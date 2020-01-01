Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Детей бить нельзя. И точка» Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова — о ситуации с жестоким обращением с детьми Поделиться Поделиться Твитнуть

— Когда мы обсуждали вопросы интервью, вы предложили поговорить о жестоком обращении с детьми. Неужели в наше время в наших краях эта тема актуальна?

Светлана Денисова

Фото предоставлено пресс-службой Уполномоченного по правам РЕБЁНКА в Пермском крае

— К сожалению, очень актуальна. Удивительно, но в XXI веке мы по-прежнему должны говорить о жестоком обращении с детьми, и Пермский край — не самая благополучная в этом отношении территория. В 2019 году на РБК вышел материал с шокирующим заголовком: «Лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России в 2018 году стал Пермский край». Депутаты Законодательного собрания тогда встревожились и направили в мой адрес письмо с просьбой разобраться в ситуации.

В том же материале РБК приведено мнение доктора психологических наук, члена правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Галины Семьи, которая считает, что ориентироваться на официальную статистику нельзя: если в Пермском крае много случаев насилия над детьми, а в Дагестане — ни одного, это значит, что, может быть, у нас эти случаи просто лучше выявляются. От себя добавлю: а ещё мы честно показываем статистику.

Мы провели собственную статистическую работу, и оказалось, что тревожных случаев даже больше, чем в официальных данных, но при этом мы запросили данные из других регионов Приволжского федерального округа, и Пермский край оказался на четвёртом месте по этому показателю из 14 субъектов в округе. Не так плохо, как показалось поначалу, но совсем не хорошо.

Стереотипы советского прошлого не отступают. Неоднократно приходилось слышать от серьёзных и вроде бы разумных людей: «Если ребёнка не бить, как же его тогда воспитывать?» Я на это отвечаю: «Детей бить нельзя. И точка!», после чего долго объясняю, что человек, который привык к постоянным унижениям, не сможет вырасти успешным. Если вы хотите, чтобы ребёнок достиг чего-то в жизни, вы должны всегда уважать в нём личность.

Кроме физического насилия есть ведь ещё психологическое. Родитель может считать себя гуманным и современным, он пальцем не тронет ребёнка, но если он постоянно унижает его, внушает ему мысль, что он плохой, что от него одни проблемы, такой ребёнок чувствует себя несчастным, ему кажется, что папа его не любит и мама тоже не любит — отсюда и детские суициды. Достаточно часто это происходит в семьях, которые кажутся благополучными, и родители руками разводят: одет, обут, накормлен, чего ему ещё не хватало? А ему не с кем было поговорить, он постоянно боялся…

Это — крайняя степень психологического насилия.

— Как же всё-таки воспитывать детей без насилия?

— Слушать, разговаривать, давать понять, как ребёнок ценен для родителей — ведь второго такого нет. Любить — самого по себе, а не за какие-то успехи и заслуги. Понятно, что наказывать приходится, но без унижения. Он — личность. На защите его прав стоит государство в лице полиции, органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченного по правам ребёнка.

— И как государство может прийти на помощь?

— В крайних случаях, когда существует угроза жизни и здоровью, комиссия вправе изъять ребёнка у родителей. Хочу подчеркнуть: нет цели отобрать ребёнка. Изъятие и помещение под опеку может быть временным, задача — научить родителей обращению с ребёнком, ликвидировать нездоровую ситуацию в семье.

Открою вам страшную тайну: содержание детей в социальных учреждениях за счёт государства — это серьёзная нагрузка на бюджет. Органы опеки всегда стараются сохранить семью, но забота о благополучии ребёнка для них на первом месте.

— Ваш коллега — уполномоченный по правам человека Павел Миков — работает со взрослыми людьми, которые сами могут заявить о нарушениях своих прав. А как вы обнаруживаете случаи нарушений, ведь дети сами о них вряд ли заявят?

— Вы правы. Мы получаем около 2 тыс. обращений в год, но обращений от детей — очень небольшой процент, и, как правило, если дети нам пишут, то не о себе. Мы получили письмо от 13-летней девочки, которая, отдыхая у бабушки в деревне, познакомилась с другой девочкой, и та девочка передала ей записку с просьбой отправить её уполномоченному. 13-летняя школьница нашла в интернете мой электронный адрес, отсканировала записку подруги и выслала! Оказалось, что в семье проблемы, разбираемся.

Субъектами профилактики детского неблагополучия являются школы и больницы: врачи, например, обязаны сигнализировать, если находят на теле ребёнка синяки, шрамы или другие следы насилия.

Я часто выступаю в школах и всегда говорю: если вы видите проблему, не стесняйтесь и не раздумывайте — сообщайте о ней. Мы откликаемся даже на анонимные сигналы. Обязательно ищем тех, кто в беде, даже если у нас неполные данные. Однажды к нам обратилась женщина, которая в больничной палате познакомилась с матерью троих детей, находящихся в бедственном материальном положении: дети не ходили в школу, потому что им не во что было одеться. Наша заявительница не знала даже фамилии этой женщины, только её имя и приблизительно район проживания, но мы нашли эту семью, и она получила социальную помощь.

Равнодушие убивает, неравнодушие спасает жизни. Помните тот вопиющий случай, когда в Краснокамске девочка погибла от истощения? Её соседи потом приехали на Первый канал и в программе «Пусть говорят» рассказывали о том, что слышали жалобные крики. Почему же не заявили об этом? А в школе поверили матери девочки, которая утверждала, что дочь просто немного больна. И соседи, и педагоги оказались равнодушны, и ребёнок погиб.

Всегда надо помнить, что чужих детей не бывает. Если видите, что ребёнок плачет, обязательно подойдите и постарайтесь узнать, что случилось.

— Какова динамика в ситуации с насилием над детьми, по последним данным?

— По данным 2020 года, в целом количество преступлений против детей снизилось, но случаев насилия меньше не стало. Семьи во время изоляции оказались взаперти, возникало и росло раздражение, которое выливалось в конфликты. Не все успешно прошли этот период.

— Какие ещё проблемы существуют в сфере защиты прав ребёнка, кроме случаев насилия?

— Наиболее распространённая проблема — неуплата алиментов, причём если раньше этим грешили в основном мужчины, то сейчас становится всё больше женщин-алиментщиц, иногда с очень большими суммами задолженности.

Подумайте: содержать ребёнка нужно всего 18 лет — это не так много по сравнению со средней продолжительностью жизни, но очень важно для будущего этого ребёнка. Всё, что происходило в детстве, остаётся на всю жизнь.

Хотелось бы завершить разговор на позитивной ноте. В Пермском крае 587 тыс. детей, из них в группе риска — всего около 6 тыс., это примерно 1%. В большинстве семей детей любят и относятся к воспитанию ответственно.

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