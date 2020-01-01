Продавай пермское Для предпринимателей Прикамья разработано новое технологическое решение для сбыта товаров и услуг Поделиться Поделиться Твитнуть

За последние два года интернет-продажи значительно набрали обороты. И, пожалуй, главную роль в ускорении этого процесса сыграла пандемия: распространение коронавируса и режим самоизоляции буквально вынудили наших жителей уйти в онлайн. Но и со снятием ограничительных мер интерес к покупкам в мировой сети не угасает: это по-прежнему безопасно, быстро и удобно.

Так, по данным исследования, проведённого в октябре текущего года социологическим агентством «СВОИ», почти 60% пермяков совершают покупки онлайн, и половина из них покупает онлайн готовую еду (17,0%) и продукты питания (17,1%).

И бизнес, в соответствии с запросами времени и потребителей, также смог переформатироваться, внедрив в свои производственные процессы новые технологии. Кроме того, изменились и подходы к каналам продаж: на волне многомиллиардных доходов крупных маркетплейсов большая часть из них ушла в интернет. Но здесь у представителей малого и среднего бизнеса возникли некоторые затруднения.

«Первое, что нужно сделать предпринимателю для успешной деятельности, — показать свои ключевые преимущества. В интернет-пространстве это сделать в разы сложнее. У потребителя есть огромнейший выбор, и его нужно убедить воспользоваться именно вашим продуктом или услугой. На маркетплейсах продукция малых и средних предпринимателей теряется среди разнообразия крупных брендов. Последним ничего не нужно доказывать, а вот начинающему бизнесу важно кричать о достоинствах и уникальности», — объясняет вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты, руководитель проекта «Покупай пермское» Елена Гилязова.

Ещё одной важной причиной заявить о себе онлайн является следующий фактор: для ряда товарных групп, таких как мясо и мясопродукты, птица, яйцо, свежие овощи, грибы, ягоды, значимым мотивом выбора продукции не пермских производителей для потребителя становится отсутствие на полках магазинов товаров пермского производства.

«Респонденты отмечают снижение доли товаров пермского производства на полках магазинов, что может быть вызвано несколькими факторами, — объясняет директор социологического агентства «СВОИ» Александр Нода. — В Перми сейчас действует целый ряд крупных торговых сетей с отлаженной логистикой и собственным пулом производителей по каждой товарной группе. За счёт них во многом на рынок Перми и Пермского края пришли производители из Удмуртии, Кировской области и пр.».

Также эксперт отмечает и фактор ограниченности торговых площадей — полки магазинов просто не в состоянии вместить весь спектр товаров и производителей.

Поэтому, чтобы помочь малым и средним предприятиям достойно представить свои товары и услуги и занять собственные ниши на онлайн-рынках, министерство промышленности и торговли региона, Пермская торгово-промышленная палата в рамках проекта «Покупай пермское» разработали технологическое решение для открытия интернет-магазина.

Новый программный продукт включает в себя все современные функции интернет-магазина, отличаясь от широко представленных шаблонных версий большим функционалом, неограниченной базой данных и прописанными бизнес-процессами. Кроме того, у решения есть своё ноу-хау — система умеет считать все возможные варианты единицы товара: штуки, литры, граммы, а также их компиляцию. Например, три штуки, каждая из которых имеет свой вес. Также движок интегрируется с 1С и автоматически переносит весь ассортимент товаров компании на интернет-витрину. То есть, позволяет запустить онлайн-продажи максимально быстро.

Ещё одно неоспоримое преимущество нового решения — наличие технической поддержки в Перми, что существенно сокращает сроки решения тех или иных проблем, ответов на возникающие вопросы и получения консультаций.

Провести пусконаладочные работы предпринимателям помогает профессиональный подрядчик. Кроме того, команда проекта «Покупай пермское» оказывает помощь в подготовке технического задания, делится методическими рекомендациями, куда входят описание проекта и инструкции по работе в интернет-магазине.

А далее всё зависит от ассортимента и фантазии бизнеса, который уже самостоятельно выбирает доменное имя, наполняет сайт необходимой информацией о товарах и услугах, способах оплаты и доставки, фотографиями и видеороликами, оформляет интернет-магазин в собственном фирменном стиле и т.д.

Стоит отметить, что новое решение уже показало свою эффективность на онлайн-магазине фермерских продуктов permfermer.ru: портал работает уже более года, и за всё время не произошло ни одного серьёзного технического сбоя. Более того, это проект показал, что на продукцию фермеров Пермского края есть спрос у населения. Недостаток у сервиса permfermer.ru, пожалуй, только один — поставка продуктов два раза в неделю, что вызывает определённые неудобства у производителей, которым бывает сложно подстроиться под этот график.

При наличии же собственного интернет-магазина малый и средний бизнес получает возможность самостоятельно определять даты поставок своих товаров и услуг потребителям. Также это позволяет предложить клиентам максимально возможное для компании количество точек выдачи заказов и, например, договориться о партнёрстве с коллегами, которые работают в смежных отраслях.

Бесплатное предоставление доступа к техническому решению — это инструмент поддержки, который предоставляет правительство Пермского края в рамках проекта «Покупай пермское». Поэтому для участия в проекте есть свои условия: в частности, бизнес должен быть зарегистрирован и иметь рабочие места на территории Пермского края, работать в сегменте B2C и быть официальным участником проекта «Покупай пермское».

Добавим также, что местные производители уже высказали заинтересованность в новом движке.

Иван Чебан, исполнительный директор ООО НПО «Промёд»:

— Мы дружим с Пермской торгово-промышленной палатой и стараемся всегда быть с ними в хорошем контакте. Поэтому, узнав о разработке, решили воспользоваться новым каналом сбыта. Разве бывают лишние каналы? Бизнес — большой риск, и мы всегда пробуем что-то новое.

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