Рождественская сказка в Тойота На Шоссе Приглашаем окунуться в добрую, семейную, волшебную атмосферу Поделиться Поделиться Твитнуть

Все мы знаем Рождественскую сказку «Щелкунчик и Мышиный король». В канун Нового года и Рождества нам Тойота На Шоссе хотелось создать эту сказку для наших клиентов. Приглашаем вас окунуться в добрую, семейную, волшебную атмосферу, выпить горячего кофе и исполнить свою мечту!

Для вас

Новые автомобили в наличии — https://toyota59.com/

Проверенные автомобили с пробегом — https://www.avito.ru/verra

Ремонт любой сложности и техническое обслуживание с выгодой до 30% — https://toyota59.com/owners?trade_source=top_menu

Почувствуйте праздник в Тойота На Шоссе!

Тел: +7(342)2-333-444

Шоссе Космонавтов, 306



на правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.