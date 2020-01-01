Елена Синица В Перми выступил легендарный ансамбль танца имени Игоря Моисеева Концерт состоялся в рамках юбилейного тура Поделиться Поделиться Твитнуть

Знаменитый ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева отмечает своё 85-летие. В рамках юбилея коллектив гастролирует по регионам России. В четверг, 16 декабря, ансамбль выступил и перед пермяками.

В зале ДК имени А.Г. Солдатова, собралось много зрителей, были распроданы практически все билеты доступные с учетом ковид-ограничений.

Программа выступления была обширная. В первой части концерта зрители увидели русский танец «Лето». В нём гармонично сочетались пляски, хоровод и шаг. Артисты выступали с задором, поэтому в зале с каждой минутой нарастала атмосфера радости и веселья.

Затем зрителям представили калмыцкий танец, корейский танец «Трио», сюиту молдавских танцев «Хора», «Чиокырлия», «Жок». В каждом танце воссоздавались портреты разных народов, их культура, обычаи и нравы.

Ничуть не меньше эмоций вызвал и танец аргентинских пастухов «Гаучо» и хореографическая картина «На катке». После каждого танца зал взрывался аплодисментами.

Во второй части выступления был представлен одноактный балет «Ночь на Лысой горе» по мотивам произведения Николая Гоголя. Завораживающая музыка, игра света и дыма, и конечно же сам танец — всё это создавало особенную атмосферу в зале. Пожалуй, именно это выступление вызвало целый спектр эмоций у зрителей: от улыбок до громких возгласов «Браво!».

После окончания концерта, в фойе зрители долго обсуждали выступления, активно делились впечатлениями.

«Я в восторге. Это было замечательно, смотрела как на одном дыхании. Даже слов нет! Эти танцы совместили в себе всё: театр, драму, оперу, балет. Здесь всё связано и очень гармонично. Ничуть не пожалела, что пришла», — рассказывает после концерта зрительница Зинаида Весенина.

Отдают должное коллективу и его партнёры. В частности, «Газпромбанк».

«Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева демонстрирует не только традиционное безупречное мастерство, но и стремление к развитию, покорению новых творческих рубежей. Под руководством неутомимой Елены Щербаковой прославленный коллектив осуществил новые постановки, триумфально проводит гастроли в России и во многих странах от Италии до Монголии. Мы в «Газпромбанке» с неизменным восхищением наблюдаем за успехами Ансамбля и очень гордимся нашим партнёрством», — отметила представитель банка Елена Фалькова.

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