Елена Синица Инфекционка, галерея и авиадвигатели Итоги визита в Пермь делегации правительства России Поделиться Поделиться Твитнуть

На минувшей неделе Пермь посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Вместе с ним в рабочей поездке приняли участие вице-премьер Юрий Борисов и несколько министров. Представители кабмина посетили корпуса инфекционной больницы, Пермскую художественную галерею и цеха «Пермских моторов».

Состав правительственной делегации:

Ольга Любимова, министр культуры

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли

Михаил Мурашко, министр здравоохранения

Максим Решетников, министр экономического развития

Виталий Савельев, министр транспорта

Антон Силуанов, министр финансов



Инфекционная больница и перинатальный центр

Свой визит в Пермь председатель федерального правительства начал с посещения инфекционной больницы. Премьер-министр совместно с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, главой Минздрава РФ Валерием Мурашко и другими членами кабмина обсудили перспективы её развития.

В частности, правительству представили проект новой инфекционной больницы в Перми, которая должна появиться на ул. Леонова, 84 в Индустриальном районе города. По словам Дмитрия Махонина, в учреждении будет 232 койки. В нём разместятся диагностическое и лечебные отделения, а также кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета.

Сейчас уже определён подрядчик, который будет заниматься проектированием и строительством на всех этапах. Строительные работы планируется начать в 2022 году. Частично проект обеспечен финансированием, отметил Махонин, но для завершения строительства в срок (в сентябре 2023 года) нужно федеральное финансирование — 1 млрд руб.

Михаил Мишустин пообещал оказать поддержку проекту создания инфекционной больницы в регионе. Однако он подчеркнул, что территория, где сейчас находятся устаревшие корпуса инфекционного стационара, должна быть перепрофилирована под нужды расположенной рядом Пермской краевой клинической больницы.

Ознакомился премьер-министр и с работой краевого перинатального центра. За 10 лет работы его оборудование износилось, и сейчас больница нуждается в том числе в аппаратах ИВЛ, транспортных инкубаторах и аппаратах ультразвуковой диагностики.

В результате Михаил Мишустин пообещал выделить центру 200 млн руб. в следующем году на приобретение современного оборудования.

Кроме того, Михаил Мишустин отметил, что необходимо и далее прилагать усилия, чтобы справиться с пандемией. «Очень важно продолжать работу. На днях из федерального бюджета было выделено дополнительное финансирование на обеспечение устойчивого развития региональных систем здравоохранения. Свыше 1,84 млрд руб. выделено Пермскому краю. Эти средства в первую очередь предназначены для оказания медицинской помощи пациентам по линии обязательного медицинского страхования. Нужно сделать всё для того, чтобы в крае были запасы лекарств, кислорода, а также средств индивидуальной защиты. Продолжайте тестирование и, конечно же, поддерживайте высокий темп вакцинации», — заключил Михаил Мишустин.

Галерея

Другой частью программы визита стало посещение Пермской художественной галереи. Как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, строительство нового здания галереи уже подорожало и составит почти 6,5 млрд руб.

Ранее затраты на стройку оценивались в 4,2 млрд руб. — на такую сумму был заключён контракт на разработку рабочей документации и ведение строительно-монтажных работ с подрядчиком ООО «ЛимакМаращСтрой». Однако с учётом удорожания стройматериалов стоимость проекта выросла до 5,2 млрд руб. Помимо этого, средства необходимы для функционального наполнения здания.

В итоге 4,71 млрд руб. на строительство галереи потратят из краевого бюджета, а ещё 1,75 млрд руб. добавит Федерация.

В марте 2021 года правительство заключило контракт со сроком реализации проекта в 2023 году. До окончания строительства галерея останется в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Авиадвигатели

Отдельное совещание с участием Михаила Мишустина было посвящено авиадвигателестроению. Так, правительство РФ выделит дополнительные 44,6 млрд руб. на разработку и производство авиадвигателя большой тяги ПД-35. По словам премьера, этот двигатель очень необходим нашей стране.

Кроме того, чтобы ускорить выход на рынок первого российского двигателя нового поколения ПД-14, правительство выделит около 50 млрд руб. Двигатель должен стать достойной альтернативой иностранным аналогам при производстве самолёта МС-21.

Правительство будет стимулировать спрос на воздушные суда с российскими двигателями. Это поможет сформировать хорошие перспективы для экспорта, отметил премьер-министр.

Глава правительства поручил Минпромторгу подготовить дорожную карту поставок самолётов MC-21 с российскими двигателями ПД-14, а также программу их дальнейшего обслуживания после продажи.

Кроме того, будет организовано серийное производство двигателей ПД-14 и ПД-8 для оснащения самолётов Sukhoi Superjet 100 нового поколения. Для этой работы будет создан механизм опережающего финансирования.

Расселение в Березниках

В завершение Дмитрий Махонин и Михаил Мишустин обсудили переселение жителей Березников, дома которых признаны непригодными для жилья из-за техногенной аварии. Как отметил премьер-министр, затягивать с этим вопросом нельзя. Он также отметил, что необходимое финансирование будет предоставлено. Правда, конкретных цифр не назвал. При этом региональное правительство должно гарантировать целевое использование этих средств, а также завершить все мероприятия по переселению в 2022 году.

При получении господдержки в следующем году люди, оказавшиеся в этой ситуации, улучшат жилищные условия, сказал губернатор.

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