Мария Сыропятова Остановить коронавирус Десять вопросов и ответов о вакцинации Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 декабря 2021 года в организациях ряда отраслей вправе отстранять от работы сотрудников, если они не имеют медицинского отвода, не переболели менее полугода назад или не привились от COVID-19. Под это правило попадают работники промпредприятий, студенты колледжей и вузов, учителя и врачи, сотрудники учреждений спорта и культуры, торговли и общепита и др.(полный список утверждён постановлением главного санитарного врача по Пермскому краю от 13.07.2021 №206).

У многих до сих пор возникают вопросы о вакцинации. На некоторые из них «Новый компаньон» собрал ответы из открытых источников, а также запросил информацию у профильных ведомств.

1. Можно ли получить медицинский отвод на основании высоких титров теста антител?

В краевом минздраве пояснили, что проводить вакцинацию против COVID-19 можно без необходимости изучения и учёта количества антител. В настоящий момент не существует утвержденного маркера (т.е. определённого защитного уровня антител). Работы по выработке такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты. Имеющиеся в настоящий момент тест-системы для определения клеточного иммунитета не могут использоваться в широком обороте из-за отсутствия достоверных данных по интерпретации результатов исследования (длительность защиты, ее выраженность и степень устойчивости иммунной системы к ответу на мутации вируса).

2. Гарантирует ли вакцина защиту от заболевания коронавирусом?

Ни одна вакцина не гарантирует 100% защиты от заражения коронавирусом, пояснили в краевом минздраве. Ранее специалисты в области здравоохранения не раз отмечали, что вакцинация, в случае заболевания, помогает предотвратить тяжелые последствия. Вакцинированные пациенты в подавляющем большинстве случаев переносят COVID-19 в бессимптомной или легкой форме.

3. Если человек поставил вакцину иностранного производства, можно ли в этом случае не ставить российскую вакцину?

В настоящее время в РФ зарегистрированы и разрешены к использованию только четыре вида отечественных вакцин: ГамКовидВак (Спутник V), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак. Вакцины иностранного производства не принимаются.

4. Можно ли вакцинироваться одновременно несколькими вакцинами от коронавируса?

Одновременная вакцинация разными препаратами категорически запрещена. Ревакцинация разрешена не ранее, чем через шесть месяцев после завершения предыдущего курса вакцинации. Вакцинация считается законченной с даты введения второго компонента вакцины, прокомментировали ситуацию в краевом минздраве.

5. Может ли обнулиться QR-код о вакцинации?

QR-код о вакцинации действует в течение одного года. Если в период действия QR-кода о вакцинации вы заболеваете, то код аннулируется и считается недействительным. После того, как вы переболели, при регистрации заболевания медицинской организацией, вам выдаётся новый QR-код о перенесённом заболевании, отмечают в федеральном оперштабе.

Другой причиной «обнуления» QR-кода могут быть сбои в работе Госуслуг. Напомним, что 8 ноября 2021 года при введении единой формы QR-кодов в России и обновления QR-кодов на портале Госуслуг у многих пользователей сократился срок действия QR-кодов. Однако, затем в течение дня все данные были восстановлены. В случае, если такая ситуация произойдёт вновь, то пользователям рекомендуют писать обращение в личном кабинете на портале Госуслуг.

Также в случае осложнения эпидемиологической ситуации срок действия QR-кодов у вакцинированных могут сократить. Однако, ожидается, что в этом случае об этом будет отдельное сообщение либо регионального, либо федерального оперштаба.

6. Эффективны ли вакцины против нового омикрон-штамма коронавируса?

Пока исследования эффективности вакцины «Спутник V» от нового омикрон-штамма коронавируса не завершены, на них необходимо потратить примерно три недели. Об этом телеканалу CNBC сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Спутник» показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций», — отметил Кирилл Дмитриев, подчеркнув, что против дельта-штамма модификация вакцины оказалась не нужна из-за её высокой эффективности.

7. Можно ли вакцинироваться беременным женщинам? Когда это лучше сделать?

Срок до 22 недель беременности действительно является противопоказанием к вакцинации. Для получения медотвода необходимо обратиться к лечащему врачу и только по решению врачебной комиссии получить медотвод, пояснили в краевом минздраве. При этом в ведомстве обращают внимание на то, что после 22 недели беременности вакцинация разрешена только одним препаратом — «ГамКовидВак» («Спутник V»).

8. Кому показана вакцинация «Спутником Лайт»?

В краевом минздраве пояснили, что вакцинация «Спутником Лайт» показана для ревакцинации или вакцинации после перенесенного COVID-19. При этом ставить её можно не ранее шести месяцев после перенесённого заболевания.

9. Могут ли россияне, привитые от коронавируса, не уходить на самоизоляцию при контакте с заражённым?

Если пациент, даже будучи ранее вакцинированным, был определён специалистами Управления Роспотребнадзора как контактное лицо, а также получил предписание о нахождении на карантине, то он обязан соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, отмечают в краевом минздраве.

10. Обязаны ли вакцинированные носить маски в общественных местах?

Эпидемиологи отмечают, что вакцинация не избавляет от необходимости соблюдать меры безопасности. Поскольку вакцинированные могут заболеть и/или быть переносчиками коронавируса, то в общественных местах им необходимо носить медицинские маски, соблюдать дистанцию с другими людьми в полтора метра, а также помнить о мытье или обработке рук антисептиками после соприкосновения с ручками дверей, перилами или продуктами из магазинов.

Где можно вакцинироваться в Пермском крае:

Вакцинироваться от COVID-19 в Пермском крае можно в 61 медицинской организации. В их числе учреждения, подведомственные региональному минздраву, а также ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА» и различные частные организации. Весь список медучреждений, проводящих иммунизацию, опубликован по ссылке.

Также вакцинацию проводят в мобильных пунктах, их перечень обновляется каждую неделю на сайте минздрава.

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