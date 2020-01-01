Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Невидимое видимо Выставка «Невидимый свет» в музее PERMM изучает самое привычное физическое явление с точки зрения эстетики и смыслов Поделиться Поделиться Твитнуть

Сложно сказать, почему выставка Петра Стабровского в Музее современного искусства PERMM называется «Невидимый свет» (0+). Точнее было бы сказать «Неизвестный свет»: свет в произведениях художника вполне виден, но показан как нечто невиданное ранее.

Кирилл Логинов

Пётр Стабровский — выпускник программы Арсения Сергеева «Арт-политика», он, можно сказать, рос и вырос вместе с музеем, на протяжении всего существования PERMM будучи и участником самых разнообразных проектов, и куратором, и просто другом. Кроме собственно артистической деятельности Пётр занимается фотографией и дизайном; во всех сферах его деятельности свет — его важнейший инструмент, и персональная выставка, до которой он, наконец, дорос в «возрасте Христа» — 33 года, полностью посвящена свету как явлению красивому и полному смыслов.

На первый взгляд, это очень простая выставка: она состоит из двух тотальных инсталляций, каждая — на целый этаж, и видеодокументации их создания; но «зависнуть» тут можно очень надолго — сначала послушать подробную экскурсию, а затем прогуляться самостоятельно, проникаясь атмосферой, вглядываясь в многочисленные световые эффекты, разглядывая все подробности геометрии световых конструкций и просто медитируя.

Здесь из света — всё: кураторские тексты — это проекции на стены, пояснительные надписи вроде «Берегите глаза, изучая источники освещения» — подсвеченные таблички, не прикреплённые к стенам, а висящие словно в пустоте. Ничего лишнего! Только свет и пространство, в которое он помещён. Стабровский учёл, что здание музея на бульваре Гагарина, 24 выстроено в форме призмы — инструмента преломления света, и «преломил» его через художническое восприятие, призвав зрителей дополнить это «преломление» в собственном взгляде.

Первый этаж полностью занят инсталляцией «Появление света», здесь главный герой — источник света, то есть, попросту говоря, лампочка. Осветительные приборы из коллекции художника — от обычной лампы накаливания до китайской разноцветной вертушки, разбрасывающей блики вокруг себя, — помещены в 14 световых коробов, каждый в виде повёрнутой горизонтально четырёхгранной пирамиды, в центре и внутри которой как раз и находится лампочка. Пирамиды помещены в круг, и получается презабавная геометрия — круг, вписанный в треугольник (форма помещения), при этом состоящий из пирамид, а средоточие пространства — точка, источник света. Иногда это буквально точка — светодиод, иногда она разрастается до причудливо изогнутой неоновой трубки. Разного цвета, разного размера. Худож­ник предлагает рассматривать их в разной перспективе, с разных ракурсов.

В идеале, проникнувшись разнообразием этих светящихся объектов, каждый из которых получает полноту и глубину благодаря блестящим стенкам пирамид, зритель должен понять, насколько велик и выразителен свет как носитель языка искусства.

На втором этаже зрительская задача усложняется: предлагается самостоятельно заняться созданием световых эффектов. Инсталляция «Отражение света» — интерактивная. Нужно взять фонарик (они предусмотрены) и освещать с разных сторон и в разных направлениях развешенные опять-таки в форме круга, точнее, овала, прямоугольные фрагменты виниловой плёнки: зеркальной, прозрачной, гофрированной. С разнообразными «побежалостями»… Каждый раз появляются причудливые блики и на самой плёнке, и вокруг, а порой световая интерференция рождает вовсе феерические эффекты — например, гало вокруг фонарика.

Когда в зале сразу много посетителей, возникают причудливые сочетания. Здесь можно застрять надолго, позабыв о времени, а для детей просто неисчерпаемый источник удовольствия. Но, кроме прочего, в инсталляции явно читается авторский посыл: искусства не существует без зрительского взгляда. Только в соавторстве с видящим свет становится собой.

Третий этаж — «Лаборатория света» — это пространство разнообразных интерактивных занятий, уроков для детской музейной программы «Чердак» и для школы дизайна «Точка», в которой Стабровский преподаёт; здесь проходят встречи с художником, концерты и диджейские сеты. Если же нет никаких мероприятий, то можно посмотреть, как создавался «Невидимый свет»: видеофиксация — на нескольких экранах.

Пётр Стабровский, художник:

— Свет невозможно увидеть, но всё, что мы видим, и есть свет. Свет можно рассматривать как поток фотонов, заполняющих пространство и отражающихся от поверхностей. Отражённые частицы воспринимает человеческий глаз и обрабатывает мозг — это позволяет нам различать предметы, поверхности, фактуры, цвета. Мы видим объекты и окружающую среду, но как увидеть сам свет?

С помощью инсталляций я предлагаю посмотреть на свет в новых обстоятельствах и открыть в нём красоту, которая, как правило, остаётся невидимой для нас. Для того чтобы увидеть свет, нужно прожить новый визуальный опыт. Главным в процессе видения для меня становится не феномен света, не то, как он устроен с научной точки зрения, а то, как мы можем его воспринимать, что мы при этом ощущаем.

Исследуя свет как объект искусства, вместе мы проходим через опыт, который я переживаю в своей художественной практике.

Впервые я выбрал свет как материал для работы, когда учился у Арсения Сергеева в школе современного искусства «Арт-политика» в 2013 году. В своей первой работе для отчётной выставки школы я пытался увидеть свет. Этот вопрос — как увидеть свет? — двигал меня как художника на протяжении всего времени. Постепенно он привёл меня к пониманию, что не нужно сооружать какой-то специальный инструмент для наблюдения за фотонами или что-то вроде этого. Для того чтобы увидеть, нужно уметь направлять внимание. Дело не в природе света, не в физике, не в технологиях, а именно в видении. Наверное, это главное в моей деятельности как художника, который работает со светом.

С одной стороны, выставка «Невидимый свет» — это результат исследования, накопленный опыт, с другой стороны — это процесс исследования, который происходит со мной и с каждым посетителем. Моя задача — дать новый визуальный опыт, который посетитель может воспринять и встроить в свою повседневность.

Чтобы идти на эту выставку, надо настроиться соответственно. Не ждать обилия информации, не торопиться, не думать о суетном. Только тогда можно увидеть свет.

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