Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» За чудесами? Вам – сюда! Десять неочевидных, но важных причин побывать в Санкт-Петербурге Поделиться Поделиться Твитнуть

Нет, наверное, более проверенного маршрута поездки на уик-энд или на неделю, чем Санкт-Петербург. Сейчас, когда выехать за рубеж стало проблематично, толпы туристов устремляются в северную столицу, держа в голове известный всем набор «маст си»: Государственный Эрмитаж, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Русский музей, фонтаны Петергофа, прогулка по каналам, развод мостов…

Отличная программа для первого знакомства с великим городом, особенно летом, когда навигация в разгаре, белые ночи, эффектно смотрящиеся на их фоне мосты… Но что делать, если бывал в Питере уже не раз, а за окном – унылое межсезонье? Оказывается, есть множество причин съездить второй, третий, двадцать пятый раз – и даже в середине ноября.

Одеться потеплее, и прогулки по Питеру доставят истинное удовольствие; ведь здесь на каждом шагу – чудеса.

Городская скульптура

Они поджидают в самых неожиданных местах: крошечные изваяния из бронзы, увесистые каменные монументы; разные – но всегда необычные. Пусть Медный всадник и бронзовые кони Петра Клодта остаются символами Петербурга, но всё большее внимание здесь привлекает современная скульптура. Сегодня «просто скульптуры» или «просто памятника» в этом городе быть не может: они все с выдумкой, все с «изюминкой».

Вслед за знаменитым Чижиком-Пыжиком на Фонтанке (которого, кстати, уже неоднократно воровали), появились другие скульптурные миниатюры. Самая, наверное, популярная – «Петербургский ангел», который в 2012 году примостился на спинке скамейки в Измайловском парке рядом с Молодёжным театром.

Петербургский ангел / фото: poembook.ru

Автор скульптуры Роман Шустов – мастер авторской куклы, с бронзой он работал впервые. Его творение стало фантастически популярным. Актёры Молодёжного театра заботятся о соседе, в холодную погоду укутывают его шарфиком. Больше о нём позаботиться некому: Роман Шустов умер осенью 2020 года от ковида. Потомственный петербуржец, чьи мама и бабушка пережили блокаду, подарил своему городу ангела и сам им стал.

Автор памятника Доменико Трезини на Васильевском острове скульптор Павел Игнатьев изобразил знаменитого архитектора и инженера, автора планировки Кронштадта и проекта Александро-Невской лавры одетым в толстую лохматую шубу: уроженец Швейцарии сильно мёрз в России и одевался потеплее.

Напротив Исаакиевского собора на набережной Невы раскрыта каменная книга. Скульптура под названием «Послание через века» установлена перед входом в университет; на каменных страницах выбит фрагмент «Медного всадника» Пушкина.

Напротив легендарной тюрьмы «Кресты» бронзовая Анна Ахматова застыла в образе обернувшейся жены Лота; через эту тюрьму прошли репрессированные муж и сын поэтессы – Николай и Лев Гумилёвы. Вместе с «метафизическими сфинксами», которых подарил Петербургу Михаил Шемякин, эта скульптура составляет композицию памяти жертв политических репрессий.

Сфинксов, которые обращены к гуляющим по набережной людям прекрасными женскими лицами, а к тюрьме – гниющими черепами, Шемякин создал для Петербурга не случайно. Сфинкс – вообще питерская тема…

Волшебство

Если где-то и рассчитывать на «сбычу мечт» и надеяться на исполнение желаний, так это здесь, где есть столько инструментов для этого!

Самые надёжные, проверенные временем – это эрмитажные атланты. Их десять; чтобы сбылось задуманное желание, надо потереть большие пальцы ног у каждого из них. Впрочем, сфинксы, устроившиеся на набережной Васильевского острова, тоже надёжны и проверены временем – им, как-никак, по 5000 лет. Нужно подойти к обоим сфинксам и произнести желание вслух.

Есть и специализированные инструменты, «заточенные» под какое-то тематическое желание. Рядом со сфинксами, чуть ближе к воде, расположились четыре грифона. Подойдя к каждому из них, надо произнести: «Грифончик, грифончик, дай миллиончик!» – отличный способ ликвидировать материальные сложности. Если же есть проблемы с жильём, надо погладить зонтик «Петербургского ангела».

Короче, если надо срочно решить проблему волшебным путём – вам сюда.

Современная архитектура

Не только скульптура: современная архитектура в Санкт-Петербурге тоже отважно вступает в диалог с классикой. Не поленитесь приехать на Крестовский остров, чтобы полюбоваться на «газпромовские» чудеса – стадион «Газпром-арена», который, словно гигантская летающая тарелка, приземлился на берегу Финского залива, и, конечно, знаменитый «Лахта-центр» у парка 300-летия Петербурга, который отсюда отлично виден.

Стадион – творение японского архитектора Кисё Курокава – может похвастать вместимостью до 80 000 человек и инновационной раздвижной крышей; а «Лахта-центр» – это самый северный небоскрёб в мире, самый высокий в России и в Европе – 462 метра!

Постарайтесь побывать здесь на закате; разноцветная иллюминация (только на небоскрёбе размещено 23 000 осветительных приборов!) постепенно становится ярче, и фантастические сооружения превращаются в нечто вовсе уже инопланетное. Стремительные эстакады, свинчивающиеся в спирали и уходящие куда-то в волнующееся море, стройные вертикальные и плавные горизонтальные контуры – такое мы прежде видели только в кино о далёком будущем.

Несомненно, это архитектурная классика. Для наших потомков.

Частные музеи

Петербург гораздо теплее, чем мы себе представляли. В конце ноября здесь бесснежно и сухо, а отсутствие белых ночей компенсируется пылающими закатами. Но рано или поздно захочется согреться, выпить кофе, или глинтвейна, или чего покрепче!

А ещё можно согреться… в музее. Ведь музеев и музейчиков в этом городе около 200, в том числе частных. Их коллекциям могут позавидовать «большие» музеи, а с каким энтузиазмом, артистизмом и знанием своей темы ведут экскурсии их сотрудники!

Вот, к примеру, «Музей русской водки», расположенный в самом центре, недалеко от Исаакия. О знаменитом национальном напитке здесь можно узнать всё! Историю, технологию производства, разновидности… Здесь собрано множество причудливых сосудов, пробок, этикеток, рассказано множество курьёзных историй, связанных с водкой.

Экскурсия в этот музей завершается, само собой, дегустацией. Можно и пообедать – музей совмещён с рестораном.

Похожая история с «Музеем специй» – единственным в России и третьим в мире. Здесь собраны образцы всех известных специй и пряностей, а также интересные сведения о них, коллекции всевозможных солонок, перечниц, сосудов для масел… Работает магазин, где можно купить самые разные специи, сладости и масла, но главная «фишка» этого музея – мастер-классы по приготовлению карри, бедуинского кофе или пряного супа том-ям; с наступлением холодов особенно актуальны мастер-классы по глинтвейнам.

Частные музея – не обязательно маленькие и тематические; крупнейший в России частный музей изобразительного искусства находится здесь же – это знаменитая «Эрарта». Недавно совсем недалеко от неё, тоже на Васильевском острове, появилась «АртМуза» – арт-пространство в реконструированном пятиэтажном здании бывшей фабрики музыкальных инструментов.

Выставочное пространство в АртМузе / фото: Екатерина Рутковская

Здесь одновременно идёт не менее десятка выставок, каждая – не дольше месяца. Стили изобразительного искусства не важны: это благотворительный проект, и любой художник может прислать заявку на участие в резиденциях или выставках, будь он реалист или любой другой «-ист». Зрители в «АртМузе» не платят за билеты – даже на вернисажах.

И, конечно, здесь есть ресторан, причём ресторан из самой популярной категории в Санкт-Петербурге – на крыше, с панорамным обзором.

Реновация промышленных пространств

Бывшая фабрика музыкальных инструментов на Васильевском острове – не единственное петербургское предприятие, которое после реновации начало производить духовные ценности и служить для отдыха и просвещения. Санкт-Петербург – это десятки, как теперь говорят, «кейсов» возрождения к новой жизни пространств, раньше занятых закрытыми промышленными и военными объектами.

Новая Голландия. Вечер / фото: Анна Олейникова

Всем, кто в Перми связан с проектом Завода Шпагина, абсолютно необходимо побывать в Новой Голландии. Этот маленький остров в самом центре Санкт-Петербурга до 2004 года занимали различные службы Балтийского флота, и он был закрыт для посетителей. Туристы лишь снаружи могли любоваться блистательными образцами «краснокирпичной» архитектуры XVIII века: кирпич тогда только-только начинал широко использоваться в строительстве. Огромные склады, в которых хранился корабельный лес, помпезные, как триумфальная арка, ворота, украшенные дорическими мраморными колоннами, и абсолютно круглое здание «Бутылки» – старинной флотской гауптвахты – уже тогда производили неизгладимое впечатление.

Теперь же «неизгладимость» выросла стократ. Работы в комплексе ещё не завершены, но уже можно гулять по его территории, превращённой в парк; здесь есть каток, детская площадка, стилизованная под верфь, летом – пляж и пруд и, конечно, множество креативных магазинчиков, мастерских, образовательных проектов, в том числе школа Дианы Вишнёвой Context.

И рестораны. Как же без них!

Поесть…

То, что современный ресторан – это креативное предприятие, в Санкт-Петербурге можно убедиться тысячи раз.

В Новой Голландии несколько ресторанов, и каждый со своей концепцией. В «Доме № 12», введённом в эксплуатацию совсем недавно, расположился один из самых дорогих авторских ресторанов города – Cococouture из ресторанной сети «Кококо», принадлежащей Матильде Шнуровой. Если вы давно мечтали попробовать картошку с салом в сусальном золоте или суп из осенних листьев, то вам сюда. Порции крошечные, иногда всё блюдо может уместиться в чайную ложку, так что рекомендуем брать сразу сет из 15 перемен или хотя бы из девяти. Каждая подача сопровождается пафосной речью официанта: «Эту картошку мы томим шесть часов по японской технологии в бульоне из говяжьих рёбер»… – и всё такое прочее.

Если это для вас слишком (а это реально может показаться слишком), то лучше зайти в соседнее бистро Cococo – заведение той же сети, но гораздо демократичнее. Печёный сладкий перец с козьим сыром здесь бесподобен.

Всего ресторанов и кафе в Санкт-Петербурге более 7000! Понятно, что при такой конкуренции каждый старается отличиться. В меню ресторана Avocado Queen на Итальянской улице 70 % блюд содержат авокадо. Здесь даже десерты из авокадо! А ещё в меню есть водоросли, юзу, эдамаме, харисса и множество суперфудов. Понятно, что ресторан любим вегетарианцами и веганами, но и мясоедам здесь есть что заказать, а уж любителям морепродуктов вообще раздолье. Очень рекомендованы чёрная треска, блюда из краба и креветок, а на десерт – ромашковый торт.

Между тем, петербургский перекус может быть и очень демократичным, но, если вглядеться, таким милым, из детства. Помните эти жареные во фритюре сморщенные пирожки? Они же были вкусные, честно! В той же Новой Голландии возле киоска с пирожками всегда толпится народ. Пирожки с капустой и с вишнями, беляши с мясом – всё такое простое и правильное!

Знаменитые петербургские пышки / фото: Екатерина Рутковская

«Самый же из самых» петербургский перекус – это, конечно, пышки, колечки из упругого дрожжевого теста, жареные во фритюре. Да, у нас они называются пончиками, а здесь это настолько культовая еда, что даже навороченный Ginza Project открыл свою «Пышечную» на набережной канала Грибоедова. Заведение «в советском духе» может похвастать не только пышками, но и другим культовым питерским специалитетом – заварной кофе, который наливают в гранёный стакан из огромного бака и щедро сдабривают сгущёнкой.

Что, не впечатляет? Но надо обязательно попробовать! «Кто пышки не едал, тот в Питере не бывал», – гласит слоган этой пышечной.

…И выпить

Бары Санкт-Петербурга так расположены, что можно проложить фантастические маршруты через несколько заведений, выстроив их в зависимости от настроения.

В маршрут атмосферных, настроенческих баров обязательно войдёт «Угрюмочная» – иронично-брутальный джаз-бар для тех, кто в депрессии и унынии, выдержанный в стилистике фильмов-нуар. В заведении есть жилетка для рыданий, служба психологической поддержки и коктейли в пистолете и в шприце.

Угрюмочная / фото: paperpaper.ru

Если же настроение сказочно-фантазийное, то добро пожаловать в «Лобби-бар заблудшего дракона и трех эльфов». Это как бы лобби несуществующего отеля, и здесь есть восхитительная винная карта, а также неплохое меню закусок.

Дом радио

Для пермяков в Санкт-Петербурге есть особая точка притяжения – Дом радио, нынешняя резиденция Теодора Курентзиса и musicAeterna. Судя по количеству посетителей выставочного зала Дома радио, где сейчас разместилась экспозиция фотографий Александра Родченко, петербуржцы тоже хорошо выучили дорогу к этому сакральному месту.

В Доме радио проходит множество событий: концерты, кинопоказы, лекции, мастер-классы и даже открытые репетиции Теодора Курентзиса. Всех, кто входит в Дом радио, просят оставить мобильные телефоны в специальном шкафчике.

Музыкальный перформанс в Доме радио / фото: Александра Муравьёва

После этого начинается квест. Бывшее здание дворянского собрания Санкт-Петербурга напоминает лабиринт. Кажется, вышел на знакомую лестницу, а она вместо четвёртого этажа выводит тебя на третий. И совершенно непонятно, как попасть на четвёртый! Это доставляет особенно много удовольствия участникам проводимых здесь иммерсивных спектаклей.

Здесь сохранились артефакты времён активного советского радиовещания, целые комнаты, наполненные раритетной, но в своё время самой передовой вещательной техникой. Если же вы – счастливчик, который попал на экскурсии по Дому радио, то вы увидите и множество других чудес: комнату под названием «Тесла», – огромный коммутатор, из которого сотрудники радио выходили на связь с самыми высокими инстанциями, или «Комнату для вдохновения», где музыканты собираются на перекусы: здесь все стены увешаны портретами деятелей культуры, которых Курентзис считает своими личными героями.

Кронштадт

Несомненно, Петергоф и Царское Село, Гатчина и Павловск, Ораниенбаум и Стрельна давно изучены бывалыми посетителями Санкт-Петербурга, однако пригороды этого города неисчерпаемы!

В 1996 году открыли для посещения Кронштадт, и с каждым годом он становится всё интереснее и интереснее для туристов. Здесь всё как в Питере: классическая архитектура, краснокирпичные доки, превращённые в креативные пространства, смешная уличная скульптура, в том числе и исполняющая желания, сувенирные магазинчики, где проводятся дегустации кронштадтского зефира и местных ягодных наливок... Главный монумент – конечно же, памятник Петру I!

А ещё здесь есть нечто такое, что напрямую связано с Питером, но из центра города это не увидишь: огромные корабли – настоящие, военные, боевые; множество маяков, указывающих непростой путь в Кронштадтскую гавань, и охраняющие эту гавань старинные форты.

Остров фортов / фото: politnavigator.net

«Остров фортов» – так называется тематический парк, открывшийся в Кронштадте в этом году. Это ещё один пример творческой реновации некогда ветшающей промышленной территории. Здесь есть смотровая площадка, стилизованная под нос корабля, откуда в бинокль можно рассмотреть все форты; скульптура сидящих на камнях морского котика и альбатроса – издали кажется, что они живые; панорамные качели – на все стороны света, причудливая сеть тропинок-мостков со скамейками, спрятанными под поставленными кверху носом лодками, и очень красивый мемориальный парк, посвящённый выдающимся кронштадтцам-мореходам. Скульптура в честь первооткрывателей Антарктиды Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева – каменный айсберг с бронзовым пингвином.

Главная достопримечательность Кронштадта – Морской Николький собор, сооружение неземной красоты. Бронзовые рыбы и якоря украшают огромные двери, на полу – мозаика из каменной крошки с изображением кораблей и морских чудовищ, а над головой – купол, на котором небо…

Только ради этого уже стоит побывать в Кронштадте.

Просто красивое

Можно долго перечислять не самые известные, но такие привлекательные достопримечательности Петербурга, а можно просто гулять без особой цели и любоваться – ведь это город-музей.

Вы просто выходите на так называемое «Семимостье», в то самое место, «где Крюков канал и Фонтанка-река, словно брат и сестра, обнимаются»… Помните? «А Никола Морской с колокольни большой на студентов глядит, ухмыляется»! Вот он, Николо-Богоявленский морской собор – красивейшее здание в Петербурге, самая любимая прихожанами церковь, которая не закрывалась ни на один год; храм, посвящённый морякам русского флота и подчёркивающий статус Санкт-Петербурга как морской столицы страны.

Вечером, когда зажигается подсветка и узорчатое здание, созданное архитектором Растрелли, отражается в спокойных водах канала, вам не придётся объяснять, зачем снова и снова приезжать в Санкт-Петербург. Достаточно вот этого, по-настоящему волшебного места.

Ну, а если вы всё-таки хотите более подробно изучить все достопримечательности и возможности этого города и составить план поездки, вам – сюда.





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