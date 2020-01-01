Сохранить и приумножить…

Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
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Центр по реализации проектов в сфере культуры объявил о грантовых конкурсах на поддержку творческих проектов в 2022 году
Три проекта, которые на конкурсной основе поддерживают творческие инициативы, Министерство культуры Пермского края и Центр по реализации проектов в сфере культуры проводят уже более 10 лет — они стартовали в 2009 году. Благодаря грантам «Пермской библиотеки», «Возрождения исторической памяти» и «Арт-резиденции» была реализована уже не одна сотня проектов — книжных, театральных, выставочных и многих других.
Все три проекта пользуются заслуженной популярностью среди инициативных и творческих команд, поскольку доказали свою пользу и результативность.
Так, благодаря «Пермской библиотеке» в 2021 году увидели свет 18 книг — электронных и печатных, а всего в рамках проекта с 2009 года было выпущено 153 издания, в том числе все номера литературного журнала «Вещь».
«Пермская библиотека» — это действенный инструмент для поддержки и развития культуры чтения и книгоиздания в Пермском крае. Цель конкурса — сохранение литературного наследия и развитие писательского творчества в регионе, поиск и поддержка молодых авторов из числа жителей Пермского края.
У экспертов конкурса нет любимчиков, пристрастий и предубеждений: поддержку получают самые разные книги, издатели и авторы. Вот, к примеру, несколько изданий, увидевших свет в 2021 году, — здесь и художественная проза, и краеведческая литература, и произведения для детей:
— электронный макет книги Ирины Христолюбовой «Сказки на ночь». К юным читателям возвращаются произведения замечательной сказочницы, классика пермской литературы;
— электронный макет книги «Достояние Пармы» — сборник художественных очерков о талантливых представителях коми-пермяцкого народа, таких как знаменитый режиссёр-документалист Анатолий Балуев; многолетний художественный руководитель Коми-Пермяцкого драматического театра, актёр и режиссёр, обладатель «Золотой маски» Владимир Гуляев; легендарный лингвист, автор коми-пермяцко-русского словаря Антонина Кривощёкова-Гантман и другие замечательные люди;
— электронный макет книги «Жил в Перми художник» — исследование краеведа Владимира Гладышева о жизни и творчестве уральского художника-иконописца Алексея Зеленина;
— электронная версия романа «Хрущоба №17» Галины Шестаковой, писателя современной сетевой формации.
Практика показывает, что издания, поддержанные «Пермской библиотекой», очень редко остаются в электронном виде, большинство из них рано или поздно выходит в бумаге.
Конкурс «Возрождение исторической памяти» — это поддержка проектов, направленных на популяризацию истории и культуры Пермского края, на формирование местного патриотизма и сохранение идентичности региона. В 2021 году в рамках этого проекта было реализовано 16 творческих начинаний (заявок было подано 67). Среди них, например, реконструкция костюма средневековых жителей Пермского края, которую создал Центр поддержки культурных и социальных проектов «АРТкад», или Азбука-путеводитель Парка истории реки Чусовой, которую выпустил этот парк.
Самый широкий и разнообразный конкурс — «Арт-резиденция», он направлен на формирование единой культурной среды Пермского края, создание максимального доступа к ценностям культуры для жителей Прикамья и поддержку самых разных, порой неожиданных творческих инициатив. Его условия допускают к участию проекты в любом виде искусства, в любом жанре. Недаром в 2021 году на этот конкурс было подано больше всего заявок — 87, из которых экспертная комиссия поддержала 23 проекта.
Благодаря «Арт-резиденции» в Пермском крае создаются новые спектакли и фильмы, появляются новые фестивали и творческие площадки. В 2021 году победителями конкурса стали проект по созданию новой концертной площадки в Центре современного музыкального творчества в Перми; юбилейные события, связанные с 80-летием Пермского губернского духового оркестра; издание авторского альбома Юрия Лапшина; документальный фильм «Осинская околица» о наследии деревень Осинского района; спектакль театра «Карабаска» «Песочные истории» и другие творческие замыслы, которые были успешно реализованы.
Недавно на сайте Центра по реализации проектов в сфере культуры появились условия конкурсов 2022 года. Как всегда, они будут проходить в два этапа. Заявочная кампания первого этапа будет короткой: желающие получить грант должны сдать документы с 10 по 21 января, чтобы с 7 февраля экспертные комиссии уже могли подводить итоги.
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