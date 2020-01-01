Фонд капитального ремонта Пермского края выполнил комплексное обследование всех домов Проверке подверглись здания, жители которых собирают средства на счёте регионального оператора Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта завершил ревизию технического состояния многоквартирных домов Пермского края, которая началась в 2018 году. В целом по региону специалисты зафиксировали фактическую ситуацию на 7380 объектах.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ставил задачу актуализировать краевую программу капремонта таким образом, чтобы она была понятна жителям и при этом отражала реальные потребности жилого фонда.

По результатам комплексного обследования по каждому многоквартирному дому составлено заключение о техническом состоянии соответствующего конструктивного элемента здания: внутридомовых инженерных систем, шахты лифта, крыши, подвального помещения, несущих конструкций. Это позволит в первую очередь приводить в порядок те дома, которые требуют неотложного ремонта.

Так, например, в Перми фонд провёл комплексное обследование дома на ул. Центральная Ферма, 1. Была выявлена потребность в реконструкции крыши, фасада и внутренних инженерных систем. После этого Министерством ЖКХ и благоустройства Пермского края были внесены изменения в региональную программу и краткосрочный план капремонта в части переноса срока проведения работ на более ранний период. В ином случае указанные проблемы были бы решены лишь в конце 2030-х — начале 2040-х годов. После проведённой ревизии также стало понятно, что в ремонте и утеплении фасада нуждаются дома на проспекте Парковом, 32 (Пермь) и ул. Халтурина, 2 (Суксун).

Для выполнения работ по капитальному ремонту на указанных объектах фондом в ближайшее время будут разработаны проекты, а в дальнейшем — объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ. Аналогичная ситуация сложилась и с приведением в порядок крыши и фасада дома на ул. Свердлова, 16 (Краснокамск). Принимая во внимание техническое состояние жилого здания, капитальный ремонт в нём перенесли на 2023 год, тогда как программой срок его проведения был установлен на 2030–2041 годы.

И. о. директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пермского края Владимир Хлебников пояснил, что комплексное обследование многоквартирных домов позволяет определить фактическое состояние объектов и необходимые виды работ. «Разные конструктивные элементы дома имеют неодинаковый срок эксплуатации. Например, тепловые системы долговечнее, чем кровля. В региональной программе ремонт сетей отопления в некоторых домах стоит раньше, чем ремонт крыши. Иногда обновление кровли вообще не предусмотрено. Важно грамотно выстроить производственный процесс», — отметил он.

В краевом МинЖКХ отмечают, что работа по комплексному обследованию технического состояния домов проведена в отношении тех объектов, жители которых формируют фонд капремонта на общем счёте регионального оператора. Владельцы спецсчетов подобный анализ практически не проводят. Кроме того, ежегодно по таким домам фиксируется низкий уровень исполнения региональной программы, а также нарушения, связанные с выполнением работ — часто они не являются капитальными и относятся к текущему ремонту. По всем этим случаям Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края проводит проверки.

По словам заместителя председателя правительства Пермского края Андрея Кокорева, в этом году для проверки в ИГЖН направлена информация о 92 домах, включённых в краткосрочный план 2018–2020 годов. По результатам контрольных мероприятий нарушения подтвердились в 15 многоквартирных домах. По каждому из них владельцы спецсчёта получили предписание от инспекции о необходимости восстановить денежные средства фонда капитального ремонта.

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