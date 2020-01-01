Валерий Мазанов «Наследственное прогнозирование» как способ защитить близких Основатель юридической компании «Бизнес-Консалтинг» и руководитель Ассоциации экспертов антикризисного управления Урала и Поволжья Владимир Сивков — о проблемах наследования бизнеса в современной России Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Сивков

Евгений Демшин

— Владимир Васильевич, говоря о проблемах наследования бизнеса, невольно задаёшься вопросом: почему вообще надо уделять столько внимания этой теме? Она касается очень узкого круга лиц. К тому же, как показывают исследования, далеко не все из них беспокоятся о том, что будет с их бизнесом после их кончины…

— Честно скажу: если бы мне самому сейчас было лет 35, мы вряд ли говорили бы с вами на эту тему — она меня не интересовала. Но с каждым годом шансы оказаться в лучшем из миров у каждого из нас возрастают. И это всегда нужно иметь в виду.

Поэтому позволю себе с вами не согласиться. Приведу данные статистики. На начало 2021 года в России было зарегистрировано более 11,2 млн юридических лиц. Несмотря на то что последствия «ковидного» кризиса пережили не все и только за первое полугодие этого года количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 130 тыс., или на 4%, число ИП сегодня составляет 3,6 млн. Это первое — насчёт «узкого круга лиц».

Второе: та же статистика говорит о том, что около 70% вполне успешных предприятий закрывается в течение года-двух после смерти собственника. Каждое из этих предприятий — это сотрудники, которые обеспечивали свои семьи. Контрагенты и партнёры. Клиенты и покупатели. Иными словами, как мы уже отмечали, закрытие любого бизнеса не несёт ничего хорошего экономике и обществу. С учётом «биологического фактора» сегодня всё больше создателей бизнеса времён 1990—2000-х годов подходит к роковой черте. Значит, мы вплотную приблизились к критической массе закрывающихся по этой причине бизнесов.

— Статистика закрывающихся после смерти владельца бизнесов говорит о том, что наследники чаще всего не в состоянии разобраться с наследством?

— Это так. Чтобы это понять, предлагаю опуститься с макроэкономических небес на землю, по которой мы все ходим. Для этого просто приведу пример из нашей практики — случай, которым прямо сейчас занимаются юристы нашей компании.

Жил-был предприниматель. У него были жена и сын от предыдущего брака, который работал вместе с отцом. Жена в дела мужа особо не погружалась, в особенности бизнеса не была посвящена. Внезапно муж погиб в автомобильной аварии. Сын от принятия наследства отказался без объяснения причин, единственным наследником оказалась жена. Желая сохранить долю в квартире, которую она с мужем приобрела в браке, женщина пришла к нотариусу и вступила в наследство.

После этого ей стали приходить многомиллионные иски от банков. В исках она была указана в качестве ответчика. Выяснилось, что у покойного мужа были кредиты и займы в восьми банках на общую сумму более 40 млн руб., что бизнес — это два юридических лица, арендованные помещения и пустые склады, а также неисполненные обязательства перед контрагентами. Куда пошли кредитные деньги и где имущество компаний, никому не известно. И вишенка на торте — сын от первого брака вместе со своей матерью зарегистрировал новое юрлицо и с чистого листа ведёт бизнес отца, предоставив разбираться с долгами и обязательствами его второй жене.

В такой ситуации наследник оказывается вовлечён в клубок хитросплетений, к которым он не готов. Да и не может быть готов, ведь чтобы во всём этом разобраться, надо привлекать большое количество профессионалов.

Да, наследник на момент принятия наследства не может знать всех особенностей того, что он получает. Ведь принимая наследство, вы принимаете не только активы, но и долги, а сколько их — одному только ушедшему известно. К тому же не надо забывать, что такой ситуацией могут воспользоваться нечистые на руку партнёры и работники бизнеса.

В данной ситуации, учитывая состав активов, мы приняли решение воспользоваться процедурой банкротства умершего: с участием профессионального арбитражного управляющего и команды аудиторов и юристов полностью восстановить всю картину деятельности предприятий, найти утраченные активы и освободить наследницу от нежданных долгов, сохранив ей квартиру.

Вот, может быть, не напрямую, но это ответ на ваш вопрос. Практически у каждого из нас есть какая-то собственность. У многих из нас есть какой-то бизнес. И этот пример хорошо показывает, что мы, не задумываясь о «наследственном прогнозировании», можем доставить крупные неприятности близким — людям, которых любим.

— Представляется, что защитить любимую женщину покойный муж мог бы, если бы при жизни был с ней более откровенным. Рассказывал о своих делах и не создавал долгов за спиной жены…

— Знаете, я далёк от того, чтобы осуждать кого бы то ни было, тем более покойного. У каждого из нас есть свои тайны и «скелеты в шкафу», поэтому давайте вспомним Священное Писание: кто без греха — тот пусть и бросает камни.

К тому же многие из нас не посвящают своих близких в свои трудности из самых благих побуждений: не хотят расстраивать. Считают, что справятся сами — ведь время-то есть. Но всё чаще жизнь нас убеждает в том, что такого времени может и не быть. Особенно в наши дни, в период пандемии. Знаете, за эти полтора года я потерял 15 хороших людей, которых лично знал, ушедших в разном возрасте, от 40 до 65 лет. А сколько тех, с кем просто был знаком, — и не сосчитать.

Это я к тому, что мы должны посмотреть правде в глаза и понять: мы не в состоянии достоверно предсказывать даже своё ближайшее будущее. Но зато мы можем прогнозировать негативные последствия нашего внезапного ухода и предотвращать многие из них.

Вот совсем недавно умер знаменитый певец и композитор Александр Градский. Его друг Александр Журбин рассказывал, что за считаные месяцы до смерти Градский много сил тратил на строительство каких-то домов, хотя был полностью обеспечен жильём. На вопрос об этом ответил: «Мне очень важно до моего ухода обеспечить всех моих жён и детей хорошим жильём. Вот и строю… Очень не хочу, чтобы все мои бывшие полезли в драку из-за моего наследства, чтобы вся эта грязь вылилась в эти мерзкие ток-шоу».

И это — пример пусть несколько эксцентричного, но в целом правильного отношения к своему неизбежному уходу, когда бы он ни состоялся. Пример того самого «наследственного прогнозирования».

— О «наследственном прогнозировании» мы обязательно поговорим ещё, но сейчас хочется уточнить: разве нотариус не обязан перед тем, как оформить вступление в наследство, указать чёткий перечень имущества, составляющего наследственную массу? Перед этим — запросить выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРН, банков и прочих организаций, имеющих отношение к делу?

— Да, законодательство наделяет нотариусов такими полномочиями. Но давайте смотреть на вещи реально. Зайдите в любой офис нотариуса. Наверняка первое, что вы увидите, — это очередь посетителей. Нотариусы точно без дела не сидят. Их плотная занятость не позволяет им выполнять такую «изыскательскую» работу, подменяя собой детективное агентство или юридическую компанию, где есть специалисты с опытом подобных исследований.

То есть глубокого анализа состояния бизнеса, передаваемого по наследству, от нотариуса ждать не стоит. Точно так же наличие у умершего долгов, как правило, нотариусом не устанавливается — он лишь указывает на вероятность их наличия. Сами нотариусы говорят о том, что бизнес — это очень специфический объект наследования. Особенно если в этом бизнесе есть несколько партнёров. Или если он выходит за рамки российской юрисдикции, работает на международных рынках. Если в нём заложены скрытые конфликты. И так далее — у любого бизнеса есть тысячи нюансов.

Поэтому нотариусы прямо советуют для выяснения всех этих вопросов привлекать юридические и консалтинговые компании, «имеющие практический опыт в сфере корпоративных отношений и корпоративных конфликтов, специализирующиеся на аудите и вопросах оценки».

— Во время прошлой беседы вы подчеркнули, что в нашем обществе по объективным причинам не сформирована культура передачи ценностей. Можно добавить, что у нас и практические вопросы наследования как-то не принято обсуждать в семьях, это табуированная тема. Вы согласны?

— Вполне согласен. Но я уверен, что когда-то, сотни лет назад, в развитых странах люди тоже проходили через этот период развития. Сегодня там не просто нет таких табу, но есть стройная система наследования семейных бизнесов. И чем раньше мы начнём идти по этому пути, тем лучше.

Вспомните: совсем недавно нам было в диковинку само понятие брачного контракта. Отношение было примерно таким: ну что за меркантильность, ведь у нас любовь — светлое и сильное чувство! Но прошло каких-то 15 лет, и брачный контракт стал вполне привычным и очень полезным инструментом в укреплении семейных отношений. Стороны добровольно договорились о своих обязательствах и стараются их исполнять — что в этом плохого?

Думаю, что и в вопросах наследства мы скоро откажемся от ложной и вредной табуированности этой темы.

— Итак, из всего сказанного можно сделать вывод: человек должен ответственно подойти к «наследственному прогнозированию», к составлению завещания и сделать это заблаговременно. В свою очередь те, кто вступает в наследство, сначала должны его адекватно оценить с помощью специалистов и лишь потом идти (или не идти) к нотариусу. Верно?

— Совершенно верно.

— Тогда остаётся понять, где найти тех специалистов, которые помогут, с одной стороны, подготовить бизнес к максимально бесконфликтному наследованию, а с другой стороны — помогут наследникам разобраться в сложном и запутанном хозяйстве, которое им предстоит принять?

— Ещё 10 лет назад, создавая нашу ассоциацию, я говорил своим коллегам, что не за горами то время, когда нам придётся вплотную заниматься сложными вопросами наследования бизнеса. Это время пришло. Но за эти 10 лет мы в ассоциации и в «Бизнес-Консалтинге» наработали огромную практику в делах о банкротствах, поиске имущества, оспаривании сделок или, напротив, доказательствах их законности. То есть ровно в том, что составляет сегодня львиную долю сложностей в наследственных делах. В ассоциацию входят арбитражные управляющие, специалисты по корпоративному праву, бывшие сотрудники правоохранительных органов, умеющие добывать доказательства и т. д. Иными словами, ответ простой: такие специалисты есть, найти их нетрудно.

Нужно твёрдо понимать: нотариус — это уполномоченное государством лицо, которое придаёт сделкам законный статус. Он по определению не может быть ни на чьей стороне — просто в силу своей профессиональной специфики. «Наследственное прогнозирование», как и осмысленное решение о вступлении в наследство — личное дело каждого. И, к счастью, уже есть профессионалы, готовые в этом помочь.

О наследовании бизнеса нужно заботиться заблаговременно

Надежда Щерчкова, нотариус Пермского городского нотариального округа:

— В делах о наследстве законодатель максимально упростил процедуру для наследников. Если наследник не предоставляет необходимые документы, нотариус делает запросы самостоятельно. Он запрашивает эти данные из Росреестра, ЕГРЮЛ, Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, других публичных реестров, органов регистрационного учёта граждан и проверяет документы-основания регистрации вещного права наследодателя. Ранее такие сведения предоставлялись из ЕГРН только по запросу правообладателя, его законного представителя или доверенного лица.

С 1 февраля 2019 года нотариус, который выдал свидетельство о праве на наследство на недвижимость, обязан самостоятельно, незамедлительно, без дополнительной платы (за исключением платы за государственную регистрацию) подать заявление о госрегистрации прав в орган государственной регистрации прав. Так же нотариус поступает и в случае выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга.

Всё это упрощает оформление имущественных прав для граждан на наследуемое имущество.

Если имущество, передающееся по наследству, находится в другом городе, не обязательно туда ехать. Можно обратиться к любому нотариусу по месту жительства наследника, и тот нотариус направит все необходимые данные своему коллеге по территориальности в соответствии с местом открытия и нахождения наследуемого имущества. Для этого создана единая информационная система нотариата, и практика показывает её востребованность.

Указанное регулирование направлено на совершенствование и развитие электронных инструментов в интересах граждан. Квалифицированное правовое обеспечение выдачи документов нотариусами, электронные сервисы нотариата позволяют обеспечить стабильность гражданского оборота в соответствующей части, защиту прав участников, собственников имущества.

На сегодняшний день по практике моей работы и работы коллег видно, что дела о наследовании доли в хозяйственных обществах составляет всего 1—2% от общей массы наследственных дел.

Договоры доверительного управления доли в хозяйственных обществах в случае смерти участника такого общества удостоверяются крайне редко. Такие дела осложняются, помимо прочего, необходимостью найти человека, который возьмёт на себя функцию такого управления.

Когда наследников несколько и доля в наследуемом бизнесе дробится между ними, это чревато конфликтами. Ведь в числе наследников могут быть, например, дети от разных браков.

Так, после смерти одного из двух братьев, имевших совместный бизнес, доля умершего перешла бы по закону его детям. Один из взрослых детей высказал желание управлять бизнесом, хотя не имел для этого достаточных компетенций. В данной ситуации Уставом ООО была предусмотрена необходимость согласия остальных участников на переход доли умершего участника к его наследникам в соответствии с п. 8 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. В указанном случае второй брат не дал согласия на вступление в состав участников общества ни одному из наследников. Доля перешла к обществу на основании п. 5 ст. 23 Закона об ООО, а наследники получили действительную стоимость доли в уставном капитале, принадлежавшей наследодателю. Иначе будущее бизнеса могло оказаться под угрозой возникновения корпоративных конфликтов.

Чтобы предотвратить потенциальные конфликты, их лучше нейтрализовать заранее — до смерти собственника или одного из участников бизнеса. Например, закрепить в учредительных документах хозяйственного общества соответствующие положения. Наследники могут унаследовать долю, если согласны все участники, и это необходимо предусмотреть в уставе общества. Если в уставе предусмотрена необходимость согласия других участников на переход доли к наследникам умершего участника, а другие участники такого согласия не дают, то доля умершего участника переходит к обществу, и в течение года она должна быть распределена в соответствии с положениями Закона об ООО.

Всем участникам гражданского оборота рекомендуем предусмотреть соответствующее регулирование корпоративных правоотношений между участниками на стадии учреждения общества либо путём внесения изменений в устав общества. Подготовить все необходимые документы будет проще заранее, а с целью минимизации юридических рисков лучше это сделать с помощью специалистов консалтинговых компаний.

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