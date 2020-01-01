Рузанна Баталина корреспондент Афиша уик-энда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в эти выходные, с 10 по 12 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

10 декабря в 15:00 Государственный архив Пермского края в рамках VII архивного фестиваля «Архиffest-2021» (16+) проведёт «Архиблог», посвящённый обсуждению возможностей видеоформата для самопрезентации архивов, музеев и библиотек. Коллеги из архивно-библиотечно-музейного сообщества Пермского края, Республики Удмуртия и Санкт-Петербурга поделятся своими наработками в этой сфере.

11 декабря в 15:00 Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского в рамках Лаборатории современного зрителя приглашает на онлайн-лекцию кинокритика Василия Корецкого «Структуры соблазна. Фаустиана в кино: от трагедии до фарса, от Альп до Уолл-стрит» (16+).

11 декабря в 19:00 в Органном концертном зале в рамках XVI Международного фестиваля органной музыки выступит Юрий Габрусь с программой «Бах при свечах» (6+).

11 декабря в 23:30 портал Medici транслирует премьеру оперы Рихарда Штрауса в постановке Дмитрия Чернякова «Электра» (16+).

12 декабря в 12:00 в Органном концертном зале зрителей ждёт программа «Музыкальная путаница» (0+, от 4 лет).

12 декабря в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на оперу «Волшебная флейта» (16+) в постановке Метрополитен Опера. «Волшебная флейта» Джули Теймор, хотя и исполнена по-английски, буквально воссоздает указанные в либретто Эммануэля Шиканедера обстоятельства. Тамино здесь в самом деле японский принц, а само действие представлено как калейдоскоп волшебных фигур и колоратурных пассажей, с ростовыми куклами и завораживающей акробатикой полотен.

Волшебная флейта / фото: perm.theatrehd.com

12 декабря в 16:00 Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского в рамках Лаборатории современного зрителя приглашает на творческую встречу с режиссёром Василием Бархатовым (16+).

12 декабря в 19:00 в Органном концертном зале выступит французский пианист Реми Женье (6+). В программе концерта — сочинения Бетховена, Прокофьева, Равеля.

Реми Женье / фото: filarmonia.online

12 декабря в 19:00 в ДК им.Кирова пройдёт «Новогодний концерт» (6+) академического хора «Млада».

До 13 декабря в Краевой библиотеке им.Горького работает выставка, посвящённая 100-летию экономиста, социолога и географа Михаила Николаевича Степанова (12+).

До 31 декабря в киноцентре «Премьер» работает фотовыставка «Ракурс. Пространство. Время» (12+).

До 10 января 2022 года Краевая библиотека им.Горького приглашает на выставку «Родословный сад» (0+).

До 9 июня 2022 года на сайте Opera Vision доступна трансляция спектакля «Медиум» (16+) Хорватского национального театра в Загребе.

До 15 ноября 2023 года на сайте «Ваш досуг» доступна трансляция концерта Quatuor Hanson & LMC Lockers (16+). Квартет Hanson исполняет музыку в Парижском музее Карнавале с экспериментальным контемпорари от LMC Lockers. В программе — музыка Филипа Гласса, Марка Меллица, Людвига ван Бетховена, Феликса Мендельсона и Клода Дебюсси.

Ежедневно на пяти площадках — городской эспланаде, в парке им. А. П. Чехова, в саду им. В. Л. Миндовского, в скверах у ДК им. С. М. Кирова и ДК М. И. Калинина — работают уличные выставки из фондов Государственного архива Пермского края в рамках проекта Центрального выставочного зала «Музей под открытым небом». Проект включает пять самостоятельных выставок: «Город детей», «Город Камы», «Город заводов», «Город театров» и «Город людей» (0+).

Выставка на 5 площадках / фото: пресс-служба ГКБУ «ГАПК»

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