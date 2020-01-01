Олеся Максименко Пермский поэт представит регион на Всероссийском слэме Литературный фестиваль «Компрос» подводит итоги Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: организаторы фестиваля

В воскресенье, 28 ноября, в Перми завершился трёхдневный Российский литературный фестиваль «Компрос». Из-за пандемийных ограничений фестиваль второй год проходил онлайн. Но это не помешало организаторам провести ставшие традиционными мероприятия, а также ввести новые форматы.

Литературный фестиваль «Компрос» проводится уже семь лет и за это время стал хорошей коммуникационной площадкой для поэтов, журналистов, художников и издателей. Так, в 2020 году гостями и участниками мероприятия в онлайн-формате стали более 5 тыс. человек. В этом году «Компрос» расширил свою географию: зрители встретились с поэтами, живущими не только в России, но и в США, Великобритании, Польше, Грузии.

В первый день фестиваля состоялся поэтический слэм поэтов. Свои стихи представили 14 поэтов из Перми и других городов России. Победителем слэма была признана студентка литинститута им. Горького Тория Чайкина, набравшая 95 баллов. Она получит денежный приз и представит Пермь на Всероссийском слэме в следующем году.

Второе место присуждено Андрею Мансветову (94 балла), третье — Анастасии Горбуновой (91 балл).

Как и в предыдущие годы, в рамках фестиваля прозвучали стихи на «Биармии» — главных поэтических чтениях «Компроса».

Кроме того, уже в шестой раз прошёл букпитчинг для прозаиков, драматургов и поэтов «Шанс для неизданных книг», по итогам которого победитель получает право на издание своей книги. По словам организаторов, «шанс для неизданных книг никто не упустил, даже победителей впервые в истории несколько».

В конкурсе приняли участие семь авторов. Их произведения оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли писатели Светлана Федотова и Катерина Гашева, издатель Ольга Данилова, редактор журнала «Вещь» Юрий Куроптев и главред издательства «СТиХИ» Алла Поспелова.

Победителем был признан пермский поэт Вячеслав Хисамутдинов. Его сборник «Марианская лужа» будет издан при поддержке фестиваля «Компрос». Как отметил сам Вячеслав, конкурс — отличный шанс для тех, кто пишет уже давно: «Время проходит, появляются опыт, узнаваемость и, соответственно, возможность, что тебя заметят и оценят».

Первое-второе место разделил с ним Сергей Касатов из Нижнего Новгорода. Он получил возможность выпустить сборник «Война больных и злых» при поддержке спонсоров — издателей из жюри конкурса.

Также свои неизданные книги презентовали авторы из Перми Лина Мифтахова, Яна Полевич, Анастасия Горбунова, Владимир Береснев и Кирилл Поносов. Добавим, что «Компрос» выпустил уже шесть книг. Первым лауреатом стала пермячка Александра Шиляева.

«Формат конкурса «Шанс для неизданных книг» не претендует на массовость участников. Нам важно качественно отобрать и представить новые имена потенциальному читателю, тем, кто следит за литературным процессом в регионе», — отмечает куратор конкурса поэт Андрей Мансветов.

Уже второй раз в рамках «Компроса» состоялся конкурс литературной критики — выступления авторов рецензий на вышедшие книги. Лучшие рецензии будут напечатаны в журнале «Вещь».

Ещё одним масштабным событием фестиваля стал конкурс видеопоэзии «Третий глаз».

«С каждым годом интерес к этому конкурсу растёт. Свои видеоклипы нам присылают авторы и поэты со всей страны», — рассказывает Борис Эренбург.

Кроме того, на площадках «Компроса» прошли мастер-классы известных современных поэтов, дети и родители встретились с известным иллюстратором детских книг, выходящих в Перми и Москве, Анастасией Столбовой, состоялась литературная прогулка по столице региона с журналистом и краеведом Владимиром Гладышевым.

Завершился фестиваль сетевой премьерой спектакля «Стеклянный зверинец» — постановкой театра «Большая стирка» по пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса.

Добавим, Российский литературный фестиваль «Компрос» проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. Организатор фестиваля — ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры».

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