За северным сиянием Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 2021 года из Перми появились прямые регулярные авиаперелёты в Мурманск, Салехард и Новый Уренгой.

Благодаря расширению этой осенью программы краевого минтранса по субсидированию авиаперелётов, из Перми появились прямые рейсы в Мурманск, а благодаря федеральной субсидии — в Салехард и Новый Уренгой.

В декабре слетать туда и обратно из Перми в Мурманск можно за 10,5 тыс. руб., в Новый Уренгой — 20 тыс. руб., а в Салехард — 16,6 тыс. руб. Через Москву полёт займет на несколько часов больше, а сами билеты обойдутся дороже примерно на четверть.

Главное, чем привлекают северные российские города туристов — северное полярное сияние и суровая красота местных достопримечательностей.

«Если улететь в любой из этих городов на неделю и подгадать с погодой, то можно гарантированно увидеть северное сияние, — отмечает директор туроператора Nordural из Перми Юрий Половников. — В ясную и морозную погоду оно полыхает на сотни километров. Поэтому куда-то в тундру для этого ехать вовсе необязательно».

Такие туры вполне подходят для туристов и без опыта путешествий на север: любоваться северной природой можно и без отрыва от цивилизации.

«Северное сияние очень впечатлило, — делится воспоминаниями от осенней поездки в Териберку Мурманской области с турфирмой «Другой маршрут» турист Ирина Короткова. — Зелёные переливы света с неоновыми полосами и столбами, все движется и принимает разнообразные формы. Описание словами или картинки в интернете никогда не передадут всех ощущений. Это как просто посмотреть на кусочек тортика, а не съесть его».

По словам Ирины Коротковой, отдельное приключение — это «поймать» момент, когда на небе появляется северное сияние. «Неизвестно, в какой конкретно момент на небе появляется северное сияние. Мы ориентировались на прогнозы по специальным программам. Когда кто-то замечал, что на небе появляется уже знакомый визуальный эффект, то сразу кричал остальным».

Приятные впечатления оставила и местная кухня, туристов здесь кормят блюдами из крабов, гребешков и оленины.

«Люди едут на север за суровой красотой природы, тишиной и чистым воздухом, — отмечает заместитель заведующего кафедрой иностранных языков и связей с общественностью по digital и PR ПНИПУ Юлия Лекторова. — Парадокс в том, что чем более технологичнее и сложнее мир вокруг, тем больше человека тянет к природе. На отдыхе житель мегаполиса стремится сменить обстановку, получить новые впечатления, попав в необычное для себя окружение. А северная часть России, как раз и хороша тем, что позволяет раздвинуть границы повседневного опыта». При этом Юлия Лекторова отмечает, что в такие туры едет «продвинутая» и платёжеспособная аудитория, за которую достаточно сильная конкуренция на рынке туристических услуг.

Салехард и Новый Уренгой

Туроператоры предлагают достаточно много различных программ на север этой зимой, многие с низким уровнем сложности и под разнообразную аудиторию. Например, этнографические туры на полуостров Ямал.

Стоимость четырёхдневного тура с проживанием в гостинице и без билетов до Салехарда или Нового Уренгоя — от 30 тыс. руб.

Стандартный тур в Салехарде включает в себя экскурсию по городу, посещение стойбища оленеводов, катание на оленьих упряжках и музейно-выставочного комплекса имени И.С.Шемановского с осмотром местной археологической коллекции.

В Новом Уренгое, центре газодобычи на Ямале, предлагают съездить на полярный круг, провести экскурсию по городу, а также сходить в тематический музей «Газпром Добыча Новый Уренгой». Среди доступных зимой дополнительных возможностей — поездка на снегоходах к Тюменской сверхглубокой скважине и зимняя рыбалка на реке Пур.

Мурманск и Териберка

Путешествие в Мурманск обычно рекомендуют совмещать с поездкой в небольшой посёлок этого же региона Териберку. Стоимость такого пятидневного тура без авиабилетов до Мурманска — от 30 тыс. руб.

В Мурманске путешественникам рекомендуют посетить памятник защитникам советского заполярья или «Алёшу», рубку атомной подводной лодки «Курск», скалу Бараний лоб, а также мемориальный комплекс Маяк. Один из самых красивых видов открывается со смотровой площадки на панораму торгового и рыбного портов.

Териберка, небольшой посёлок в Кольском районе — одно из главных туристических мест Мурманской области. Здесь можно посмотреть Батарейский водопад, пляж яйца динозавров, кладбище кораблей, заброшенную школу в Старой Териберке и саамскую деревню с оленями и хаски.

Андрей Алякринский, министр транспорта Пермского края:

— Рейсы в северные города России всегда субсидируются из федерального бюджета. В первую очередь потому что туда летают на работу «вахтовики». Также такие рейсы действительно способствуют развитию внутрироссийского туризма, а жители этих городов смогут посетить Пермь. Что касается формирования субсидируемых региональных направлений, куда входит, например, Мурманск, то при отборе есть несколько критериев. Во-первых, это должен быть прямой рейс, который ранее не осуществлялся из Перми. Во-вторых, прогнозируемый пассажиропоток должен составлять порядка 3 тыс. пассажиров за предшествующий год (за основу берутся данные по трансферу через Московский авиаузел. В-третьих, если это направление востребовано пассажирами по результатам анализа железнодорожных, автомобильных и водных перевозок.

Перечень субсидируемых региональными и федеральным бюджетами авиаперелётов из Перми в российские города:

Астрахань

Волгоград

Казань

Краснодар

Махачкала

Минеральные Воды

Мурманск

Нижний Новгород

Новый Уренгой

Новосибирск

Норильск

Омск

Салехард

Самара

Сургут

Тюмень

Челябинск

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