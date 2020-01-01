Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На чём стоим? В Пермской галерее открылась археологическая витрина Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Камская археологическая экспедиция

Новая экспозиция совсем маленькая, она расположена в горизонтальной витрине сразу после входа справа. Разглядывая рокотовские портреты на стенах, её можно и не заметить, а, между тем, она имеет прямое отношение к актуальнейшему вопросу – строительству нового здания художественного музея.

С осени 2021 года на территории Завода Шпагина, там, где планируется строительство новой художественной галереи, Камская археологическая экспедиция проводит раскопки, положенные по закону в тех случаях, когда строительство намечено в зоне исторического поселения. По словам сотрудника экспедиции Марии Мингалёвой, раскопки начали довольно поздно, завершить до снегопадов не успели. Сейчас прорабатывается вопрос о продолжении процесса в зимнее время, для чего на территории Завода Шпагина возводятся навесы и обогреваемые укрытия. Как только они будут достроены, раскопки возобновятся, а пока можно разбирать находки и показывать самые интересные из них.

Находки этой экспедиции и выставлены в новой витрине в галерее. Их обилие и хорошая сохранность стали приятным сюрпризом для археологов: считалось, что строительство железной дороги и ремонтных мастерских уничтожило всю предыдущую застройку, но оказалось, что сохранились многие инфраструктурные сооружения, а в почве благодаря обилию влаги создались условия, при которых хорошо сохранились фрагменты кожи, бересты и дерева, даже монеты археологи доставали почти новенькими, будто вчера из чеканки.

Валерий Заровнянных

По мнению Марии Мингалёвой, наиболее интересные открытия, сделанные археологами, к сожалению, не могут стать музейными экспонатами. Их придётся сфотографировать, нанести на план местности и закопать. Это относится, прежде всего, к фрагменту Соликамского тракта и дренажной системе Егошихинского завода.

Фрагмент дороги – это не просто гать, проложенная в топком месте, а многослойное дорожное полотно: на бревенчатый настил уложены слои шлака и гальки и покрыты щепой по всем правилам дорожного строительства XIX века. Это свидетельствует о том, что дорога была большая, столбовая. Археологи нашли вещественное подтверждение того, что Соликамский тракт до строительства железной дороги проходил именно здесь.

Фото: Камская археологическая экспедиция

Дренажная система была построена для отведения воды с территории завода: как и в наши дни, обводнение этой территории было большой проблемой. Поэтому была сооружена разветвлённая система водоотведения, состоявшая из нескольких каналов с деревянными трубами и дренажных колодцев. По мнению археологов, подобная конструкция для своего времени была дорогой и технически продвинутой.

И фрагмент дороги, и дренажная система с колодцем показаны в галерее на фотографиях.

Фото: Камская археологическая экспедиция

Мелкие находки, которые представлены в новой витрине в галерее, тоже о многом рассказывают. В XVII века в этом месте была деревня Егошиха, выросшая из строгановского починка, позже, когда началось строительство завода, деревня переехала выше, на горку, однако многие крестьянские хозяйства остались по соседству с заводом. Это подтверждает обилие деревенской керамики: в городских домах в XVIII-XIX веках уже использовалась посуда из фарфора и фаянса. Кстати, фарфоровые и фаянсовые черепки тоже есть в раскопах, свидетельствуя о постепенном переходе от деревенского типа застройки к городскому.

Валерий Заровнянных

Специалисты советуют, разглядывая экспонаты, обратить внимание на курительную трубку. Это весьма распространённый предмет обихода, трубок на территории Перми находят много, однако такая – в форме тюльпана – пока в единичном экземпляре. Интересна и фигурка оловянного солдатика, её, по мнению Марии Мингалёвой, стоило бы отдать реставраторам и восстановить. А вот фарфоровая фигурка собачки – совершенно целая, что большая редкость в археологии.

Валерий Заровнянных

Очень интересны женские украшения, которые выглядят архаично, как средневековые финно-угорские, но технология изготовления – совершенно другая, типичная для XIX века. Что это: передача местной традиции или реплики археологических находок, сделанных в те времена? Еще предстоит разобраться.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.