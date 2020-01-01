«Шкатулка с секретами» от Юрия Башмета Ежегодный отчётный гала-концерт Образовательного центра Юрия Башмета при Пермской филармонии в этом году прошёл в триптих-формате Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

В рамках проекта «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» своё мастерство продемонстрировали профессиональные и начинающие музыканты.

15 декабря состоялся концерт для учащихся и педагогов ДМШ №3 города Перми. В нём приняли участие солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра, квартет солистов камерного оркестра «Солисты Москвы», а также юные музыканты и студенты Перми и Пермского края, успешно прошедшие мастер-классы образовательного центра.

16 декабря в 15:00 профессиональные и начинающие музыканты приглашали на концерт-лекцию. Выступление прошло в прямой трансляции из Органного зала филармонии. Его с нетерпением ждали в 18 филиалах Виртуального концертного зала Пермской филармонии, расположенных в Губахе, Полазне, Чернушке, Осе, Орде, Елово, Кудымкаре, Оханске, Соликамске, Лысьве, Белоево, Юрле, Ключах, Большой Соснове, Добрянке, Чайковском, Звёздном, микрорайоне Голованово. Онлайн мастер-класс был организован для учащихся девяти детских музыкальных школ и школ искусств в территориях Прикамья, остальные филиалы Виртуального концертного зала Пермской филармонии, локации которых находятся на базе ДК, библиотек и центров культуры, приглашали юных музыкантов к себе.



Вечером этого же дня в 19:00 в Органном зале филармонии состоялся гала-концерт «Шкатулка с секретами». Это был не просто концерт, а подведение итогов мастер-классов, которые проводились в Пермском образовательном центре Юрия Башмета в этом году. В программе концерта прозвучали сочинения Россини, Бетховена, Паганини, Беллини, Шопена, Арбана, Спендиарова, Чайковского, Власова, Цыганкова.

Напомним, что Всероссийский проект «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» создан в 2013 году. С 2017 года он реализуется на территории нашего региона. При этом надо подчеркнуть, что Пермский центр — единственный в России работающий на базе именно филармонии, а не в детских школах искусств или детских музыкальных школах.

Ежегодно учащиеся музыкальных и детских школ искусств Пермского края проходят обучение в Образовательном центре Юрия Башмета для музыкально одарённых детей. Для них ведущие музыканты России проводят мастер-классы по направлениям: вокал, скрипка, баян, саксофон, фортепиано, флейта, гобой, домра, гитара, труба. Также в рамках работы центра организован один из этапов регионального отбора во Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

В этом году секретами мастерства с юными дарованиями Перми поделились знаменитые музыканты и педагоги из Московской и Санкт-Петербургской консерваторий. Впервые мастер-классы дали зарубежные преподаватели: главный дирижёр East-West Chamber Orchestra Ростислав Кример (фортепиано, Германия) и Татьяна Самуил (скрипка, Бельгия).

Всего же за пять лет существования центра в Перми побывали 46 педагогов, из них 10 зарубежных (Финляндия, Испания, Италия, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия).

Задача регионального образовательного центра Башмета — давать одарённым детям стимул для развития. Пермская филармония — стратегический партнёр выдающегося музыканта при проведении концертов, мастер-классов и других многочисленных проектов в Прикамье.

Только цифры

За пять лет в Пермской филармонии было организовано 30 образовательных сессий, проведено 1582 мастер-класса с одарёнными детьми Пермского края, в которых приняли участие более 744 детей из 55 музыкальных учебных заведений; из них 217 детей из края.

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