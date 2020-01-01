Олеся Максименко Долгостроям здесь не место Власти Пермского края ведут планомерную работу по восстановлению прав обманутых дольщиков Поделиться Поделиться Твитнуть

долгострой на ул. Толмачёва

Константин Долгановский

Одним из приоритетов деятельности властей Пермского края в сфере строительства является решение проблемы обманутых дольщиков. По данным Единого реестра проблемных объектов ДОМ.РФ, на данный момент в Прикамье насчитывается 50 долгостроев.

Активно работать над решением этой проблемы регион начал в 2019 году. Целый комплекс мер поддержки дольщиков был разработан на краевом уровне. На российском уровне в 2020 году было налажено сотрудничество с Федеральным фондом защиты прав участников долевого строительства.

Для восстановления прав обманутых дольщиков используются разные механизмы, в том числе — достройка проблемных объектов и выплата компенсаций участникам долевого строительства.

На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделяются существенные суммы, в частности, в 2021 году из регионального бюджета на решение вопроса с долгостроями выделено около 1 млрд руб., что на 300 млн руб. больше, чем в прошлом.

В отношении 21 объекта в 2020-2021 годах было принято решение о выплате денежных возмещений, и большинство граждан уже получили выплаты. Стоит отметить, что в текущем году компенсации на общую сумму 1,5 млрд руб. получили более 750 человек. Кроме того, этой осенью наблюдательный совет Фонда утвердил выплату денежных компенсаций дольщикам, которые участвовали в строительстве домов по ул. Карпинского, 114 в Перми и на ул. Тепличная, 4 и 8 в Кондратово.

С применением региональных мер поддержки большая часть объектов достраивается. Так, за два года министерство строительства Пермского края ввело в эксплуатацию шесть проблемных домов, в которые смогли заехать 707 человек.

В текущем году завершено строительство многоквартирных домов в Перми на ул. Ким, 60б (ЖК «Белая сирень») и Чайковском по ул. Декабристов, 36. Обе многоэтажки начали возводить в 2016 году, но работы остановились.

Также, благодаря контролю и консультационной поддержке краевых властей и прокуратуры, девелоперу своими силами удалось завершить строительство дома по ул. Макарова, 23 в Кировском районе Перми.

А в октябре 2021 года введён в эксплуатацию дом № 142 по ул. Пушкарская в Перми, достройка которого осуществлялась также с применением мер региональной поддержки: за счёт займа на сумму 230 млн. руб., выданного АО «ПАИЖК». Таким образом, были восстановлены права 346 дольщиков.

С помощью мер федеральной поддержки краевой минстрой планирует до 2023 года достроить 23 дома: по большей части из них уже ведётся разработка проектов достройки, по двум готовится конкурсная документация на проектирование. Ещё четыре объекта находятся на рассмотрении в суде по передаче прав на земельный участок и имущество. Таким образом, в обозримом будущем ключи от своих долгожданных квартир смогут получить более 2,5 тыс. жителей Пермского края.

В частности, уже завершены работы по проектированию домов по ул. Карпинского, 112а (поз. 4.2), ул. Кировоградская, 68а, ул. Екатерининская, 175 (поз. 2,3,4). Проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу. До конца декабря 2021 года также будет направлена на экспертизу готовая проектная документация по дому на проспекте Декабристов, 97. После получения положительного заключения будут объявлены открытые конкурсы по выбору генеральных подрядчиков на строительно-монтажные работы.

Кроме того, в этом году между Фондом защиты прав дольщиков Пермского края и проектно-строительной фирмой «Вектор-Строй» был заключен контракт на достройку проблемного дома по ул. Толмачева, 15 в Перми. По объекту были проведены необходимые проектно-изыскательные работы, получена государственная экспертиза проектно-сметной документации, осуществлена госрегистрация перехода прав на имущество застройщика. После ввода долгостроя в эксплуатацию, который запланирован на третий квартал 2022 года, и передачи ключей будут восстановлены права 103 дольщиков.

Также планируется достроить дома по ул. Сокольской, 10б и ул. Теплогорская, 20 и 22 в Перми.

Остаются ещё четыре дома, по которым Федеральным фондом защиты прав дольщиков должно быть принято решение о способе восстановления прав граждан-участников строительства. Это дома в ЗАТО Звёздный (ул. Бабичева, 46), посёлке Горный (ул. Конников, 3а) и в Перми на ул. Кузнецкая, 43в и ул. Норильская, 4а.

Ещё два многоквартирных дома, сведения о которых содержатся в ЕРПО, планируются ко вводу в эксплуатацию за счёт средств и силами самих застройщиков.

Как подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, полностью закрыть проблему обманутых дольщиков в регионе планируется до конца 2023 года:

«В целом — эту задачу держим на постоянном контроле, будем решать её до тех пор, пока последний пострадавший дольщик не заедет в свою квартиру, либо не получит компенсацию. И, конечно, мы рассчитываем на то, что больше таких долгостроев в регионе не будет».

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