отправление в Пермь в 18:00.

Где покататься:

11 трасс протяженностью от 300 до 1600 метров и четыре для фрирайда.

Четыре подъёмника

Режим работы:

ПН-ПТ 11:00 -18:00

СБ 10:00 -19:00

ВС 10:00 -18:00

Праздничные и предпраздничные дни

31.12.2021 10:00 -18:00

01.01.2022 12:00 -19:00

02.01.2022-09.01.2022 10:00 -19:00

23.02.2022 10:00 -18:00

07.03.2022 10:00 -19:00

08.03.2022 10:00 -18:00

Где поесть: у подножья горы столовая с панорамным видом, Бургерная Velvet burgers и кофейня Red Cup.

Ski-pass: для взрослого в выходной один подъём – 120 руб., на день – 1190 руб., в будни один подъём – 90 руб., на день – 850 руб. Для ребёнка до 12 лет в выходной один подъём – 60 руб., на день – 750 руб., в будни один подъём – 40 руб., на день – 600 руб.

Прокат:

Горнолыжный или сноубордический комплект в выходные дни на взрослого один час – 330-350 руб., на один день – 700 руб., горнолыжный или сноубордический комплект в выходные дни на ребёнка до 12 лет на один час – 250 руб., на один день – 770 руб.

Горнолыжный или сноубордический комплект в будни на взрослого один час – 280-300 руб., на один день – 600 руб., горнолыжный или сноубордический комплект в будни на ребёнка до 12 лет на один час – 220 руб., на один день – 570 руб.

Где переночевать: шесть мини-отелей у подножья горы – Медвежий холл, Олений ручей, Белая белка, Лисья нора, Сова и Мотель

Ашатли-Парк, Бардымский район

Ашатли / фото: otdihvrossii.ru

Как доехать:

На автомобиле или междугороднем автобусе по направлению Пермь-Чернушка до поворота в районе деревни Печмень на границе Бардымского и Чернушинского районов.

Где покататься:

Шесть трасс протяжённостью от 420 до 1050 метров, в том числе с зонами для фрирайда

Один подъёмник.

Режим работы:

СР- ВС 10:00 -17:00

Где поесть:

Предварительно можно заказать приготовление блюд.

Ski-pass:

С пятницы до воскресенья для взрослого один час - 350 руб., один день – 1000 руб., в среду и четверг один час – 300 руб., один день – 800 руб.

С пятницы до воскресенья для детей до 14 лет один час – 250 руб., один день – 600 руб., в среду и четверг один час – 200 руб., один день – 500 руб.

Прокат: горнолыжный или сноубордический комплект на взрослого один час – 400 руб. в час, на один день – 600 руб., горнолыжный или сноубордический комплект на детей до 14 лет на один час – 200 руб., на один день – 400 руб.

Где переночевать: четыре домика для проживания от четырёх до двадцати человек.

Иван-гора, Гамово, Пермский район

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Как доехать:

На автомобиле от центра Перми через село Гамово, Пермского района.

Где покататься:

Четыре трассы, есть зоны для фрирайда.

Один подъёмник.

Режим работы:

В будние дни – с 13.00 до 22.00;

В выходные и праздничные дни – с 10.00 до 21.00.

31 декабря с 10:00 до 17.00

1 января с 13.00 до 21.00

2-9 января с 10:00 до 21:00

Ski-pass:

В выходные и праздничные дни один час для взрослого 350 руб., 1050 руб. в день, в будни один час для взрослого - 250 руб., за сутки - 750 руб. Дети ростом до 130 см. проходят на подъёмник бесплатно, выше по общему тарифу.

Прокат: В выходные горнолыжный или сноубордический комплект на взрослого один час – 400 руб., в будни для взрослого один час – 200 руб.;

В выходные горнолыжный или сноубордический комплект на детей до 14 лет на час– 300 руб., в будни горнолыжный или сноубордический комплект на ребёнка на один час – 200 руб.

В будни горнолыжный или сноубордический комплект – 600 руб.

Где переночевать:

Дом с 12 спальными местами.

Жебреи

Жебреи / фото: tourister.ru

Как доехать: на автомобиле по трассе от Перми по направлению Жебреи, до отворота на горнолыжный курорт.

Где покататься:

Шесть трасс общей протяженностью 5 тыс. метров.

Четыре бугельных подъёмника.

Режим работы:

ВТ-ПТ с 14:00 - 22:00

Суббота-воскресенье с 10:00 - 22:00

Понедельник — выходной.

Где поесть:

Кафе с панорамным видом на Сылву.

Ski-pass: Для взрослых один подъём – 200 руб., для детей до 14 лет -160 руб. При числе подъёмов больше десяти добавляются бесплатные бонусные. Для взрослых на день в будни – 1800 руб., в выходные – 2000 руб. Для детей до 14 лет на день в будни – 1400 руб., в выходные – 1600 руб.

Прокат: В выходные горнолыжный или сноубордический комплект на взрослого один час – 400 руб.; горнолыжный или сноубордический комплект на один час в выходные на ребёнка до 14 лет– 350 руб. В будни горнолыжный или сноубордический комплект – 600 руб.

Где переночевать:

Несколько домов для проживания от шести до двенадцати человек.





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