Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Вопрос не в коммерции — вопрос в эффективности» Исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин — о принципах управления и подходах к развитию театра Поделиться Поделиться Твитнуть

Егор Мухин

Сергей Харин

Егор Мухин был назначен исполнительным директором Театра-Театра 16 августа; прошло 100 дней — по традиции время подводить первые итоги.

— Скажите, пожалуйста, кто вы по профессии?

— Я проектный менеджер и профессиональный управленец. Меня приглашают на проекты, чтобы я решил конкретные задачи. У меня экономическое образование — «финансы и кредит», затем MBA, позднее — менеджмент организаций культуры, цифровая экономика.

В театр я пришёл в 2017 году, был начальником коммерческого отдела, коммерческим директором театра, перезапускал маркетинг и продажи. Работа этих подразделений сейчас выглядит как IT-стартап: HADI-циклы, замер гипотез, оценка результатов, управление понятием нормы, тепловая карта интереса зрителей — всё это привлечено в театр из разных отраслей экономики и эффективно здесь работает.

Сегодня Театр-Театр — один из лидеров в стране по продажам; так быстро, как мы, пожалуй, не растёт никакой из региональных театров — как в части сервиса, так и в части роста зрительской аудитории, количества мероприятий. Например, мы стали одним из первых и остаёмся единственным региональным театром в стране, который использует динамическое ценообразование, как в продаже авиабилетов: если вы покупаете билет в наш театр сильно заранее, он обойдётся вам сравнительно дёшево, ближе к дате спектакля он дорожает. При таком подходе к продажам очень быстро заполняется половина зала: зритель, который хотел купить билет по наиболее доступной цене, очень быстро определяется с выбором, а оставшуюся половину зала заполняют те, кто принимает решение в последний момент. Динамическое ценообразование позволило нам простимулировать спрос и отрегулировать заполняемость залов, что в пандемию актуально для всех театров, а зрителям — экономить до 30% при покупке билетов на старте продаж.

Приятно, когда работа приносит не только финансовый результат, но и пользу зрителю, организации, городу. Работы в театре бесконечно много. Современный развивающийся театр — а мы как раз такой театр — всё время ставит перед собой новые цели, формирует новые вызовы: выйти на федеральный уровень, регулярно быть в номинантах и лауреатах «Золотой маски», приглашать лучших постановщиков, делать яркие премьеры, обслуживать всё большее количество зрителей.

На мой взгляд, культурная отрасль в целом в России сегодня требует преобразования, новых подходов, новых решений. Знаю, что в некоторых регионах многие учреждения культуры перешли на электронную систему продажи билетов только с 1 сентября 2021 года, когда стартовал проект «Пушкинская карта». И это не шутка.

Кстати, о «Пушкинской карте». Театр-Театр входит в десятку театров страны, лидирующих по продажам билетов в рамках этой программы: с 1 сентября по 30 ноября 2021 года мы продали по «Пушкинской карте» 12 621 билет.

Я убеждён: в театр надо привлекать менеджеров из нетеатральных институций; не обязательно на ведущие позиции, но они многое могут привнести. Такой тренд уже существует.

— Как бы вы назвали основной принцип, который применяете в управлении театральными процессами?

— Новая интенсивность.

Вот смотрите. Совсем недавно наш театр работал 200 дней в году, в 2019 году было показано 260 спектаклей на большой и малой сценах — и это был большой успех, в том числе и нашей команды. Сегодня мы стремимся к тому, чтобы театр работал и принимал зрителей 320 дней в году и проводил 400, а то и 450 мероприятий на обеих сценах.

Это нормально! Уже сейчас у нас бывают недели, когда проходит 10 мероприятий на большой сцене. То же самое может и должно быть и на малой сцене. Это важная задача, которую сейчас активно решает режиссёр Марк Букин — куратор «Сцены-Молот».

Но двух сцен для настоящей интенсивности недостаточно. Посмотрите на театр имени Вахтангова — там сейчас одновременно регулярно работает шесть площадок, и в ближайшем будущем будет запущена седьмая — во Владикавказе. Почему мы так не можем? Можем! У нас очень протяжённый город, много отдалённых микрорайонов, откуда людям трудно ездить в театр. Вот, например, в Орджоникидзевском районе, на ул. Академика Веденеева, есть прекрасный, недавно отремонтированный ДК «Искра». Почему бы нам не приезжать со спектаклями туда? Причём не адаптировать спектакли основного репертуара, а ставить специально с учётом особенностей площадки, размера сцены, оборудования и т. п.: это для Дома актёра, это для «Триумфа», а это для ДК им. Кирова…

— Раз речь зашла о регулярной работе театра на новых площадках, то не распространится ли ваша экспансия на другие города?

— Конечно, распространится, уже распространяется. В начале декабря у нас проходили обменные гастроли с Тюменью. Мы разработали схему таких гастрольных туров, которые будут окупаться и приносить прибыль. Выбрали несколько городов — доступных, логистически понятных: Ижевск, Тюмень, Екатеринбург, Казань… Может быть, Челябинск, но там нет пока подходящих площадок. Планируем выезжать шесть раз в год на два-три дня, вывозить каждый раз один спектакль — но полностью, со всеми декорациями, с оборудованием, с полным составом артистов и оркестра. Это целесообразно. И это большой стимул для развития театра, ведь каждый раз после гастролей у нас появляется большой пул лояльных зрителей в других городах, которые приезжают на наши спектакли в Пермь или ждут нас. 52 гастрольных выезда в год — мы уже знаем, как это делать.

— Э-э-э… А вам не кажется, что у вас очень уж экстенсивный подход? Такое резкое увеличение количества спектаклей не скажется ли негативно на качестве?

— Скажется только позитивно, если соблюдать баланс и учитывать интересы и сотрудников, и зрителей. Театр идёт к этому очень планомерно.

В этом году мы уже третий раз набрали студенческий курс по специальности «артист музыкально-драматического театра» — это кадровый ресурс, который воспитывает сам театр. В 95-м сезоне в труппе театра появилось 13 новых актёров, два новых артиста балета, труппа постоянно расширяется, и в планах продолжать эту практику. Необходимо уравнивать нагрузку, чтобы у всех артистов были выходные дни. Мы активно вводим в спектакли новых актёров и наших студентов, которые учатся на третьем курсе. Недавно перевыпустили «Географ глобус пропил», и там в ролях школьников — студенты.

— Как вам, человеку цифр, схем и графиков, работается в творческом коллективе?

— У нас случилось чудо: сложился тандем художественного руководителя и исполнительного директора. Мы с Борисом Леонидовичем Мильграмом двигаемся к общей цели — построить лучший региональный театр в России. Вторая магия — командная работа: все «клеточки» в команде ТТ — в руководстве, художественном составе, цехах — заняты квалифицированными сотрудниками, которые находятся на своих местах, делают то, что должны делать, и делают это хорошо, в общих интересах. Благодаря этому театр развивается очень быстро.

— Вы как-то влияете на принятие решений, какой спектакль ставить на большой сцене, какой на малой, какой вообще не ставить, потому что он не будет рентабельным?

Никита Чунтомов

— Надо отдавать себе отчёт в том, что региональный театр в России практически невозможно сделать полностью окупаемым, если, конечно, это театр, где в зале больше 200 мест, в труппе больше 20 артистов, а на сцене не две табуретки. У каждого спектакля есть определённая ёмкость — то количество зрителей, которое на него сходит. У драматического спектакля это до 50 показов и 30 тыс. потенциальных зрителей. Исключение — спектакли по произведениям из школьной программы, они могут идти годами для всё новых и новых поколений школьников.

Музыкальный спектакль ставить перспективнее: его зрительская ёмкость — до 75 показов, то есть до 50 тыс. зрителей. У таких спектаклей, как «Алые паруса» и «Винил», общая аудитория может составить и 100 тыс. зрителей, потому что у этих мюзиклов много сценариев посещения: романтические пары, родители с детьми-подростками, молодёжные компании.

Есть ещё такая категория, как «спектакль, созданный на местном контенте». У нас в Перми это «Географ…» — недавно мы сыграли его в 91-й раз. Этот спектакль связан с территорией и воспринимается жителями города особенно эмоционально.

И, конечно, есть фестивальный формат — у нас это «Антигона», «Пьяные»… Эти спектакли большой аудитории не соберут, но они должны быть в репертуаре для развития зрительской культуры, для профессионального роста актёров и реализации ими более сложных сценических задач.

При составлении репертуара мы работаем с методом альтернативных издержек — это из курса микроэкономики; то есть, проще говоря, анализируем, в какой день недели какой спектакль показывать выгоднее.

Известно, что в выходные дни заполняемость зала больше, но есть такие спектакли, которые не слишком много теряют в прибыли и в будни. Вот, скажем, «Анна Каренина» в будни зарабатывает 200 тыс. руб., а в выходные — 300 тыс. руб., а «Алые паруса» в будни приносят 400 тыс. руб., а в выходные — 450 тыс. руб. Значит, если мы поставим «Алые паруса» на вечер вторника или среды, а «Анну Каренину» — на субботу или воскресенье, мы выиграем 50 тыс. руб.

В 2018–2019 годах управление репертуаром стало одним из способов увеличения ресурсов театра, то есть повышения зарплаты сотрудников, увеличения бюджета на постановки, получения дополнительных средств на реализацию проектов, повышения качества и количества театральных продуктов. К слову, в Театре-Театре с 2012 года не менялось бюджетное финансирование, и, наконец, в этом году мы добились изменения финансирования на будущий год.

— Ну, если рассматривать театр как коммерческое предприятие, можно же ставить проверенные мюзиклы вроде «Нотр-Дам»…

— Вопрос не в коммерции — вопрос в эффективности. Я уже говорил ранее, что театр не может быть самоокупаемым, по крайней мере в регионах. Но театр может и должен быть эффективным. Да, конечно, можно ставить в сотый раз «Нотр-Дам» или «Юнону и Авось», но, во-первых, нам интересно развивать театр, который создаёт собственные уникальные продукты как по смыслу, так и по формату. «Антигона», «Три товарища» — всё это авторские музыкальные спектакли, созданные с нуля специально для Театра-Театра.

Во-вторых, в перспективе самостоятельный театральный продукт тоже может стать точкой роста, источником ресурсов для развития. Почему можно продавать франшизу на «Кошек» или «Призрак оперы» и не продать права на мюзикл «Три товарища»? Есть много музыкальных театров, которые специализируются на франшизных постановках, наверняка кто-то захочет приобрести франшизы Театра-Театра, когда они будут хорошо «упакованы», содержательно наполнены необходимыми материалами: техрайдер, декорации, описание ролей, профили артистов, рекламный пакет и пр.

Мы же — театр, склонный к новому, к экспериментам. Этим летом на базе ТТ при поддержке Министерства культуры Пермского края впервые прошла «Лаборатория мюзикла», целью которой было создание музыкального спектакля с нуля. Это новый формат. До сих пор никто ничего подобного не проводил, по крайней мере, мы у себя точно.

Скоро у нас будут музыкальные спектакли на малой сцене: камерные мюзиклы, монооперы — очередные жанровые открытия. Драма, конечно, останется в репертуаре — в следующем сезоне наших зрителей ждёт «Моби Дик» болгарского режиссёра Дианы Добревой.

Театр может и должен быть разным. Именно такой театр мы и строим.









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