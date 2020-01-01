Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
На чём стоим?
В Пермской галерее открылась археологическая витрина
Новая экспозиция совсем маленькая, она расположена в горизонтальной витрине сразу после входа справа. Разглядывая рокотовские портреты на стенах, её можно и не заметить, а, между тем, она имеет прямое отношение к актуальнейшему вопросу – строительству нового здания художественного музея.
С осени 2021 года на территории Завода Шпагина, там, где
планируется строительство новой художественной галереи, Камская археологическая
экспедиция проводит раскопки, положенные по закону в тех случаях, когда
строительство намечено в зоне исторического поселения. По словам сотрудника
экспедиции Марии Мингалёвой, раскопки начали довольно поздно, завершить до
снегопадов не успели. Сейчас прорабатывается вопрос о продолжении процесса в
зимнее время, для чего на территории Завода Шпагина возводятся навесы и
обогреваемые укрытия. Как только они будут достроены, раскопки возобновятся, а
пока можно разбирать находки и показывать самые интересные из них.
Находки этой экспедиции и выставлены в новой витрине в
галерее. Их обилие и хорошая сохранность стали приятным сюрпризом для
археологов: считалось, что строительство железной дороги и ремонтных мастерских
уничтожило всю предыдущую застройку, но оказалось, что сохранились многие
инфраструктурные сооружения, а в почве благодаря обилию влаги создались
условия, при которых хорошо сохранились фрагменты кожи, бересты и дерева, даже
монеты археологи доставали почти новенькими, будто вчера из чеканки.
По мнению Марии Мингалёвой, наиболее интересные открытия,
сделанные археологами, к сожалению, не могут стать музейными экспонатами. Их
придётся сфотографировать, нанести на план местности и закопать. Это относится,
прежде всего, к фрагменту Соликамского тракта и дренажной системе Егошихинского
завода.
Фрагмент дороги – это не просто гать, проложенная в топком
месте, а многослойное дорожное полотно: на бревенчатый настил уложены слои
шлака и гальки и покрыты щепой по всем правилам дорожного строительства XIX века. Это свидетельствует
о том, что дорога была большая, столбовая. Археологи нашли вещественное
подтверждение того, что Соликамский тракт до строительства железной дороги
проходил именно здесь.
Дренажная система была построена для отведения воды с
территории завода: как и в наши дни, обводнение этой территории было большой проблемой.
Поэтому была сооружена разветвлённая система водоотведения, состоявшая из
нескольких каналов с деревянными трубами и дренажных колодцев. По мнению
археологов, подобная конструкция для своего времени была дорогой и технически
продвинутой.
И фрагмент дороги, и дренажная система с колодцем показаны в
галерее на фотографиях.
Мелкие находки, которые представлены в новой витрине в галерее,
тоже о многом рассказывают. В XVII
века в этом месте была деревня Егошиха, выросшая из строгановского починка,
позже, когда началось строительство завода, деревня переехала выше, на горку,
однако многие крестьянские хозяйства остались по соседству с заводом. Это
подтверждает обилие деревенской керамики: в городских домах в XVIII-XIX веках уже использовалась посуда из фарфора и фаянса. Кстати,
фарфоровые и фаянсовые черепки тоже есть в раскопах, свидетельствуя о
постепенном переходе от деревенского типа застройки к городскому.
Специалисты советуют, разглядывая экспонаты, обратить внимание на курительную трубку. Это
весьма распространённый предмет обихода, трубок на территории Перми находят
много, однако такая – в форме тюльпана – пока в единичном экземпляре. Интересна
и фигурка оловянного солдатика, её, по мнению Марии Мингалёвой, стоило бы
отдать реставраторам и восстановить. А вот фарфоровая фигурка собачки –
совершенно целая, что большая редкость в археологии.
Очень интересны женские украшения, которые выглядят
архаично, как средневековые финно-угорские, но технология изготовления –
совершенно другая, типичная для XIX
века. Что это: передача местной традиции или реплики археологических находок,
сделанных в те времена? Еще предстоит разобраться.
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