Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» С благодарностью к пермякам Издан альбом о творчестве Татьяны Бруни Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском театре оперы и балета 11 декабря оперный клуб встретился со «Счастливыми субботами в Демидково»: два сообщества объединились на презентации книги «Татьяна Бруни. Призвание – театр», созданной небольшим пермским авторским коллективом во главе с галеристом Вадимом Зубковым.

Татьяна Бруни – не просто выдающийся театральный художник, она – автор балетного костюма, который сегодня в нашем сознании прочно связан с классическим балетом. Она изобрела те самые пачки и колеты, в которых выходят на сцену «лебеди» и «принцы» по всему миру. Бруни как никто понимала, что такое настоящая красота балета.

Зубков давно «болеет» творчеством Татьяны Бруни. Коллекционирует её работы, представляет их на монографических и сборных выставках, изучает обстоятельства её жизни, много думает о её творчестве и любит о нём рассказывать. Идею издать альбом произведений художницы он высказывал неоднократно. Идея прекрасная, но труднореализуемая: Зубков не из тех, кто согласится на полумеры и компромиссы, он перфекционист и жалким буклетом на дешёвой бумаге никогда не испортит впечатление от столь любимого им предмета.

Издание не состоялось бы, если бы не содействие Юлии и Андрея Кузяевых, которые выступили в качестве меценатов. Это была не просто денежная помощь, а искренняя человеческая заинтересованность. Недаром в коротком приветствии к участникам презентации Юлия Кузяева цитирует любимое выражение писательницы Нины Горлановой: «Пермяк пермяку ангел». Действительно, проект состоялся благодаря братству и сотрудничеству пермяков, влюблённых в искусство и дорожащих славной пермской историей.

Юлия Кузяева, меценат:

– Рада всех приветствовать в священном для пермяков месте. Жаль, что я сегодня только онлайн, но я с вами. И сегодня у нас Счастливая Суббота, а это значит, что собрались люди, выбирающие Счастье в моменте – в моменте встречи с новой книгой, которая посвящена Его Величеству Театру.

Расхожая фраза гласит: «Театр начинается с вешалки», а для меня он начался с костюмерной, где работал тетя Мила – Эмилия Манжелес, и осознанно я себя в нём помню лет с четырёх; то есть для меня театр начался именно с костюмов. И это моя детская любовь!

Потом настал период юношеской любви, и это был любимый мною Лев Бакст и весь Серебряный век.

А вот зрелая любовь случилась в увиденных на странице Вадима Зубкова в фейсбуке эскизах театральных костюмов; и для меня открылась тайна так любимого мною трагичного балета «Коппелия», который я увидела в детстве, так как оказалось, что это были костюмы и декорации Татьяны Бруни.

И вот всё сложилось в один культурный пазл – в книгу, которую создали Вадим Зубков, Светлана Федотова, Валерий Заровнянных, Богдан Королёк, Владимир Куранов, Светлана Караваева в юбилейный год нашего театра, предъюбилейный год Пермской художественной галереи и 300-летия города Перми.

«Пермяк пермяку ангел», – это про нас всех, ценящих культуру нашего города и благодарных таким людям, как Татьяна Бруни, которые увековечили славу театра и нашего края и дополнили его историю своим талантом.

Берите в руки этот театральный фолиант и наслаждайтесь мгновением театрального вдохновения.

Книги не было бы и без помощи бывшей солистки Пермского балета Юлии Машкиной и её мужа Олега Бухалова: они живут сейчас в Санкт-Петербурге и коллекционируют артефакты, связанные с балетом. Именно они познакомили Вадима Зубкова с дочерью Татьяны Бруни Валентиной Коршиковой.

В феврале нынешнего года в двухкомнатной квартире Валентины Георгиевны обосновался пермский десант: вместе с Вадимом Зубковым здесь «высадился» фотограф Валерий Заровнянных. Много лет работая в Пермской художественной галерее и подготовив немало репродукций произведений искусства, он стал лучшим в Перми специалистом по съёмкам подобных объектов. Для съёмок в квартире Валентины Коршиковой он приобрёл специальное оборудование: помещение неприспособленное, стены бликуют, а нужно было получить максимальное качество.

На протяжении трёх дней Зубков и Заровнянных разбирали и фотографировали эскизы театральных декораций и костюмов, акварельные пейзажи и семейные фотографии. Соседи Валентины Георгиевны заметили подозрительную активность и забеспокоились: неизвестно кто, из какой-то Перми…

Но Валентина Коршикова с детства привыкла, что Перми надо доверять, этот город несёт спасение и счастье. В жизни Татьяны Бруни было два «пермских периода». Во время Великой Отечественной войны она вместе с матерью оказалась в Молотове в эвакуации, полумёртвая. Её муж и отец остались в Ленинграде и погибли, а дочь она разыскивала в сибирских детдомах, нашла и привезла в Пермь… Едва встав на ноги, художница отправилась в театр оперы и балета, где тогда размещался театр имени Кирова, тоже эвакуированный из Ленинграда, и попросилась на работу – кем угодно. «Кем угодно» продолжалось недолго: талант не скроешь, и Бруни стала художником-постановщиком; например, оформляла впервые в мире поставленный в 1943 году балет Хачатуряна «Гаянэ».

Второй раз она оказалась в Перми по приглашению Николая Боярчикова в 1970-е годы, и снова работала в балете, и это была очень вдохновенная работа, которая принесла ей много счастья – Бруни называла приглашение Боярчикова «королевским подарком».

Судьбы Перми и семьи Бруни переплелись самым причудливым образом. Совсем рядом с театром, в Пермской художественной галерее во время войны находились эвакуированные ценности из Русского музея и среди них – знаменитая картина предка Татьяны Георгиевны Фёдора Бруни «Медный змий», гигантская по размерам. Было непростой задачей оттранспортировать её с баржи и занести в здание галереи.

Все эти обстоятельства совершенно покорили писательницу Светлану Федотову, которая вместе с Вадимом Зубковым приехала в Санкт-Петербург к Валентине Коршиковой в марте. Как она рассказала на презентации, дочь художницы разрешила им «всё – тумбочки, антресоли»… Среди прочих документов нашлись стенограммы воспоминаний Татьяны Бруни – бесценные свидетельства для создания биографического очерка. Именно его – основной текст в книге – и написала Светлана Федотова. Очерк о балетных эскизах художницы написал Богдан Королёк.

Вадим Зубков шутит, что можно написать книгу о том, как создавалась эта книга. Он не только стал продюсером проекта, но и сам разработал дизайн и сверстал гигантский альбом, в который вошло более 500 изображений, большинство из которых публикуются впервые – все эти работы взяты из семейной коллекции. Утрясти все формальности, связанные с авторскими правами, и другие юридические вопросы помогал Владимир Куранов – преданный поклонник театра, а в качестве редактора и корректора работала Светлана Караваева.

Тираж альбома «Татьяна Бруни. Призвание – театр» будет распространяться в библиотеки Пермского края. Книгу можно приобрести в галерее «Уникум», вскоре она появится и в сувенирном киоске Пермского театра оперы и балета.

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