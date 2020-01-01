Елена Бардукова «В любой ситуации надо искать плюсы и «корешки» Генеральный директор выставочного объединения «Пермская ярмарка» Сергей Климов — о конкуренции, новых проектах со старыми названиями, перспективах и продвижении региона Поделиться Поделиться Твитнуть

— Сергей Аркадьевич, в этом году Пермская ярмарка отмечает 30-летие со дня основания. Что бы вы назвали главным итогом?

Фото предоставлены пресс-службой «Пермской Ярмарки»

— Считаю, что за 30 лет существования мы создали бренд. А в это слово вкладывается очень многое. Например, когда провожу собеседование, всегда спрашиваю, какие продукты «Пермской ярмарки» знает потенциальный сотрудник. Обычно соискатели называют порядка четырёх-пяти направлений, на которых точно бывают. В их число входит выставка «Образование и карьера», которую за всё время работы посетило около полумиллиона человек. Очень популярны проекты, связанные с недвижимостью, детская выставка «Умный ребёнок», «Арт-Пермь», «Ярмарка народных промыслов», «Русь православная». И мы эти проекты делаем не просто хорошо, а на высоком международном уровне, это подтверждено экспертами.

— За год Пермскую ярмарку посещает примерно полмиллиона человек. Как удалось прийти к такой цифре?

— Знаете, люди приходят не просто посмотреть, что-то купить, услугу получить. Нам неважно просто раскрыть тематику, нам важно создать настроение на своей площадке. Поэтому мы всегда делаем так, чтобы люди буквально физически ощущали мир детства или отношение к своему домашнему питомцу. Это всегда было нашей задачей. Мы никогда не скрывали, что получаем удовольствие от того, что делаем.

Это, мне кажется, важная деталь, которая позволила нам из регионального выставочного объединения вырасти до уровня российского оператора. Да, наша штаб-квартира находится в Перми. Но мало кто знает, что, например, в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» из 13 крупных проектов три делаем мы. Это масштабные региональные выставки по металлообработке и сварке, медицине. В этом году впервые провели выставку «Рудник Урала» для горнодобывающей промышленности.

В Санкт-Петербурге в сложнейшем 2020 году провели крупнейшую художественную ярмарку в России «Понаехали!». Получили за неё очень много профессиональных наград, оценок и считаем это своим колоссальным достижением. У нас достаточно широкая линейка продуктов, которые представлены также во Владивостоке и Оренбурге.

В российском экспомире мы достаточно известны. Нас уважают, с нами считаются, спрашивают, что у нас есть интересного, приглашают в свои регионы. К сожалению, из-за пандемии не получилось реализовать ряд проектов в Новосибирске, но это дело будущего.

— Как добились известности?

— Мы достаточно креативная команда для этого бизнеса. Отмечу, что в выставочной деятельности большая конкуренция. Часто говорят, что Климов создал в Пермском крае такие условия, что у него нет конкурентов. Да, мы добивались этого. Потому что важно, чтобы проекты в Перми были не просто хорошими, а отличными. Наши конкуренты — другие регионы. Для нас важно продвигать Пермь и Пермский край, для этого нужна сильная компания.

Представьте, что в Прикамье две авиакомпании, которые начинают конкурировать за пассажиров. И что получается? Приходит чуть более известная авиакомпания извне и вышибает обе. Поэтому есть продукты, которые на территориях должны, условно говоря, иметь только одного представителя. Но эту «внутреннюю монополию» надо использовать так, чтобы быть сильным снаружи.

— Объясните.

— Мы должны добиться, чтобы представители из Европы, Америки, Азии, Африки, участники из других регионов России приезжали к нам, а не, например, в Екатеринбург или Новосибирск. Ведь если они приехали, они будут формировать у нас свою политику продаж и предложений, располагать здесь базы, точки роста. То же самое и с видимостью на уровне России — Федерация видит и выделяет сильнейших. Это очевидно: если ты слабый, к тебе не поедут, тебя не заметят, к тебе не прислушаются.

Ещё одна важная деталь: нужно, чтобы регион готов был это принять. Если хочешь, чтобы к тебе прилетели, у тебя должно быть достаточное количество рейсов, мест для размещения, отдыха, культурные программы. Это целый комплекс задач. Он сложный. Но если ты его решаешь, ты — золото, потому что у нас не самый благоприятный в этом отношении край. У нас нет моря, у нас сложная климатическая обстановка. Да, есть история, замечательные люди, развитая промышленность, но этого недостаточно. Надо определять наши ключевые возможности и выводить их на первый план. Только в этом случае мы сможем заявить о себе.

Я считаю, что это должно быть системным. При этом я допускаю, что может появиться другой оператор, но он обязательно тоже должен быть сильным, с правилами, с опытом. Потому что можно до бесконечности хвалиться своими достижениями, именем и проектами (а они у нас есть), но важно жить не историей, а будущим, идти в ногу со временем.

— К слову о времени. Как удалось пройти пандемийный период?

— У нас был очень сложный период. Я не завидую бизнесу. Но в любой ситуации надо искать плюсы и «корешки», которые продолжат расти, приживаться, принесут какие-то плоды.

Много говорилось про выставки онлайн, виртуальные проекты. Ну и где они? Прошло два года. По нашей экспертной оценке, ни в России, ни в Китае, ни в Америке не получилось какого-то устойчивого продукта. Только какие-то мультипродукты, где всё перемешано. И мы их тоже делаем, но прибыли нет, нет результата.

Есть эффект, но ты на этом ничего не зарабатываешь. Это трудно монетизировать. Это достаточно спорно и сложно, потому что удовлетворить надо потребности сразу несколько категорий людей.

Нам удалось найти подходящий формат, который смог удовлетворить потребности двух сторон — посетителя и участника проекта. Все знают выставку «Образование и карьера». В этом году мы проводили её удалённо. В процессе было задействовано огромное количество людей: программисты, техники, вузы, ссузы — целая пирамида. В очном формате за три дня её посещают примерно 50 тыс. человек. Мы сохранили объём посетителей — онлайн за неделю к нам «постучались» 48 тыс. человек. А профтестирование прошли 28 тыс. человек. Тестирование — это когда школьник проходит профориентационный тест, определяет возможные векторы обучения. После чего ему выдаётся индивидуальный список учебных заведений, в которые он может поступить. Таким образом, к вузам и ссузам приходили «целевые» абитуриенты, задавали им вопросы, уточняли детали поступления. Именно такое прямое общение и есть цель любой выставки, в том числе онлайн.

Мы рекламировали эту выставку в том числе и в других регионах — Удмуртии, Кировской и Свердловской областях. Это позволило рассказать о наших образовательных учреждениях среднего и высшего звена абитуриентам из других регионов. Скажу вам, что интерес к учёбе в регионе достаточно высокий.

Сейчас говорить об этом просто. Когда только придумали проект, было страшно.

— Получается, что онлайн всё-таки сработал?

— Сработал, но он нам денег не принёс. Он принёс результат.

Добавлю, что мы научились работать онлайн не только на примере образования. У нас большой опыт проведения на удалёнке вебинаров, деловых программ, конференций. Причём с достаточно большим количеством посещений, спикеров, параллельных трансляций. Наверное, в этом направлении мы точно будем работать ещё больше.

— Как планируете работать дальше?

— Хочу, чтобы пермяки знали, что мы не будем жить только прошлыми интересами, мы будем создавать «изюм» всегда.

Например, «Арт-Пермь». Она проходит ежегодно, но каждая выставка имеет собственный взгляд на культуру и настроение. Потому что нельзя показывать одно и то же. На последней был «Театр теней», представляющий, как можно посмотреть на тень или её отсутствие за короткий промежуток времени. У людей что-то просто перевернулось в голове. У меня тоже, хотя я много чего видел.

Мы стараемся сделать так, чтобы, несмотря на старое название, люди приходили на новый проект. При этом мы не просто проводим рестайлинг, навешиваем новый бампер и делаем другой багажник. Мы внутренность меняем.

— Как определяете, что именно нужно поменять?

— Мы тесно работаем с рядом министерств, крупных предприятий, учебными заведениями и стараемся определить, что им надо. Так к этому и приходим. Сейчас очень много точек продвижения. Если раньше было «утром в газете — вечером в куплете», то сейчас в минуту — в интернете и в секунду — в телефоне. И попробуй выделиться в этой среде.

Мы живём в условиях, в которых надо находить преимущества и правильно двигаться в этих направлениях. Я вроде бы говорю обычные слова, но это же очень сложная работа. Мы постоянно учимся, коллектив постоянно работает над собой. У нас внутри столько оценок, пересмотров — бывает, что даже ломаем проекты.

— Есть ли перспективы для расширения и дальнейшего развития?

— Если говорить о перспективах, мы совершенно точно будем продолжать работу в Екатеринбурге, планируем реализовать там ещё три проекта, есть дополнительные планы на Санкт-Петербург. Рассматриваем и другие регионы.

Видим, что и в Перми сейчас есть настроение делать большие сильные проекты. Недавно Корпорация развития Пермского края выкупила здание бывшего гипермаркета «Карусель» на шоссе Космонавтов, 59 под размещение конгрессно-выставочного центра.

Это здание нужно использовать максимально эффективно, нужно, чтобы там появился хороший контент, который будет соответствовать времени, настроению, интересам жителей. И чтобы этот контент приносил какие-то дивиденды, не обязательно денежные. Это вообще не тот бизнес, где «деньги — деньги». Результат — это продвижение территории, приглашение сюда того или иного участника. Люди, которые приезжают сюда, оставляют деньги в регионе. Есть продукты, которые не приносят тебе прямого финансового результата, он косвенный. И это надо понимать и поддерживать.

Надо сделать так, чтобы этот кусочек земли «заиграл», стал заметным на российском и мировом уровне, с точки зрения как материально-технической базы, так и внутреннего содержания. Мы однозначно будем участвовать во всех конкурсах и предложениях. Посмотрим, насколько сумеем доказать свои компетенции в дальнейшем. У нас есть опыт и качество. Мы готовы работать, у нас есть потенциал, мы никого не пытаемся обмануть. Пандемия нас не убила, надеюсь, что и всё остальное не сможет.

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