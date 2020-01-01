Елена Бардукова Под знаком Дёмкина Эксперты подвели итоги работы главы Перми за 2021 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Алексей Дёмкин был назначен исполняющим обязанности главы Перми 16 декабря 2020 года. По мнению политтехнологов, новый глава Перми не отказался от планов своих предшественников и довёл до логического завершения ряд важных городских строек и проектов.

По словам директора Центра избирательных технологий, политконсультанта Людмилы Ознобишиной, этот период можно назвать периодом формирования: проходит формирование городской команды, это касается и отраслевой структуры, и административно-территориальной.

«Алексею Дёмкину удалось, как он, собственно, и декларировал на входе, создать свою городскую команду. Под ротацию попали почти все заместители главы города. Уверен, это было трудным решением, так как предыдущая команда обладала серьёзными компетенциями, заслугами и добилась видимых успехов в дорожном строительстве, решении проблем детских садов и школ, благоустройстве города и т. д., — объясняет политический консультант Алексей Чусовитин. — И несмотря на всё это, Алексей Дёмкин всё же принял решение — в плановом порядке, без «срыва резьбы» их заменить. Кадровый критерий, которым руководствовался новый глава, — ставка на технократов. Все его нынешние замы — эффективные исполнители. Не больше, не меньше. Как справится новая команда, мы увидим в ближайшие несколько лет».

Сам Алексей Дёмкин в ходе прямого эфира, прошедшего 9 декабря на его странице в социальной сети «ВКонтакте», подчеркнул, что все реализованные и продолжающиеся на данный момент городские проекты начинались его предшественником: «Я, подхватив это знамя, постарался его не уронить».

Дорожные артерии города

В 2021 году удалось завершить сразу несколько многолетних строек и закрыть многие сложные вопросы. В частности, один из наиболее долгих, финансово ёмких и долгожданных проектов — реконструкция ул. Героев Хасана.

«Эта транспортная артерия строилась долго, и это было не просто асфальтирование дороги, это полное переустройство инженерных сетей: водопровода, канализации, газопроводов, силовых кабелей, тепловых сетей. Все эти работы необходимо было синхронизировать», — объяснил Алексей Дёмкин.

По сути, за эти годы была построена совершенно новая дорога с полноценным шестиполосным движением. Осенью дорога была запущена, и многие жители и гости, приезжающие со стороны Екатеринбурга, «выдохнули», отметил глава Перми.

Кроме того, в текущем году закончена реконструкция ул. Карпинского на участке от ул. Советской Армии до ул. Архитектора Свиязева, завершаются работы по строительству совершенно новой ул. Маршала Жукова.

Продолжается ремонт ул. Строителей. Как отмечают в мэрии, этот объект является краевым, но, поскольку находится он на территории Перми, Алексей Дёмкин совместно с депутатами Пермской городской думы регулярно выезжал на объект и контролировал ход работ. В результате, как и обещали, в октябре было открыто четырёхполосное движение на участке от ул. Куфонина до ул. Желябова. На дальнейших этапах реконструкции ул. Строителей городские власти также выражают готовность при необходимости включаться в работу.

Большое внимание город уделяет развитию общественного транспорта. Так, в 2021 году капитально отремонтировали трамвайные пути на ул. Уральской, запустили новую трамвайную линию на ул. Революции. Стоит отметить, что новых трамвайных веток в городе не строили с 1970-х годов. Обновляется и трамвайный парк. По словам Алексея Дёмкина, Пермь включена в перечень 12 городов России, участвующих в пилотном проекте комплексной модернизации городского электрического транспорта. В ближайшую трёхлетку планируется провести капитальный ремонт 50 км трамвайных путей, построить новые депо, модернизировать 10 тяговых подстанций и закупить 50 новых низкопольных трамваев.

Алексей Чусовитин, политконсультант:

— Несмотря на обновление команды, работа администрации города и районов шла в плановом порядке. В это лето объёмы ремонтов превзошли все прежние достижения. Фактически весь город превратился в одну большую стройку. Конечно, есть понимание, что отчасти это заслуга предыдущей команды, которая готовила базу для этой «дорожной революции», но исполнять и контролировать пришлось уже Дёмкину. И он с этой задачей справился.

Долгожданные школы и сады

Эффективность работы новой команды можно отследить и по сфере образования. В 2021 году открылись четыре крупных детских сада в разных районах Перми. Все вопросы, связанные с их оборудованием или работой воспитателей, берёт на контроль городской департамент образования и при необходимости вносит корректировки.

Также в этом году открылась школа №93 «Фотоника». Здесь пришлось сменить подрядчика и увеличить финансирование, но стройку удалось довести до конца. В начале года приняла учеников гимназия №3 в Орджоникидзевском районе. Завершено строительство нового здания школы «СинТез» на ул. Юнг Прикамья, 3, сейчас объект готовится к сдаче.

И, наконец, решён вопрос с одним из самых проблемных образовательных объектов города — школой в жилом комплексе «Арсенал». Несмотря на долгие судебные разбирательства, здание было передано в муниципальную собственность и 1 декабря открыло двери для учеников начальных классов.

«Эта школа — долгожданный объект для пермяков, особенно проживающих в ЖК «Арсенал». Они неоднократно обращались в администрацию города и вышестоящие инстанции с просьбой быстрее запустить школу. Сейчас здесь обучаются школьники первых—четвёртых классов, с нового года образовательное учреждение начнёт функционировать в полном объёме», — пообещал Алексей Дёмкин.

Также в качестве примеров успешно реализованных проектов можно отметить полностью обновлённую набережную и строительство нового современного здания для городской службы спасения, решение вопросов благоустройства дворовых территорий, строительство и ремонт спортивных площадок и т. д.

Добавим, что работа по многим объектам в городе ведётся в тандеме с краевыми властями и губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. В частности, благодаря значительному федеральному и региональному софинансированию реализуются масштабные инициативы в рамках проекта «Пермь-300», приуроченному к юбилею краевой столицы.

Людмила Ознобишина, директор Центра избирательных технологий, политконсультант:

— Есть и проблемные моменты, над которыми у администрации идёт работа, — это вопросы транспортного обслуживания и тарифов, реконструкция центральных улиц — Ленина и Комсомольского проспекта, управление политическими процессами в городе. Но, повторюсь, за столь небольшой срок сложно решить абсолютно все вопросы. Наверное, гораздо важнее то, что городская власть у нас, с одной стороны, на одной волне с краевой, но временами демонстрирует и самостоятельное видение. Хорошо ли это для жителей — покажет время.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.