Свайп в новую жизнь 15 приложений для повышения качества жизни Поделиться Поделиться Твитнуть

В предновогодний период ленты соцсетей переполнены «итогами года». Кто-то поддерживает распространение откровений, а кто-то ругает. Тем не менее каждому полезно (пусть не в интернете, а в голове) завершить год и обдумать желаемое на следующий. Достигать цели бывает очень трудно: надеяться на Деда Мороза не приходится. Облегчить путь могут мобильные приложения. Мы протестировали «помощников» и делимся, какие реально работают на улучшение качества жизни: поддерживают здоровье, помогают с грамотным планированием задач, финансов и с поиском баланса в жизни.

Финансовая грамотность

Финансовая грамотность считается безусловным трендом времени. Планировать бюджет — больше не про бедность или жадность, инвестировать — не про лохотрон и финансовые пирамиды. Грамотное обращение с деньгами помогает чувствовать надёжность и планировать будущее даже в самые нестабильные времена.

«Финансы — расходы и доходы»

В App Store и Google Play доступно множество трекеров расходов и доходов. Всё зависит лишь от того, какую сумму вы готовы платить за пользование приложением. В отличие от других планировщиков бюджета, где есть бесплатная и платная версии, приложением «Финансы — расходы и доходы» можно пользоваться свободно без дополнительных расходов. Оно подойдёт тем, кто только начинает контролировать бюджет, или продвинутым пользователям, ценящим простоту функционала, эффективность и приятный, без перегруза дизайн.

На первых этапах создания бюджета вас сопровождают советы, что делать дальше. Разобраться с приложением получится за три минуты. Здесь доступны стандартные категории доходов и расходов: продукты, транспорт, подарки, образование, семья, спорт. По желанию можно добавить свою статью. Удобство в том, что вы всегда видите остаток на счёте, имеете доступ к графикам за выбранный период. Приложение позволяет настроить регулярные платежи и напоминания о заполнении бюджета, если вы разрешите уведомления.

«Инвест-Учебник»

Тинькофф стал одним из первых российских банков, который доступным языком заговорил о финансах. Информационные продукты банка отличаются эргономичностью: журнал, приложения для инвестиций, бизнеса, удобной сотовой связи, для частных клиентов и ведения бухгалтерии. Банк много внимания уделяет финансовому просвещению клиентов. Один из таких проектов — приложение по инвестированию «Инвест-Учебник».

Приложение станет полезным дополнением к онлайн-брокеру «Тинькофф Инвестиции». Чтобы грамотно вложиться в ценные бумаги, Тинькофф предлагает сначала разобраться с механизмом инвестирования. Приложение по факту — отличный курс о старте в инвестировании. Доступ к знаниям открывается последовательно: от урока к уроку. Вы узнаете, как и во что вложиться, чем акции отличаются от облигаций и как соблюдать налоговое законодательство. А в завершение — экзамен, где предлагается помочь накопить на квартиру вымышленному Валере. В приложении есть дополнительные «плюшки»: видео, статьи и разработанные стратегии, например, как накопить на большую покупку или как обогнать инфляцию.

Разобравшись с базой, можно скачивать приложение для инвестирования. Тинькофф, кстати, по статистике Московской биржи, стал лучшим российским брокером за 2021 год по количеству активных клиентов. Российские банки в целом усиленно продвигают свои приложения для инвестиций. Скачать можно их или другие приложения от проверенных брокерских компаний.

«Кошелёк»

Приложение, которое позволит сэкономить на покупках. Принцип простой: пластиковые карточки сканируются камерой мобильного телефона и добавляются в виртуальный кошелёк. Приложение позволяет выпускать онлайн дисконтные карты магазинов, генерирует выгодные скидки рядом с вами. Можно не носить с собой большой кошелёк с картами. Достаточно открыть приложение, пролистать до нужной и показать данные продавцу. Зная, что у вас есть «Кошелёк», пользоваться лояльностью магазинов становится значительно проще.

«Пермэнергосбыт» запустил мобильное приложение для клиентов-физлиц!!!

В декабре ПАО «Пермэнергосбыт» запустил своё мобильное приложение для клиентов-физических лиц. Приложение является упрощенной версией личного кабинета клиента на сайте компании; сегодня его уже установили на свои смартфоны порядка 10 тыс. клиентов. На правах рекламы





Организация задач

Чтобы в новом году было меньше места для прокрастинации, начинайте планировать. Организация времени и задач позволит легче достигать цели. Привести план в порядок помогут мобильные приложения.

Tappsk

Лаконичный планировщик Tappsk помогает организовать задачи на день, неделю и «на потом». Сильная сторона приложения — максимально интерактивный интерфейс и простая фиксация задач, каждую из которых можно маркировать: дом, работа, покупки, идеи. Если этих категорий недостаточно, приложение позволяет добавить свою. Просматривать задачи можно на конкретный день или на календаре.

Pro-версия за 199 руб. в месяц позволяет синхронизировать данные с другими устройствами, со стандартным календарём в мобильном, запомнить регулярные события, например, полить цветы или заплатить за интернет. Но самое крутое, что за один раз вы покупаете и планировщик, и трекер привычек. Приложение напоминает: читай книгу, пей воду, отправляйся гулять, выпей витамины — полезные привычки, которые вы сами установите.

Focus Go

Приложение для тайм-менеджмента по «методу помидора»: 25 минут работаете, пять минут отдыхаете. Методика предполагает увеличение эффективности работы при меньших временных затратах за счёт глубокой концентрации и коротких перерывов. Временные интервалы можно изменить на комфортные для вас. В приложении есть статистика, чтобы следить за продуктивностью. Платная подписка на месяц обойдётся в 75 руб. и позволит увидеть детальный анализ, добавить неограниченное число задач, а также сменить цветовую тему приложения. Но и в бесплатной версии Focus Go полноценно функционирует.

LifeWheel

Организация задач помогает наладить не только рабочий процесс. Приложение LifeWheel позволяет формировать цели и соблюдать баланс жизни. Когда вы откроете приложение, появится анкета. Она поможет выявить, насколько счастливым вы себя чувствуете, нравится ли вам своя жизнь и как в ней сбалансированы работа, семья, здоровье, деньги, отношения, саморазвитие. Результаты теста появятся в виде колеса баланса. Оно покажет, какие сферы страдают и что улучшить для ощущения счастья.

Такое отношение к планированию даст понимание, как сделанное отражается на жизни. В приложении можно создавать разделы и выбирать, на чём концентрироваться. Здесь можно планировать маленькие и большие цели, формировать привычки, вести дневник благодарностей, написать 100 целей, определиться со страхами и видением жизни на ближайшие пять лет. LifeWheel научит концентрироваться на важном и спокойнее относиться к задачам, мало влияющим на ваш прогресс.

Забота о теле

Одни воспринимают тело как инструмент для поддержания жизни, который необходимо тренировать, чтобы ощущать жизненный тонус. Другие видят в нём ресурс, благодаря которому замечают глубокие психологические изменения. В обоих случаях тело является чем-то важным, нуждающимся в заботе. Вот несколько приложений, которые помогут наладить взаимоотношения с телом и сформируют полезные привычки.

Nike Run Club

Отличное бесплатное приложение для тех, кто хочет не просто заниматься спортом, а стать частью сообщества единомышленников. Здесь объединена информация о беговых клубах мира. Можно присоединиться к клубу в своём городе или использовать приложение самостоятельно. После включения режима аудиопробежки вас будут сопровождать голоса тренеров и атлетов. Есть и «звёздные» аудиогиды, например, футболисты Артём Дзюба и Фёдор Смолов, рэпер Big Russian Boss, певица Лиза Монеточка. Приложение синхронизирует пробежку с любимым плейлистом.

С помощью функции бегового трекера можно планировать маршруты коротких пробежек или длинных забегов, а также отслеживать свои тренировки. Ещё создатели предлагают делиться своими успехами с друзьями, читать полезные статьи о здоровье, беге, сне, восстановлении. NRC — отличное решение для тех, кому нужна поддержка в формировании новой привычки.

«Семь»

Давно не тренировались или хотите разгрузить тело в течение дня? Вам подойдёт «Семь» — простейшее приложение, напоминающее игру. На первых этапах нужно определиться с физической нагрузкой на неделю. Продолжительность занятий — всего семь минут. Вам предложат выполнить простые упражнения: махи руками, ногами, отжимания, скручивания. Помимо этого в приложении есть большая бесплатная библиотека тренировок: йогалатес (смесь йоги и пилатеса), функциональная тренировка, активности на сосредоточенность, подвижность. Можно записаться на совместную с другими людьми тренировку.

Преимущество приложения — отлично отлаженная система мотивации. С одной стороны, кажется, что ты участвуешь в квесте, где не нужно прилагать много усилий, с другой стороны, добавляешь в свою жизнь необходимую активность. В приложении есть карта мира с пользователями, еженедельно формируется турнирная таблица тренирующихся. Платная версия за 130 руб. в месяц позволяет присоединяться к турнирам: бросать себе вызов и в течение 30 дней делать, например, тренировку на корпус.

My Diet Coach

Если вы полны решимости позаботиться о себе через изменение пищевого поведения, может помочь My Diet Coach. Приложение включает функции счётчика калорий, дневника наблюдений, советчика по подбору стиля питания. Исходя из ваших параметров и целей по похудению, My Diet Coach само подбирает объём калорий на день. В отличие от многих подобных утилит, здесь вы сами определяете интенсивность похудения. Чем больше даёте себе времени на достижение цели, тем меньше будете ощущать дефицит калорий. С приложением не обязательно худеть: можно развивать навыки осознанного питания. Дневник разделён на приёмы пищи. Добавляя записи, можно проследить, как и что вы едите. Стоимость подписки сравнительно дорогая — 229 руб. в неделю.

Психологическая поддержка

Поток жизни не всегда ровный и спокойный. В нём есть место радости, спокойствию, счастью, печали, тревоге, злости. Поддерживать психологическое здоровье можно простыми упражнениями — вести дневник эмоций, контролировать качество сна и стресса.

Daylio

Это дневник настроения и счастья, где не нужно записывать слова. Выбирайте лишь цвета своих настроений. Меняйте эмодзи, названия и добавляйте новые настроения. С учётом графика жизни каждый может сам определить время заполнения дневника. Кроме того, здесь удобно ставить цели и идти к ним. Отмечая задачи (например, спать восемь часов, сделать короткую тренировку, пить воду), вы сможете следить за своим ежедневным прогрессом. Daylio, в отличие от аналогичных приложений, даёт готовые варианты. Чем вы сегодня занимались? Можно выбрать из списка иконок и не тратить много времени на заполнение. При этом приложение само готово проанализировать, как часто вы были в хорошем настроении и что на это повлияло.

Sleep Better

Трекеры сна построены примерно по одному и тому же принципу: вы определяетесь, сколько хотите спать, в котором часу ложиться и просыпаться, ежедневно добавляете информацию о своём режиме, и приложение выдаёт свою статистику. Sleep Better же дополнен функциями, которые помогут нормализовать сон. Если у вас проблемы с засыпанием, можно включить приятную музыку, которая поможет расслабить нервную систему. Чтобы подготовиться ко сну, в приложении есть медитации. Платная версия за 1490 руб. в год откроет звуковые путешествия — композиции, созданные по технологии «умный микс», где звуки плавно усиливаются и затихают, приводя каждый раз к новому опыту расслабления.

«Серотонин»

Приложение предлагает альтернативу стрессу — наладить связь с собой и работать над осознанностью. Гормон серотонин отвечает за уверенность и спокойствие, за ощущение тихого счастья. Разработчики приложения предлагают гармонизировать жизнь через развитие навыка быть «здесь и сейчас». Приложение состоит из четырёх разделов: медитация, дыхание, мотивация, сон. Чтобы начать упражнение, нужно выбрать длительность, пол инструктора и фоновую музыку. Бесплатная версия создана больше для знакомства с опциями приложения. Советуем попробовать премиум-доступ за 329 руб. в месяц. В каждой категории откроются медитации для детальной проработки тем: бросить курить, сконцентрироваться, почувствовать прилив сил ранним утром, послушать рассказы на ночь.

Оздоровительные практики

Дышать, пить воду и медитировать — полезные практики, которые однозначно стоит добавить в новом году. Грамотное введение этих практик в жизнь поможет оздоровиться и замечать свои потребности.

Water Time

Вода помогает улучшить самочувствие, поддержать красоту кожи, ускорить метаболизм. От неё напрямую зависит работа организма. И если её не хватает, питательные вещества усваиваются плохо. Приложение Water Time проведёт ликбез по важности воды и из ваших личных параметров определит норму. В приложении можно выбрать помощника — милых розовую или голубую каплю. О необходимости выпить воды будут приходить уведомления. В бесплатной версии можно добавлять только выпитую воду, а в платной — за 269 руб. в день — любые другие напитки.

Breathe+

Приложение визуализирует процесс дыхания. В нём можно настроить циклы: вдох, задержка, вдох, задержка. Можно выбрать фоновый звук и длительность сеанса. За несколько минут дыхательных упражнений фокус внимания перемещается на дыхание, благодаря чему снижается тревожность. Breathe+ красиво анимирует ваше дыхание волнами. Если вы предпочитаете дышать с закрытыми глазами, можно настроить вибрацию. Она даст понять, когда заканчивать вдох и приступать к выдоху. Платная версия за 99 руб. в месяц отключает рекламу и разрешает менять цветовую тему приложения. Бесплатной версии вполне достаточно для пользования.

«Медитопия»

Медитация помогает ощутить спокойствие и улучшить самочувствие. Поэтому при выборе своего приложения очень важно опираться на ощущения. Голос ведущего не должен вызывать негативные эмоции. Однозначно назвать «Медитопию» лучшим приложением в этой сфере трудно. Но оно одно из самых хорошо организованных и популярных среди пользователей.

Если вы никогда не медитировали, начните с двухминутной практики. В приложении есть возможность послушать расслабляющую музыку, сделать заметку о своём самочувствии. Медитации разделены на «жанры»: для начала дня, для снижения стресса, улучшения настроения, преодоления сложных жизненных ситуаций, личностного роста и развития отношений. Приложение позволяет медитировать в любые свободные минуты. Даже если у вас короткий перерыв, включите медитацию «Три минуты», и восприятие изменится. Однако, чтобы получить доступ к большинству медитаций, придётся приобрести

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