Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сохранить и приумножить… Центр по реализации проектов в сфере культуры объявил о грантовых конкурсах на поддержку творческих проектов в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Получить дополнительную финансовую поддержку на творческие проекты можно благодаря грантовым конкурсам

Илья Радченко

Министерство культуры Пермского края

Три проекта, которые на конкурсной основе поддерживают творческие инициативы, Министерство культуры Пермского края и Центр по реализации проектов в сфере культуры проводят уже более 10 лет — они стартовали в 2009 году. Благодаря грантам «Пермской библиотеки», «Возрождения исторической памяти» и «Арт-резиденции» была реализована уже не одна сотня проектов — книжных, театральных, выставочных и многих других.

Все три проекта пользуются заслуженной популярностью среди инициативных и творческих команд, поскольку доказали свою пользу и результативность.

Так, благодаря «Пермской библиотеке» в 2021 году увидели свет 18 книг — электронных и печатных, а всего в рамках проекта с 2009 года было выпущено 153 издания, в том числе все номера литературного журнала «Вещь».

«Пермская библиотека» — это действенный инструмент для поддержки и развития культуры чтения и книгоиздания в Пермском крае. Цель конкурса — сохранение литературного наследия и развитие писательского творчества в регионе, поиск и поддержка молодых авторов из числа жителей Пермского края.

У экспертов конкурса нет любимчиков, пристрастий и предубеждений: поддержку получают самые разные книги, издатели и авторы. Вот, к примеру, несколько изданий, увидевших свет в 2021 году, — здесь и художественная проза, и краеведческая литература, и произведения для детей:

— электронный макет книги Ирины Христолюбовой «Сказки на ночь». К юным читателям возвращаются произведения замечательной сказочницы, классика пермской литературы;

— электронный макет книги «Достояние Пармы» — сборник художественных очерков о талантливых представителях коми-пермяцкого народа, таких как знаменитый режиссёр-документалист Анатолий Балуев; многолетний художественный руководитель Коми-Пермяцкого драматического театра, актёр и режиссёр, обладатель «Золотой маски» Владимир Гуляев; легендарный лингвист, автор коми-пермяцко-русского словаря Антонина Кривощёкова-Гантман и другие замечательные люди;

— электронный макет книги «Жил в Перми художник» — исследование краеведа Владимира Гладышева о жизни и творчестве уральского художника-иконописца Алексея Зеленина;

— электронная версия романа «Хрущоба №17» Галины Шестаковой, писателя современной сетевой формации.

Практика показывает, что издания, поддержанные «Пермской библиотекой», очень редко остаются в электронном виде, большинство из них рано или поздно выходит в бумаге.

Конкурс «Возрождение исторической памяти» — это поддержка проектов, направленных на популяризацию истории и культуры Пермского края, на формирование местного патриотизма и сохранение идентичности региона. В 2021 году в рамках этого проекта было реализовано 16 творческих начинаний (заявок было подано 67). Среди них, например, реконструкция костюма средневековых жителей Пермского края, которую создал Центр поддержки культурных и социальных проектов «АРТкад», или Азбука-путеводитель Парка истории реки Чусовой, которую выпустил этот парк.

Самый широкий и разнообразный конкурс — «Арт-резиденция», он направлен на формирование единой культурной среды Пермского края, создание максимального доступа к ценностям культуры для жителей Прикамья и поддержку самых разных, порой неожиданных творческих инициатив. Его условия допускают к участию проекты в любом виде искусства, в любом жанре. Недаром в 2021 году на этот конкурс было подано больше всего заявок — 87, из которых экспертная комиссия поддержала 23 проекта.

Благодаря «Арт-резиденции» в Пермском крае создаются новые спектакли и фильмы, появляются новые фестивали и творческие площадки. В 2021 году победителями конкурса стали проект по созданию новой концертной площадки в Центре современного музыкального творчества в Перми; юбилейные события, связанные с 80-летием Пермского губернского духового оркестра; издание авторского альбома Юрия Лапшина; документальный фильм «Осинская околица» о наследии деревень Осинского района; спектакль театра «Карабаска» «Песочные истории» и другие творческие замыслы, которые были успешно реализованы.

Недавно на сайте Центра по реализации проектов в сфере культуры появились условия конкурсов 2022 года. Как всегда, они будут проходить в два этапа. Заявочная кампания первого этапа будет короткой: желающие получить грант должны сдать документы с 10 по 21 января, чтобы с 7 февраля экспертные комиссии уже могли подводить итоги.

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