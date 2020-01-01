Школ много не бывает В 2021 году в Прикамье будет построено рекордное количество школьных зданий Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Нынешний год станет рекордным для Пермского края по строительству новых школ. В целом, за год планируется сдать девять учебных учреждений, а до 2023 года в регионе появится ещё 23 школы.

Уже в сентябре перед школьниками Прикамья свои двери открыли пять новых современных школ. Их построили в Перми, Березниках, Чайковском и в посёлках Сылва и Кочёво. Важно, что ещё на стадии строительства в школы закупается вся необходимая мебель и оборудование. Так, к примеру, в школе «Фотоника» (новый корпус пермской школы №93) оборудовали технопарк с лабораториями. Здесь ребята могут заниматься исследовательской и экспериментальной физикой, аддитивными технологиями, радиотехникой и мехатроникой. Также в корпусе сделаны столярная и слесарная мастерские, кабинеты технологии швейного дела и домоводства.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что строительству объектов социальной инфраструктуры необходимо уделять особое внимание. Поскольку для жителей региона важно иметь школы в шаговой доступности. Он также добавил, что перед правительством стоит задача по кратному увеличению темпов ввода таких объектов.

«Мы обязаны сделать так, чтобы жителям было комфортно жить, а для этого нужны детские сады и школы, и прочая социальная инфраструктура. Мы получаем субсидию из федерального бюджета 3,5 млрд руб. на реализацию четырёх школ. Это только начало», — сказал Дмитрий Махонин.

Отметим, что сейчас в регионе проектируется и строится рекордное количество школ. В частности, до конца этого года в регионе закончат строительство ещё четырёх школ. Это школы в Мокино (Нытвенский городской округ), микрорайоне Клестовка (Соликамск), Малой Шадейке (Лысьвенский городской округ) и микрорайне Судозавод (Пермь). Как отметил глава регионального минстроя Андрей Колмогоров, все четыре школы уже в высокой степени готовности. Сейчас подрядчики сдают этапы работ в инспекцию государственного строительного надзора. При этом школу в микрорайоне Судозавод уже построили и готовят к сдаче раньше срока. В целом в этих школах смогут обучаться более 2 тыс. ребят.

В Соликамске учебное учреждение строится по типовому проекту школы на 825 мест. Типовые проекты позволяют быстрее строить новые объекты образования. При этом сохраняются бюджетные средства. Их смогут направить на проектирование новых объектов. Общая площадь соликамской школы составит более 17 тыс. кв. м. Отметим, что типовые проекты для строительства школ в регионе используются не впервые. Например, этой осенью открылась аналогичная школа в Чайковском.

В селе Мокино тоже завершается строительство школы. Она будет рассчитана на 100 мест. Отметим, что вопрос строительства новой школы стоял уже давно. Сейчас дети учатся в здании бывшего детского сада, а он находится в предаварийном состоянии. У ребят появится медицинский кабинет, спортивный и актовый залы. Всего этого в нынешней школе нет.

Строительство школы в Малой Шадейке началось в первом квартале 2021 года. Но уже в следующем году 60 детей смогут учиться в новом здании. Сейчас более 40 ребят вынуждены учиться в деревянных зданиях 1969 и 1971 годов. Одно из них и вовсе имеет печное отопление.

«Новую школу ждем с нетерпением всей деревней. Мы сами учились в деревянных школах, сейчас работаем в такой же. Поэтому очень хочется поскорее приступить к занятиям в школе, где созданы все условия для организации учебного процесса, — рассказывает директор Канабековской школы Суфия Сиразетдинова. — Мы уже представляем себя, как будем ходить по коридорам уютного нового здания, как заходим в светлые просторные кабинеты с новой школьной мебелью и современной компьютерной техникой. Особенно мы в восторге от спортзала и столовой. Спортзала у нас никогда не было, а в столовую бегали в другое здание и в дождь, и в слякоть».

В скором времени новая школа появится и в Кировском районе Перми (микрорайон Судозавод). У химико-технологической школы «СинТез» (ул. Юнг Прикамья, 3) будет новый корпус на 1,1 тыс. мест. По контракту сдать объект необходимо весной 2022 года, но строительные работы идут с опережением графика. Нынешний корпус рассчитан только на 700 человек, но вынуждены в нём заниматься 1,5 тыс. ребят. Новый корпус решит проблему нехватки мест и переполненности классов.

В новом трёхэтажном здании предусмотрен отдельный блок для начального звена, актовый зал на 460 посадочных мест, три спортивных зала, а также библиотека и специализированные лаборатории. Образовательный процесс будет организован в 44 учебных кабинетах, а питание — в столовой, рассчитанной на 550 мест. Также на территории школы будет зона отдыха и спортивный стадион с мини-футбольным полем, универсальной игровой площадкой, беговыми дорожками и трибунами.

Школы в крае строят в рамках нацпроектов «Образование» и «Жилье и городская среда», который инициировал президент России Владимир Путин. Также привлекаются средства краевого бюджета и концессионеров. Развитие сферы образования — один из приоритетов для краевых властей.

Важно, что Минпросвещения России одобрило заявки Прикамья на федеральное софинансирование строительства четырёх школ, а еще семь школ планируют построить с привлечением механизма государственного-частного партнерства (ГЧП). Таким образом появляется возможность перераспределять средства, изначально заложенные на тот или иной объект в региональном бюджете, на другие объекты и корректировать очередь строительства.

В ноябре краевые власти уже заключили концессионные соглашения на строительство двух школ в городе Перми — на ул. Холмогорской и в микрорайоне Новые Ляды. Обе школы рассчитаны на 1050 мест. Для Прикамья — это первые концессии в сфере образования.

Как отмечают в региональном министерстве строительства, на этом работа по строительству школ не останавливается.

«Намечены серьёзные планы на 2022-2023 годы — 23 объекта. На многих объектах уже идут строительные работы, либо они находятся на стадии проектирования», — заявил Андрей Колмогоров.

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