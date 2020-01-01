«Не нужно поддаваться страхам» Учитель из Перми рассказала, как справиться с дистанционным форматом обучения Поделиться Поделиться Твитнуть

Пандемия коронавируса застала всех врасплох и заставила по-новому взглянуть на устоявшиеся условия. Изменения произошли и в образовательном процессе. Сейчас на карантин могут закрыть любой класс, если в нем произошла вспышка коронавируса. При этом дистанционный формат обучения многих поставил в тупик.

О том, как справиться с новыми реалиями школьникам, родителям и педагогам рассказала учитель начальных классов гимназии №6 в Перми, участница первого Всероссийского форума классных руководителей Ольга Красносельских.

— Ольга, расскажите про свой опыт проведения уроков онлайн.

— Честно признаюсь, сначала я переживала. У меня все-таки второклашки, а тут ещё новые информационные технологии и программы. Но дети справились идеально. Я всегда считаю, что в дистанционном обучении родители недооценивают современных детей. Они учатся в два раза быстрее, чем учились когда-то мы. В первый день учебы дистанционно дети у меня освоили чат, ни у кого не было технических проблем. И для второго класса они идеально вели себя на уроках.

Сейчас я пришла к выводу, что обучение должно быть смешанным: и удаленное, и очное. Но могу сказать, что не нужно бояться дистанционного формата. Это нужно понять и принять. Мне очень нравится проводить так занятия.

— Как дистанционка сказывается на качестве образования?

— Всё зависит от отношения и родителя, и педагога. Если изначально негатив к дистанту, то и ребёнок будет настроен также. А если говорить, что мир полон новых информационных технологий, что это круто, то и реакция ребёнка будет соответствующей.

Вообще дистанционка проверяет ребёнка на сформированность, на умение самостоятельно организовывать свою работу. Если ребенок соблюдает режим дня, то у него не будет проблем с усвоением материала. Поэтому распорядок дня и его соблюдение очень важны при дистанционном обучении.

— У родителей и учителей с появлением дистанционных форматов появились страхи: не успеть, отстать от программы, не понять. Как с этим справиться?

— Не нужно поддаваться страхам. Если материал плохо усвоен, то значит, мы будем закреплять материал по-новому, я подберу другую методику, платформу, чтобы детям было понятнее. Я всегда родителям говорю: если вы не можете объяснить своему ребёнку, то не объясняйте. Я всегда для этого на связи. И я никогда не ругаю детей за невыполненное домашнее задание, если они не поняли тему. Мы просто начнём урок с разбора упражнения и выполним его заново.

— Какие плюсы, новые возможности есть в дистанционной форме обучения?

— Возможность обучаться и работать в новых программах. У меня дети очень любят дистанционные программы: Classroom, «Учи.ру» и другие. Им нравится всё необычное, все новое. Дети сейчас другие, поэтому и подход к обучению другой. Мы не можем заставить детей просто сидеть и писать, они очень подвижные. Преподавателю надо быть с ними на одной волне.

— Какие практики используете, чтобы сделать учебную деятельность интереснее?

— Я использую Тик-Ток, Инстаграм, у нас есть группа, беседы Вконтакте, где дети тоже могут переписываться. Лабораторные работы у нас проходят в виде съемок роликов. Например, мы запустили челлендж какой-нибудь, потом мы его обязательно все просматриваем, делимся.

Вообще я считаю, что дистанционное образование дает нам уникальные возможности, которые просто нужно брать и пользоваться ими. Да, старые форматы обучения тоже нужны, но их можно преподносить в интересной форме. Например, вместо физкультминутки мы можем провести небольшие соревнования по танцам. И я тоже в этом участвую, встаю и скачу вместе с ними, потому что лучший пример — это пример учителя.

Ещё у нас заведена традиция, что каждый утром может поздороваться со мной, как захочет. Кто-то скажет «привет», кто-то «даст пять», а кто-то просто захочет обняться. И это заряжает ребенка положительной энергией на весь день.

— Есть ли какие-либо трудности, проблемы в дистанте лично для вас?

— Для дистанционного образования есть специальная платформа. Но она не готова сейчас к практическому применению, особенно при работе с детьми. Поэтому проводить занятия по видеочату было отличным решением.

— Какие советы можете дать родителям, ученикам, коллегам-педагогам?

— И у родителей, и у педагогов должен быть хороший настрой, тогда и у детей он будет такой же.

Для родителей и детей:

В дистанционном образовании важна визуализация. Создайте ребёнку какой-нибудь мотивационный плакат, календарь или чек-лист, где ребенок может отмечать свои успехи. И главное: нужно интересоваться достижениями ребёнка каждый день. Спрашивать его, чему сегодня научился, предложить ему научить вас этому. Кроме того, рабочее место у ребёнка должно быть заранее подготовлено. Как у педагога, так и у детей во время урока должны быть отключены все мессенджеры, не должно быть никаких отвлекающих факторов.

Для педагогов:

У нас гимназии реверсивное наставничество: молодые педагоги учат опытных и наоборот. Это очень круто. Вообще я за то, чтобы учителя применяли современные технологии, активно использовали Тик-Ток.

Будьте своему ребенку, в первую очередь, другом и наставником, чтобы он вам доверял, к вам приходил, обращался. Всегда протягивайте ему руку помощи.

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