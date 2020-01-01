Новый год вместе со ŠKODA! Как пермяки посетили мероприятие в ЦПКиО им. М. Горького Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ŠKODA Камская Долина

Бренд ŠKODA всегда ассоциировался с семьей и уверенностью, а Новый год — с традициями. Камская Долина, официальный дилер ŠKODA, в этом году решил объединить эти два понятия и пригласил жителей краевой столицы на новогоднее мероприятие в самом центре городе — в Парке культы и отдыха им М. Горького.

Праздник прошел по-настоящему душевно. Малышей развлекали аниматоры в костюмах тигра — символа будущего года, Снегурочки и ёлочки. Пока самые маленькие автолюбители водили хороводы и играли в снежки, родители проводили время на аттракционах от «Мастера Игры»: строили башни из кирпичиков, забивали шайбы, соревновались в ловкости и точности.

Участники получали небольшие сладкие подарки — фирменные имбирные пряники и раскраски ŠKODA.

В самом конце мероприятия поздравить детей и родителей под самую новогоднюю песню вышел настоящий Дед Мороз, который своим волшебством смог зажечь фонарики на телефонах гостей!

Все фотографии с мероприятия доступны в группе официального дилера ŠKODA Камская Долина.

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