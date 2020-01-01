Рождественская сказка в Тойота На Шоссе
Приглашаем окунуться в добрую, семейную, волшебную атмосферу
Все мы знаем Рождественскую сказку «Щелкунчик и Мышиный король». В канун Нового года и Рождества нам Тойота На Шоссе хотелось создать эту сказку для наших клиентов. Приглашаем вас окунуться в добрую, семейную, волшебную атмосферу, выпить горячего кофе и исполнить свою мечту!
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Тел: +7(342)2-333-444
Шоссе Космонавтов, 306
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